男性健康：男性生殖生育問題絶非玩笑

圖像加註文字， 本和克里斯（右）

克里斯·休斯和本·休斯是兄弟倆（Chris and Ben Hughes）。其中，克里斯曾因參加過英國廣受歡迎的戀愛島真人秀（Love Island）節目而小有名氣。

但讓這對兄弟廣為人知的另一個原因是他們參與拍攝了BBC3台的一檔紀錄片節目：Me, My Brother and Our Balls(直譯為《我、我的兄弟和我們的睾丸》)。

這對兄弟為什麼這麼熱衷談論生殖器官的健康，這一許多男性覺得難以啟齒的問題呢？

從腫塊到癌症

圖像加註文字， 哥哥本不但發現有癌腫，精子數量還極低。

原來弟弟克里斯從十幾歲開始睾丸就一直有問題。為此，他一共做過4次手術，包括左側睾丸的精索靜脈曲張、右側睾丸的鞘膜積液手術等。

2018年，克里斯還參加了英國電視節目《今晨》（This Morning）現場檢查睾丸健康的節目，希望能鼓勵更多男性對自己的生殖器官健康給與關注。

但讓克里斯沒有想到的是，他的哥哥本就是直接受益者之一。

受到弟弟節目的啟發，本當晚也對自己的睾丸進行了自我檢查。讓他吃驚的是他發現了一個腫塊。經過幾輪的檢查後他被確診出癌症。

男性生育力呈下降趨勢

圖像加註文字， 與家人在一起

在開始癌症治療前，本希望能冷凍一部分精子以備萬一。但更讓他感到震驚的是，他的睾丸激素水平非常低根本無法產生精子。

手術後，本不得不接受不育症治療。這一切也讓本直面自己的生育能力問題。

本表示，你很少看到電視以及社交媒體討論男性生育器官健康問題，或許許多男性並沒有想過這一問題。

這也是後來促使克里斯和本參加BBC紀錄片節目的原因之一。他們希望更多男性能夠關注自己的生育及健康這個許多人不願提及的問題。

最近的研究顯示，歐美男性的生育率正在下降，其中男性精子數量過低的人有所上升。

男性低精子數量人數從2000年初的9%上升到目前的11.5%。通常來說，每毫升精液中低於1500萬精子的都屬於精子數量過低。

可能原因

圖像加註文字， 本和女友未來希望能生育

至於導致這種情況的主要原因目前還沒有定論。

根據紀錄片的一些訪談，這有可能與溫度、毒品與藥品的使用、內褲過緊等都有關係。

同時，研究人員表示污染等其他生活方式因素也可能會對精子健康產生影響。

克里斯和本希望男性能夠敞開心扉，重視和談論男性生殖健康問題。

克里斯表示，當他和朋友們在酒吧聊起這一話題時才認識到男性對這方面知識和教育的缺乏。

不僅如此，兄弟倆還覺得由於社會壓力以及大男子主義等因素，男性也不願意談論這一話題，令人不快。

而現在，本希望所有年輕男性都應該檢查生殖器官，了解自身。

克里斯補充道，即使谷歌搜索時有關男性生殖的信息很少，更多的是女性的信息，但別忘了，男性佔世界人口的一半。

敞開心扉 積極討論

圖像加註文字， 兄弟兩積極鼓勵男性關注生育健康。

本還通過社交媒體提高男性的自我防範意識。

有時，這對兄弟經常收到來自全球各地男性的感謝短信，他們說在聽從了他們的宣傳和提示後進行了檢查，有些甚至查出了癌細胞，繼而開始治療。

他們感謝克里斯和本的幫助，稱要不是他們的提醒，可能無法及時發現癌腫並接受早期治療。

本給男性同胞的一個建議是：一定要敞開心扉，雖然這樣做一開始很難。

他表示，由於男性的性格特點，不喜歡談論自己的感受，總覺得男子漢應該堅強等等，但事實不應該這樣。