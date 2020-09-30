環遊世界：貓貓娜拉搭順風車的精彩故事

圖像來源，Instagram/1bike1world

當前愛丁堡橄欖球選手迪恩·尼科爾森（Dean Nicholson）辭職凖備環遊世界時，他希望迎來的是改變人生的經歷。

但這位31歲的年輕人並沒有意識到，一隻「四腳獸」將永遠改變他的生活。

圖像來源，Instagram/1bike1world 圖像加註文字， 迪恩立即和小貓娜拉產生感情。

來自蘇格蘭小鎮鄧巴（Dunbar)的迪恩厭倦朝九晚五的生活，決定騎自行車看世界。

他從蘇格蘭出發前往阿姆斯特丹。在登上前往克羅地亞的渡輪之前，他騎車經過比利時、希臘，瑞士和意大利。

在前往波斯尼亞的路上，他在那裏遇到一隻小小的條紋生物，她將成為他的旅伴。迪恩告訴BBC：「那只是非常平常的一天。我正要穿越黑山（Montenegro），當時我正騎著自行車爬山。我聽到一隻野貓在身後喵喵叫。她正追我上山。我停下來，她不離開，一直待在我身旁。我把她很舒服地放在自行車前，帶她去下一個鎮，我想看看她是否被裝了芯片。」

「她沒裝芯片。她爬上我的肩膀後就睡著了。我想她和我一起環遊世界。」

圖像來源，Instagram/1bike1world 圖像加註文字， 一隻貓，一輛車和一條路。

圖像來源，Instagram/1bike1world 圖像加註文字， 娜拉坐過纜車。

迪恩最初想盡快騎到泰國的計劃泡湯，他給小貓取名為娜拉，他意識到娜拉改變了他。

在奧地利接受採訪時他說：「她教我放慢腳步，更好享受生活。她在車上，所以她的需求是第一位。這減緩遊覽速度，現在我們停下腳步有更多時間遊玩。如果有樹林我們會停下來玩，她喜歡在沙灘奔跑。」

圖像來源，Instagram/1bike1world 圖像加註文字， 娜拉也有自己的護照。

他們已旅行大約1萬英里。迪恩不得不為娜拉辦寵物護照，現在世界就在他們腳下。

這位毛茸茸的朋友是如此重要，她甚至可以決定行程。

圖像來源，Instagram/1bike1world 圖像加註文字， 他們想在泰國的沙灘上結束旅行。

迪恩說：「我不能和貓一起去伊朗，因為伊朗的旅館不允許貓住，所以我們錯過了。現在的計劃是在春天騎自行車穿越俄羅斯。」迪恩和娜拉所到之處吸引很多目光。當地人對這只小乘客表示敬畏，她坐在自行車前部的定制籃子裏或者旅行顛簸時，就在迪恩肩上。

圖像來源，Instagram/1bike1world 圖像加註文字， 娜拉也看過熱氣球。

圖像來源，Instagram/1bike1world 圖像加註文字， 坐皮划艇：這只貓沒有什麼不敢嘗試。

人們把他們停下來，想看那只貓，她已經至少為主人贏得一杯啤酒。娜拉去過阿爾巴尼亞和希臘，現在又回到蘇格蘭的鄧巴小鎮。她坐過纜車，喜歡皮划艇。

它們已成為社交媒體上的熱點，在Instagram上吸引80萬名關注者，每天約收到1000條消息。

他們在YouTube上的15萬訂閲者帶來足夠的廣告收入，這可以負擔自行車維修費和養貓的開支。娜拉甚至有以它為主題的日曆，現在有一本書寫他們的冒險經歷。

迪恩說：「我們將在希臘過冬，在動物保護區工作。然後在春天穿過俄羅斯，再出發前往泰國。我想實現在海灘上喝椰汁的夢想。」