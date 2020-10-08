中國品牌「囚愛」男性貞操鎖安全隱患曝光：黑客或可遠程鎖

圖像來源，PEN TEST PARTNERS 圖像加註文字， 網上和專賣店可以買到這種男性貞操鎖。

貞操帶是古代有些男性為防止自己的女人與他人「有染」給她們穿上的一種金屬或像皮帶，鑰匙控制在自己手中。

在科技發達的當今，現代人則設計了類似的情趣產品：男性貞操鎖。

例如，由中國廣東一家公司設計的「囚愛」男用穿戴式貞操鎖（也稱囚愛遠程授權獄友，Qiui's Cellmate Chastity Cage）就是這樣一種智能性玩具。

該玩具在網上就可以買得到，售價大約190美元（約1300人民幣）。

但是，這種貞操鎖是通過智能手機的APP（應用程序）遠程控制的，它旨在給穿戴貞操帶的性伴侶一種遙控權。而且，它沒有設置手動開鎖裝置。

問題是，這種高科技性玩具一旦遭到黑客攻擊怎麼辦？

安全隱患

圖像來源，PEN TEST PARTNERS 圖像加註文字， 解決方法是打開電路板，將電池壓在兩條電線上，以觸發電機解鎖。

英國網絡安全公司（Pen Test Partners，PTP）今年5月已經發現了這種男性貞操鎖的一個安全漏洞，這一隱患有可能讓黑客同時遠程鎖定所有正在使用的設備，並且無法解鎖。

BBC記者克利昂（Leo Kelion）表示，因為沒有設定手動解鎖裝置，一旦發生這種情況，要想解鎖就必須使用鉗子等工具人工切割解鎖，十分危險。

中方研發商表示，他們在接到英國的警告後已經封堵了這一安全隱患。

同時，他們還表示，已經公布了一個解決辦法。

這一解決方案對那些仍使用舊版APP的用戶尤其重要，萬一他們受到黑客攻擊無法解鎖就可以如此操作，因為畢竟鋸開枷鎖很可能會造成人身傷害。

PTP則表示，這一最新發現表明，以成人為主題的智能產品仍需要汲取教訓。

PTP的研究人員阿里克斯說，問題在於，一些製造商有時為了急於向市場推出產品倉促行事。大多數時候，其安全隱患是圍繞洩露用戶敏感個人信息和數據的，但這款性玩具卻意味著使用者會被鎖住，無法解鎖。

工作原理

圖像來源，PEN TEST PARTNERS 圖像加註文字， Cellmate服務器的坐標樣本顯示，該設備已在全球範圍內使用。

據PTP估計，這款囚愛男性貞操鎖共售出4萬件。 貞操鎖通過藍牙信號與智能手機無線連接。而控制者則通過藍牙遙控上鎖和解鎖功能。

要做到這一點，該軟件需要向製造商使用的電腦服務器發送指令才可以。

英國研究人員表示，他們找到了一種欺騙手段能讓服務器洩露玩具使用者的註冊名稱、個人信息以及所有程序使用者的坐標地理位置。

同時，他們還可以公開分配給每一設備使用者的獨一無二的代碼。

這些信息可以用來讓服務器無視任何設備使用者要求解鎖的請求，其結果導致使用者無法開鎖，只能手動強行解鎖。

在PTP5月份向囚愛玩具生產商提出這一警告後，該公司已經升級了其APP，並更新了服務器應用程序接口（API）。

然而，該公司較早版本的API仍然在線，這意味著那些沒有下載最新版APP的使用者在理論上依然有受到攻擊的風險。

PTP在後續電郵中就此提出警告，並請求信息技術公司網站Techcrunch督促這家中國公司採取行動。

Techcrunch表示，囚愛的首席執行官稱他們已經試圖解決這一問題，但又說，當這一問題得到解決後又帶來了新問題。

公之於眾

從警告囚愛公司智能性玩具的安全漏洞到現在已經過去5個月了 ，英國網絡安全公司PTP決定有必要公開這一信息。

PTP承認，雖然這樣做讓黑客攻擊在現實世界中更加有可能，但鑒於問題的性質，以及囚愛正在開發另一種內部產品，覺得還是有必要將其公開。

BBC已經要求囚愛對此進行置評。

但據Techcrunch稱，目前並沒有證據表明有黑客企圖攻擊，故意造成人身傷害。