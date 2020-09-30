新冠疫情期間遠程工作：「我用屏幕跟蹤軟件監控員工」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 有些老闆想知道員工在家工作的具體情況。

史布·菲利普（Shibu Philip）承認，他知道「在工作時浪費一點時間」是什麼感覺。

史布是總部位於倫敦的一家小型公司Transcend的創始人，該公司批發購買美容產品，在網上銷售。

在過去一年半時間裏，他用軟件Hubstaff來跟蹤員工的工作時間、鍵盤敲擊、鼠標移動和訪問的網站。

史布有7名員工在印度工作，他說這款軟件保證了「一定程度的責任感」，並且幫助彌補時差。

「我了解我自己。隨時隨地都可能多休息10分鐘。有一種自動監控(員工)舉動的方法很好，」 史布說。

「通過查看截屏和每人在某些任務上花費的時間，我就能知道他們有沒有遵循程序。」

圖像來源，Shibu Philip 圖像加註文字， 在過去一年半時間裏，史布•菲利普的公司一直在使用Hubstaff軟件。

他說：「如果他們的表現比我預期的好，我也會研究這些照片，並讓他們與團隊其他成員分享原因，這樣我們都能進步。」

史布舉例說，員工們完全清楚該軟件在運作，可以刪除他們休息期間意外登錄網站所花費的時間。

在家工作會偷懶?

在新冠病毒大流行期間，越來越多的人在家工作，僱主對監控軟件的需求激增。

總部位於美國的公司Hubstaff表示，自今年2月以來，他們的英國客戶數量同比增長了4倍。

另一家名叫Sneek的公司提供一種技術，可以通過員工的筆記本電腦給他們拍照，然後上傳給同事們看。

每時每刻都可以拍到照片，不過該公司將自己描述成一個交流平台，並表示「應用程序上的每個人都有相同體驗，無論是僱主還是僱員。」

該公司的聯合創始人德爾·柯裏（Del Currie）告訴BBC，疫情封鎖期間，公司的用戶數量增加了五倍。

英國卡迪夫大學(Cardiff University)和南安普頓大學(University of Southampton)學者的最近一項研究發現，老闆們普遍擔心，不在眼皮子底下工作的員工會「逃避」。不過，其實疫情封鎖並沒有對產出產生多大影響。

調查還顯示，三分之一在家辦公的員工感到工作效率下降了。

但是，科技應該被用於找出那些在偷懶的人，還是幫助那些努力適應在廚房桌子上全職工作的人?

「如果有人跟蹤我，我會感覺很糟糕」

圖像加註文字， 攝影師喬希說，他的後勤支援不夠，工作動力也不如前。

喬希（Josh）是一名26歲的攝影師，住在倫敦。他承認，在家工作最讓他頭疼的是工作效率下降。

喬希要在他那套三居室公寓的廚房裏搭建一間臨時工作室，這令後勤保障頗具挑戰性，他也很難找到工作動力。

「有時我什麼都能扛過去，但有時，我會坐在那裏盯著一雙涼鞋看很久，心裏想著，『我做不到』。注意力很容易分散，去洗件衣服，去泡杯茶什麼的。」

他很感激老闆沒有使用跟蹤軟件。他說：「在那些很難被激勵的日子裏，如果有人跟蹤我的工作效率，我會感覺很糟糕。」

喬希一直懷疑自己患有注意力缺陷多動障礙，這使得他很難集中精力和管理時間。醫生表示同意，不過他還在等待檢查結果。

最近回到辦公室後，他開始重視更多面對面的交流。「我發現這種日常慣例能幫我度過這一切。」

監控必須「適度」

一些使用此類軟件的老闆可能會辯稱，這有利於保持生產效率，但英國特許人事和發展協會(CIPD)的研究表明，在工作場所施行監控會損害信任。

CIPD組織行為研究高級顧問喬尼•吉福德(Jonny Gifford)表示：「監控員工的行為可以被合理化，說成是一種降低不當行為風險或幫助管理績效的方式。」

「不過，僱主應該制定明確的政策，讓員工知道可能會受到怎樣的監控，而且重要的是，監控必須適當。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 老闆在監控你嗎?

他補充說，僱主通過支持員工可以獲得「更好的結果」，「而不是專注於可能無關的輸入性指標，比如按鍵次數等」。

英國TLT律師事務所的合伙人喬納森•雷尼(Jonathan Rennie)也說，考慮引入此類軟件的律所應保持謹慎。

他表示：「僱主有隱含法律責任來維護員工的信任和信心，而且需要留意員工對大規模推出的監控軟件會如何反應。」

他建議，任何使用監控軟件的公司都應該制定明文政策，解釋如何以及為何使用這些軟件。