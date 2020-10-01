新加坡商學奇人 學習筆記也能做成一門生意

圖像來源，周尤金 圖像加註文字， 24歲的周尤金是新加坡管理大學的商科學生。

周尤金（Eugene Cheow，音譯）笑了笑，半開玩笑地說：「我可以將整個教學大綱放進腦子。」他大聲說：「我也潛水，想去世界貿易中心喝免費咖啡。」

這是新加坡管理大學24歲的商科學生周尤金。他住在新加坡，在父母房子的臥室裏和在倫敦的我打了長達一個小時的Zoom電話，他這樣總結自己的生活。

我們探討關於學習和商業，尤其是智謀和生活經驗相關的話題，也從東南亞的溫暖水域聊到墨西哥城的城市叢林。

周尤金的聲譽建立於以下原因。通過兩項考試後，他成為新加坡地產經紀；隨後尤金在網上售賣自己的筆記，他稱之為「思維導圖」。

尤金並不是第一個嘗試將成功變現的人，但他的研究資料出人意料地暢銷。迄今為止，他已售出約1500張思維導圖，有時每周收入超過1000美元。於是他將學習筆記變成一門生意。

高要求

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新加坡房產行業的入門要求很高。

要成為新加坡的地產經紀，必須參加一個長達60小時的課程，並完成RES考試，這個考試分為兩部分。

他對BBC說：「過程並不容易。眾所周知新加坡的監管很嚴。我意識到考生對掌握快速學習方法的需求很大。」

用戶可以付費下載尤金的16張「思維導圖」。思維導圖是表示概念和思想的圖形方式，使大腦很容易將它們之間的關係可視化。

尤金的思維導圖包含法律和營銷概念、數學公式、表格和教學大綱中的各種要素。

圖像來源，周尤金 圖像加註文字， 尤金的思維導圖。

尤金解釋說：「這些圖可幫助你把學習連接起來。它包含任何主題的宏觀視圖，但如果您願意，可以放大到特定區域。而且如果您對特定主題有疑問，可以將追溯到思維導圖，而不必閲讀課本或者閲讀整章內容來答疑。訓練大腦學習只是另一種學習方式的更好聽的說法。」

「語言並非必不可少」

圖像來源，周尤金 圖像加註文字， 周尤金說「在交流過程中，語言是加分項，但不是必需品。」

尤金說，他對潛水的長期熱情歸功於他在教學和非語言交流方面的技能。從14歲開始到3年前，他一直練習潛水。成為一名高級潛水員後，他還作為教練帶團出海，常去菲律賓、印度尼西亞和馬來西亞的美麗景點潛水。

他說：「作為一名潛水教練，在交流過程中，語言是加分項，但不是必需品。（潛水時）不能在水下說話，不能說『你好』，或者『我的氧氣罩正在脫落』。一切都靠面部表情和手勢。」

尤金表示，潛水給他帶來另外兩項特質：第一個是與來自不同文化背景的人保持聯繫的能力。這些來自全世界各地的潛水愛好者和學生有飽滿的潛水熱情。

其次是愛好冒險：「特別是對於像我這樣的在成長和受教育過程中被保護的新加坡男孩來說（很重要）」。

人際關係

圖像來源，周尤金 圖像加註文字， 周尤金說潛水教會他與來自不同文化背景的人保持聯繫的能力。

尤金喜歡講他是如何在位於世界貿易中心（WTC）的新加坡人力資源跨國公司的墨西哥城總部喝咖啡的故事。

他說，商科學生去參觀世貿塔是出國旅遊的一大亮點。

去年，尤金在迷人的墨西哥城市普埃布拉（Puebla）做商科交換生，這座城市位於墨西哥首都東南部。他形容普埃布拉「美麗而古樸」，墨西哥人「非常友好」。

在沒有預約的情況下，他成功進入墨西哥城世貿中心27樓，實現了拜訪這家公司海外辦公室夢想。

古巴籍的經理起初感到很驚訝，但他對新加坡的教育體系感興趣。離開墨西哥前，尤金帶著新加坡美食回到世貿中心，古巴經理和團隊用朗姆酒歡迎。

人力資源專家對他進行性格測試後發現，尤金在溝通方面得分很高。

圖像來源，周尤金 圖像加註文字， 尤金說即使通過了考試，他也沒有成為地產經紀的打算。

「衡量成功」

尤金的公司RES Tutor是一家單一產品公司，它幫用戶學習RES考試並成為新加坡的地產經紀。

他說他正考慮將業務擴展到IT認證市場。但與此同時，他希望「以審慎的方式成功，以確保業務模型能夠正常運行」。

他說：「客戶花80新加坡元（合59美元）買信息和16頁高科技塑料。因此你必須確保給別人的價值是無形的，是寶貴的。」

奇怪的是，尤金本人沒有從事地產經紀的計劃。他只想幫助已從事房地產業務30年的母親，她可能需要別人分擔一些工作。

在新冠大流行前，尤金開始在新加坡濱海灣金沙酒店實習。

尤金表示，RES Tutor目前不是他的主業，他只是樂於幫助人們實現職業目標。