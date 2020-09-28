從煙癮成性到幫助別人戒煙的女催眠師企業家

圖像來源，Grace Smith 圖像加註文字， 唯一令格雷斯頭痛的是她無法擺脫自己的煙癮。

九年前格蕾絲·史密斯（Grace Smith）曾是美國紐約的一名籌款人，那時她才25歲。

為了應付每天緊張的工作壓力和焦慮，格雷斯放鬆消遣的方式就是參加各種派對和聚會，而且往往是玩一整通宵。

這種生活方式久而久之對格雷斯的身心消耗巨大，非常不健康。

格雷斯認識到自己不能再這樣下去了，於是她不再參加派對，還戒了酒。

但唯一令她頭痛的是她無法擺脫自己的煙癮，儘管她試了種種戒煙方式：口香糖、貼片等等都無濟於事。

成功戒煙

最終，有一位朋友建議她不妨試試催眠療法。格雷斯承認自己對此持懷疑態度，但還是決定嘗試一下。

沒想到一個療程以後，格雷斯就不再對尼古丁上癮，成功戒煙了。

那次經歷也激發了她立志成為一名催眠治療師的願望。

如今，她已經是格蕾絲太空催眠術（Grace Space Hypnosis）的老闆，為全球超過25萬人提供在線催眠療法，其中包括財富500強企業的老闆，運動員和名人等。

34歲的格雷斯也成了美國商界名人，並是一些美國電視台節目的常客。同時，她還出版了兩本催眠方面的著作。

催眠療法

圖像來源，Grace Smith 圖像加註文字， 格雷斯（右）幫助許多名人戒煙，還出版了兩本書。

到底什麼是催眠療法（Hypnotherapy）？《牛津英語詞典》將它定義為「一種人為製造的狀態，讓受試者似乎處於深度睡眠狀態，治療師並沒有改變其心理或身體狀況的能力。但受試者會受到某些外部建議或方向的影響，無意識或不自覺地服從」。

其實，催眠療法（Hypnotherapy）就是指用催眠的方法使求治者的意識範圍變得極度狹窄，借助暗示性語言，以消除病理心理和軀體障礙的一種心理治療方法。

通過催眠方法，可以將人誘導進入一種特殊的意識狀態，將醫生的言語或動作整合入患者的思維和情感，從而產生治療效果。

BBC商務記者帕爾邁（Kitti Palmai）說，格蕾絲則把催眠療法稱為「有目標的冥想」。她的客戶希望通過催眠，幫助他們實現減肥、減壓、戒掉某種癖好等各種願望。

雖然有些人仍然認為催眠療法具有爭議，但許多醫療組織支持催眠療法。例如，英國慈善機構癌症研究表示，一些癌症患者使用催眠療法來幫助他們放鬆並應對病情及治療。

為了能在美國成為一名合格的催眠師，格雷斯必須要完成250個小時的訓練課程，但每個國家對其要求各有不同。

之後，格雷斯辭掉了籌款人工作，開始創業，成為一名專業的催眠治療師，並在紐約有了一家小辦公室。

創業成功

圖像來源，Grace Smith 圖像加註文字， 格雷斯還開辦了學校，培養更多的催眠師。

為了吸引客戶打開市場，她在網上讓利促銷，在24小時之內就賣出952個療程。由於口碑好而吸引了更多客戶。

最初，格雷斯提供面對面治療，但後來把療程搬到了網上，通過視頻進行。

近年來，人們對格雷斯及其在佛羅里達州業務的興趣增長迅速，這在很大程度上要歸功於她在美國電視台一些健康節目中的亮相。

格雷斯還受到其同行的讚揚，稱讚她為使催眠治療成為主流的不懈努力。

與此同時，英國臨牀心理學家休斯（Jamie Hacker Hughes）表示，格蕾絲以及其他催眠治療師可以作為「心理學、醫學和牙科治療的輔助手段」，「並可以非常有效地幫助患者緩解各種症狀和表現 」。