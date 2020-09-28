瑞士公投：新爸爸終於有了陪產假 性別平等仍然遠不如人

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 瑞士是法律保障父親陪產假的最後一個西歐國家

瑞士27日舉行的全民公投通過父親享受陪產假。瑞士成為法律保障父親陪產假的最後一個西歐國家。

公投結果表明，瑞士人民支持父親能夠享有10天的帶薪陪產假，在公投之前，瑞士只有一天陪產假。

相對而言，瑞士人就連搬家也能享有一天帶薪假，因此沒有陪產假長久以來一直遭人詬病。

瑞士議會去年就通過增加陪產假為10天的法律，但是一個保守派政治團體收集了超過5萬個簽名請願，按照瑞士的直接民主制度，議會通過的法案只能交付全民公投才能生效。

雙方觀點

反對爸爸陪產假的一方堅持說，法定陪產假會給小型企業造成負擔。他們說，讓多數人為少數人出錢，這樣做很不公平。此外，反對政府過多干預的人也陪產假不滿。

支持者則認為，陪產假是朝著平權和保持生活、工作平衡邁出的積極一步，尤其是對新爸來說更是如此。

他們也認為，陪產假有助於打破打破傳統的性別定式。

同時也有很多人指出，就陪產假權利來說，瑞士在歐洲的排名錶上是墊底。

性別不平等

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北歐國家芬蘭，爸爸可以休2個多月的陪產假，直到孩子滿兩歲。不過有調查顯示，只有四分之一的爸爸休足陪產假。

雖然瑞士以人均收入來講是世界上最富有的國家之一，但是瑞士在性別平等方面仍然大幅落後其他國家。

很難相信的是，瑞士的女性一直到1971年才獲得投票權利，而在1988年之前，妻子必須得到丈夫的同意才能外出工作。

瑞士公投同意父親享有10天帶薪陪產假，對支持者而言，是朝向性別平權邁開的正確一步。

有五分之三的瑞士選民支持陪產假法案，法語區和意大利語區有最多支持者。

仍有差距

按照公投通過的法律，從明年1月1日起，在嬰孩出生後的六個月之內，生父可以享有10天假期，10天假期可以享有80%的薪資，最高不超過每日196瑞士法郎（約210美元）。

和歐洲聯盟國家相比，瑞士的陪產假待遇仍然有很大的差距。

瑞士不是歐洲聯盟成員國家。歐盟去年通過一項規定，要求成員國增加陪產假為4個月，其中兩個月不能移轉給配偶使用，歐盟成員國必須在2022年以前完成立法。

此外，瑞士這次公投通過的陪產假只有嬰孩的生父才能享有，如果是收養子女或同性雙親就不符合陪產假適用條件。

其他公投議題

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 瑞士公投另一個議題是有關歐盟公民自由移動的政策

瑞士公投還有另外一個比較國際化的議題，那就是瑞士人民不同意阻擋歐洲聯盟公民自由移動的提案。

有62%的選民投票支持歐盟公民自由移動，38%的選民反對。