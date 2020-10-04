滑稽寵物攝影比賽：比比看誰最逗樂誰最萌
看完這些照片後，請捫心自問，是不是產生了養寵物的念頭（如果還沒有的話）。
這些是今年滑稽寵物攝影獎（Comedy Pet Photography Award）決賽入圍作品。這個獎每年舉辦一次。
戲精女王
林德納按下快門時，這只獅子兔正在暢快淋灕地打哈欠。她說：「世界上幾乎沒有比看著獅子兔打哈欠更美妙的事了。」
這個攝影比賽對全世界所有寵物主人開放，不限經驗。除了交一筆小小的參賽費，唯一限制是拍照時不能給寵物穿衣戴帽，也不可以給寵物戴眼鏡。
餅乾桶口
當然，主人偷拍不太厚道，但最後還是給汪汪留了面子，沒有透露它的自我控制能力有多強（弱）。
攝影比賽的獲獎者可以拿到3千英鎊獎金。比賽抽得的款項會捐給英國動物保護慈善機構藍十字（Blue Cross）。
舞姿曼妙
顯然，埃德蒙具有出眾的表演天才。如果埋沒就可惜了。
放鬆 一下
沒啥可瞅的，就是一隻生活安逸的山羊在自己家後院吊牀上打發時間，嘴裏也沒閒著，嚼幾片樹葉，省得無聊。
坐穩咯！
我們幾乎可以肯定，丹尼沒有駕照。而且車子也不像在動的樣子。它們住在美國。
霍格倫德女士也不保密：「車上有人，是我丈夫蹲在後座牽著狗繩呢。照片上看不到。」
自我隔離
維茲拉的主人伊拉娜·羅斯（Ilana Rose）說：「我們大家的心情都一樣，就是維茲拉這樣。」
喜笑顏開
祖米拉斯看到這匹馬衝他大笑，趕緊拍了張快照，他說，然後趕緊回到自己車上照了照鏡子，怕自己臉上有什麼東西惹得馬那麼開心。
「呀.....!!!"
麵條（Noodles）8個月大的時候被人從西班牙一個流浪狗收容所救出來，帶到德國。
沃格桑說：」她可會逗樂了，有時候興致勃勃卻笨手笨腳，好奇、活潑、友善、開明，特別搞笑，像個滑稽演員。「
這個攝影比賽的創辦人叫湯姆·蘇拉姆（Tom Sullam）。他說：」這些參賽作品正是我們今年最需要的！「