男性健康:男性生殖生育問題絶非玩笑

克里斯·休斯和本·休斯是兄弟倆(Chris and Ben Hughes)。其中,克里斯曾因參加過英國廣受歡迎的戀愛島真人秀(Love Island)節目而小有名氣。

但讓這對兄弟廣為人知的另一個原因是他們參與拍攝了BBC3台的一檔紀錄片節目:Me, My Brother and Our Balls(直譯為《我、我的兄弟和我們的睾丸》)。