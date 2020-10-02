婚姻和姓氏：妻隨夫姓為何在西方社會更為普遍

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在美國，大多數女性結婚後會隨夫姓。

在新冠病毒疫情期間計劃婚禮充滿不確定性，但對於30歲的埃文斯（Lindsey Evans）來說，有一件事情她很確定，那就是要隨夫姓。這對加利福尼亞伴侶的婚禮將在2021年7月舉行。

在美國，約有70%的女性結婚後會隨夫姓。根據2016年的數據，英國這一數字上升到90%，其中85%的女性年齡在18至30歲之間。

圖像來源，Lindsay Evans 圖像加註文字， 30歲的埃文斯希望未來隨夫姓。

很明顯的現象是，儘管當今社會個人主義和性別意識影響更廣泛 ，但隨夫姓的現象在西方社會仍然持續。

雖然對女權主義的定義有所不同，但美國30歲以下的女性中，有68%自稱女權主義者，在英國這個數字約為60%。

「這個現象讓人驚訝，因為這個傳統來自父權制歷史，意味著已婚女性成為男性的所有物之一，」英國布拉德福德大學教授鄧肯（Simon Duncan）說。他一直在研究該傳統。

目前沒有法律規定要隨夫姓，但這是大多數英語國家的傳統。西歐大部分地區都效仿，只有西班牙和冰島的女性會保留娘家姓，希臘1983年曾制定法律，規定已婚女性終身保留自己的娘家姓。

「這只是一種無害的傳統？還是包含著從古時延續到現在的某種意義？」鄧肯問道，他最近與奧斯陸大學和西英格蘭大學的一些學者合作，研究為何該傳統得以延續。

父權制傳統

女性換掉自己的娘家姓有各種原因。鄧肯的團隊經過深入的調查分析，並對英國、挪威新婚訂婚夫婦進行訪問後，確定了兩個主要原因。

第一個原因是父權制力量的持續，第二個則是希望成為「優秀家庭」，相信隨夫姓意味著承諾，讓媽媽和孩子們連接在一起。

鄧肯稱，一些男性仍然堅持過去的父權觀念，一些女性同意這種想法，也有女性非常想隨夫姓。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 改姓也與其他傳統習俗有關，如男性向女性求婚。

「這是浪漫的一部分，」居住在瑞典斯德哥爾摩32歲的德國女性赫什（Corinna Hirsh）說，她去年結婚時隨了夫姓。

她相信，這些傳統讓她和伴侶有了更深的連結，儘管他們已經在一起8年。

優秀家庭

鄧肯和其團隊得出的第二個原因更多是基於公眾的看法。他們總結，女性隨夫姓被視為一種向外表達承諾和團結的方式。

「我覺得這給了我們家庭身份，而不是個人身份，」埃文斯說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 許多女性隨夫姓，以增強家庭連結。

鄧肯的研究指出，這種「優秀家庭」的敘述在已經育有小孩的女性中更為突出，甚至有的並未隨夫姓的女性在生小孩後也會隨夫姓。

「我想這麼做，是為了與我的兒子有更深的連結，不只是在我們的關係方面，也要落在紙上，」36歲的傑米·貝格（Jamie Berg）說，貝格是美國芭蕾舞演員、體操運動員，目前定居挪威奧斯陸。

因為貝格的姓氏對自己的職業身份很重要，她保留了娘家姓多年，但兒子出生後，貝格將丈夫的姓氏加在了護照和其他文件上，這樣「三人的姓氏都一樣」。

反女權主義的傳統？

對於隨夫姓是否與實現性別平等相牴觸，學者們意見有分歧。

如果夫妻倆這麼做是擁抱傳統或簡單默認要這麼做，鄧肯認為這「十分危險」，因為這延續了丈夫是權威者的觀念，重現了丈夫是一家之主的傳統。

34歲的英格蘭企業主赫斯福德（Nikki Hesford）支持這個觀點。她目前離異，結婚時拒絶隨夫姓，對於很少有女性這樣做她感到很驚訝。

「女性抱怨她們最終總是成為照料者，在孩子生病時帶他們去醫院，將工作擱置在一旁，或者犧牲職業生涯。但最開始，她們就立下了先例（改名），這樣做就是說『你比我更重要，你是主要的，我是次要的』。」赫斯福德說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些女性認為，隨夫姓對女權運動無益處。

但是愛爾蘭伴侶治療師柏克（Hilda Burke）認為，選擇保留姓氏的女性不應該這樣迅速地評判別人。柏克指出，這種老式浪漫被電影和文學作品強化，通過社交媒體進一步擴大影響。

這意味著，即使女權主義如今有了更大的平台，女性仍持續被這類信息影響。

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另一個觀點是，女權主義是賦予女性選擇自由，這意味著只要仍是由她們自己選擇姓氏，那最終結果是否支持父權制並不重要。

未來情況如何？

對於隨夫姓這個傳統未來是否會繼續流行，研究者們有不同看法。

在英國，2016年的一項針對1500人的調查顯示，59%的女性仍然希望結婚後隨夫姓，61%的男性希望伴侶隨夫姓。儘管數字很高，但目前跟隨傳統的英國人比例要低約30%。另一項調查顯示，英國18至34歲年齡段的人群中，有11%的人在婚後使用雙姓。

同時，一些夫妻混合了姓氏或起了新名字一起使用，也有男性使用妻子的姓氏，但這兩種做法都比較少見。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些夫妻選擇使用雙姓。

鑒於女性目前結婚時間較晚，這也可能對姓氏的選擇有影響。在包括英國、意大利和西班牙等歐洲國家，目前女性結婚的平均年齡是35歲或更遲，美國則是約28歲。

挪威和美國的一項聯合研究顯示，更年長、受過良好教育及經濟獨立的女性更可能保留自己的娘家姓，而在年輕、收入較低、不太受歡迎的女性中這種做法比較少，在非裔美國人群體中也比較少。