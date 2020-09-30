新冠如何改變時裝界潮流新趨勢

圖像來源，COURTESY OF PRADA 圖像加註文字， 受新冠影響時裝秀也搬到了網上。

新冠疫情改變了人們生活的方方面面，包括時裝業。

許多時裝品牌為了適應人們居家工作的需求，在設計時裝時突出人們上半身的裝飾，以便人們在參加Zoom等視頻會議時更能顯示頭飾、脖領等上半身的時裝。

BBC記者克里斯汀娜·克萊德（Cristina Criddle）說，這在國際知名時裝秀中也可以略見一斑。

比如，在米蘭和倫敦的時裝周上，模特們展示了領口的細節設計。意大利著名時裝品牌普拉達（Prada）還把徽標放在了領口處。

時裝反射現實

圖像來源，ARMANI PRESS OFFICE HANDOUT 圖像加註文字， 寬鬆時裝更適合居家工作。

普拉達首席設計師繆西婭·普拉達（Miuccia Prada）在米蘭虛擬時裝周上表示，時裝是對現實的反射。

繆西婭進一步表示，她認識到在疫情封鎖期間技術的重要性以及對人們所產生的影響。而時裝在某種程度上也是自我的延伸。

英國《星期日泰晤士報》的時尚總監麥克法蘭德表示，在視頻會議中，穿戴有時裝品牌標誌的上衣和高領服裝肯定會吸引別人的注意力。

麥克法蘭德還表示，由於今年疫情的特點時裝主要是展示上半身的優勢，因為人人都是坐在電腦前參加各種視頻會議。因此，上半身的服裝要比下身重要得多。

由於疫情導致許多服裝實體店關門，波士頓諮詢集團分析說今年全球奢侈時裝銷售預計將下降35%左右。

但是面料專家科爾曼表示，服裝趨勢也是反應歷史和經濟的一面鏡子。

比如，克爾曼解釋說，時裝設計師們在設計時裝時考慮到了我們的現實生活，這就是為什們你現在可以在以前從未出現過的地方看到新的時裝徽標。

因為人們每天呆在家中被困太久了，因此想通過服裝和服飾來表達自己。

時裝新趨勢

圖像來源，COURTESY OF PRADA 圖像加註文字， 小跟平底鞋更受歡迎。

時裝評論人士還注意到其他一些新趨勢，其中包括珠寶越來越受歡迎，但同時手提包和鞋子的銷售有所下降。

另一名時裝專家指出，把品牌的徽標挪到領口顯眼的地方既可以讓人一目了然，又可以作為一種時裝宣言，特別是人們在家工作時仍希望表現得專業一點。

從米蘭時裝周上也可以看出，時裝設計師的設計似乎已經受到居家辦公的影響，比如小跟平底鞋趨勢、寬鬆的褲子、搭配的絲綢面料以及睡衣等。

《金融時報》的時尚編輯勞倫表示，她從未見過像現在這樣多的寬鬆設計。所有設計師都在談論上半身的著裝，因為它是人們所能看到的部分。

勞倫還說，時裝必須要能吸引別人去購買，但現在需要穿著打扮的社交場合併不多。所以，或許在家裏穿得時尚一點是新趨勢。

除著名時裝品牌外，一些小型時裝設計公司也把精力集中在居家舒適時裝新系列上。

例如，時裝設計師瓦蘭提娜設計的羊絨系列，重點放在居家舒適感，特別是從肩膀以上採用大膽鮮艷色彩。

圖像來源，VALENTINA KARELLAS 圖像加註文字， 一些設計師通過圍巾和帽子展示新時裝趨勢。

她還設計了圍巾、帽子、護腿等，所有的靈感都來自於人們居家辦公。

另一位時裝品牌的創辦人索娜爾表示，時裝一直被人們在現實生活中用來顯示身份和地位，但由於人們大部分生活都轉移到了網上，所以很難體現出來。

索娜爾稱，像其他行業一樣服裝業也受到新冠疫情的打擊，因為人們意識到他們不需要再像從前那樣穿得那麼正式。