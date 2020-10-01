世界咖啡日：漫談意式和美式、拿鐵、卡布奇諾和摩卡

圖像加註文字， 巴西是世界最大的咖啡生產國，2017/18年生產5100萬袋60公斤裝咖啡

咖啡已經成為一種風行全球的飲料，世界各地人們每天喝掉20億杯，英國人每天喝下9500萬杯咖啡。

咖啡從種植到製作也形成一個重要的產業鏈，和咖啡相關的產業2017年為英國經濟貢獻了177億英鎊的價值。

如果你也喝咖啡的話，你喜歡那種款式的咖啡呢？濃縮咖啡、拿鐵咖啡、卡布奇諾還是摩卡？你知道這幾種最初是從何而來的嗎？

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻加註文字， 《世界製造》：咖啡——為世界加油的杯中物

拿鐵（Latte）

拿鐵是英國最受歡迎的咖啡款式，2017/18年消費量高達9億杯拿鐵咖啡。

拿鐵也被視為是最容易接受的一種咖啡飲品。如果你連拿鐵都不喜歡的話，那就很難喜歡其他種類咖啡了。

基本上，拿鐵就是一份意式濃縮咖啡，加上用蒸汽加熱的牛奶，最上面再加一層奶泡。

意式濃縮咖啡是用高壓將熱水注入研磨很細的咖啡粉，然後經過濾網滴流出來的濃度很高的黑色咖啡汁液。

咖啡最早在非洲和中東地區被發現，但是搭配牛奶調製咖啡飲用則是歐洲人的發明。

根據牛津英語字典，caffè e latte（加了牛奶的咖啡）最早在1867年由小說家豪韋斯（William Dean Howells）在英語中使用。

當時的歐洲人主要是早上在家裏喝一杯這種加了牛奶的拿鐵咖啡。但加了溫熱牛奶的咖啡比較甜，不像濃縮咖啡那麼苦，深受美國遊客喜歡。

據說是美國觀光客將拿鐵咖啡的做法帶到美國去的。1980年代在西雅圖標凖化，成為我們現在所熟知的拿鐵咖啡，世界各地很多地方咖啡館都賣拿鐵咖啡。

不過還是要提醒你，如果你在羅馬或米蘭的咖啡館點一杯拿鐵的話，很有可能你會得到一杯牛奶，而不是拿鐵咖啡。

卡布奇諾（Cappuccino）

卡布奇諾和拿鐵兩款咖啡主要內容都一樣：濃縮咖啡，蒸汽加熱牛奶和熱奶泡，但差別在於牛奶的分量。

和拿鐵相比，卡布奇諾加了更多的熱牛奶泡沫，因此液態牛奶含量較少，而且奶泡上面一般還會灑上一層巧克力粉或肉桂粉。

卡布奇諾的原文雖然是來自於拉丁文，但這種咖啡飲品最初源自於奧地利。

維也納的咖啡館18世紀時開始在咖啡裏面加上鮮奶油和糖，這時的咖啡顏色就像天主教嘉布遣會（Capuchin）修道士所穿的帽兜罩袍的顏色一樣，於是就因此為名。

慢慢的卡布奇諾從維也納傳到意大利和歐陸各地城市。隨著咖啡機器技術的進步，卡布奇諾也逐漸標凖化成為我們今天熟知的咖啡飲料。

美式咖啡（Americano）

顧名思義，美式咖啡也是一種美國人喜愛的咖啡飲品。在英國，美式咖啡受歡迎程度第三，排在拿鐵和卡布奇諾之後。

美式咖啡由一份濃縮咖啡加上熱水調製而成，據信是二戰期間派遣到歐洲戰場的美國士兵的喜愛而流傳世界的。

據說，派遣到歐洲的美軍不習慣歐式咖啡的濃厚，於是歐洲的咖啡館在濃縮咖啡裏面加上熱水稀釋調和，最後成了今天美式咖啡。

圖像加註文字， 你能分辨出拿鐵咖啡和摩卡咖啡嗎？

摩卡（Mocha）

現在人們提到摩卡，想到的是加了熱巧克力的咖啡，但最初並不是這樣的。

摩卡是中東國家也門的一個港口城市（Mokha），人們將這裏出口的許多種類的咖啡豆成為摩卡。

這裏的咖啡豆和其他地方的咖啡豆不一樣，有一點巧克力的味道。隨著歐洲的巧克力越來越普遍，人們開始在咖啡裏另外加入巧克力並以摩卡咖啡為名。

現在，咖啡館的摩卡咖啡做法各有差異，有的是在熱巧克力中加入一份濃縮咖啡，也有的是在拿鐵咖啡中加入巧克力粉或巧克力糖漿。

冰咖啡

當然，並非所有人都喜歡喝熱的咖啡，冰咖啡也非常流行，尤其是在炎熱的地區和夏天裏，冰咖啡是另一種消暑選擇。

2016年，冰咖啡在英國只佔有4%的市場份額，但是冰咖啡和冷泡/冷萃取咖啡的接受程度逐年擴大。

傳統的冰咖啡是熱咖啡加上冰塊或冰牛奶調製而成，冷泡/冷萃取咖啡則完全是由冷水調製。

近年來連鎖咖啡店在夏天推出含有咖啡成分的冰涼飲料，法布奇諾，讓咖啡成為一種時尚流行的生活飲品，更是進一步擴大了冰咖啡的市場。