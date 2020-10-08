新冠肺炎長期症狀：為什麼有的患者無法痊癒？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠長期症狀最常見的是嚴重疲勞

大多數COVID-19新型冠狀病毒患者的病情短暫而輕微。但有的患者則苦苦掙扎，他們要經歷持續數月的疲勞、疼痛和呼吸困難等症狀。

「新冠長期症狀」正對人們的生活造成破壞性影響，如今甚至散步後精疲力竭的故事也很普遍。

目前為止人們的關注重點一直停留在如何在新冠大流行期間挽救生命，但現在人類認識到正面臨感染新冠病毒的長期影響。

但例如對人為什麼會有新冠長期症狀？是否每個人都能完全康復等基本問題的回答卻充滿不確定性。

什麼是新冠長期症狀？

暫時沒有醫學定義，也沒有所有患者共享的症狀清單，兩個不同的人感染新冠病毒的經歷可能截然不同。

但最常見的症狀是嚴重疲勞。

其他症狀還包括：呼吸困難、持續咳嗽、關節疼痛、肌肉疼痛、聽力和視力問題、頭痛、味覺和嗅覺失靈以及心臟、肺、腎臟和腸道的損害。

據報道心理健康問題包括抑鬱症、焦慮症和難以清晰思考。

它會徹底破壞人的生活質量。 「我的疲勞經歷前所未有。」患者傑德·格雷·克里斯蒂（Jade Gray-Christie）說。

新冠長期症狀不僅讓重症病人需要更長時間康復，而且即使是輕症患者也可能會遇到持久而嚴重的健康問題。

來自英國埃克塞特大學的戴維·斯林（David Strain）教授告訴BBC：「毫無疑問，新冠長期症狀是存在的。」他已經在其工作的慢性疲勞綜合症診所見到長期病患者。

多少人有這種症狀？

但這個研究僅針對最終需要住院治療的少數人群。

在英國約有400萬人使用新冠症狀追蹤器應用程序，12％的人30天後仍然有症狀。其最新的未公開數據表明，感染新冠病毒90天後，50人中就有1人（2％）患有新冠長期症狀。

重症新冠患者才會有長期新冠症狀嗎？

並不如此。

在都柏林進行的一項研究中，一半的人在感染新冠病毒後的十周仍感疲勞。三分之一的患者身體抱恙無法恢復工作。

至關重要的是，醫生發現感染的嚴重程度與疲勞症狀之間沒有聯繫。而極度疲勞只是長期新冠症狀的症狀之一。

英國萊斯特大學的克里斯·布萊特林（Chris Brightling）教授也是PHOSP-Covid項目的首席研究員，該項目正追蹤患者的康復情況。他認為由於肺部受損，患肺炎的人可能會有更多健康問題。

結果顯示近兩個月後，有87％的人至少有一種症狀，而一半以上的人仍感到疲勞。

新冠病毒如何引發長期症狀？

現時有很多看法，但沒有明確答案。病毒可能已從患者身體的大部分器官清除，但仍徘徊在一些身體小零件中。

倫敦國王學院（King's College London）的蒂姆·斯佩克特教授（Tim Spector）說：「如果長期腹瀉，那麼會在腸道中發現這種病毒；如果味覺失靈，病毒就會散佈在神經中。」

新冠病毒可以直接感染人體多種細胞，並引發過度活躍的免疫反應，這也會對整個人體造成損害。

一種說法是，感染新冠病毒後人體免疫系統無法恢復正常，這會導致健康不良。

但新冠病毒也可能改變人的新陳代謝。感染新冠病毒後，糖尿病患者難以控制血糖水平，非典病毒影響人體脂肪變化的時間至少長達12年。

新冠病毒可能對大腦結構造成影響，但仍在研究中。 新冠病毒還會對血液產生奇怪影響，包括異常凝結和破壞血管。

斯林教授告訴BBC：「我正在研究向身體組織輸氧和營養的小血管過早老化。」但他警告說，找出導致新冠長期症狀的原因前「很難找到治療方法」。

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這不同尋常嗎？

感染病毒後的疲勞或感染病毒後咳嗽症狀已被證明並很普遍，我們可能都感染過病毒一段時間後才能完全康復。

約有十分之一的人患傳染性單核白血球增多症（glandular fever ）後疲勞感持續數月。甚至有人建議，尤其是在1918年大流行後，流感可能與帕金森氏症相關。

布萊特靈教授說：「新冠病毒出現後，似乎出現更深遠的症狀，感染人數似乎也更多。」

他說重點是「似乎」一詞，因為真正掌握感染人數後才知道這些症狀到底有多普遍。

他告訴BBC：「病毒攻擊宿主方式的獨特性，以及隨後改變細胞行為方式的不同方式，似乎都給人們帶來比其他病毒更嚴重的感染和持續症狀。」

新冠感染者會痊癒嗎？

患有新冠長期症狀的人數似乎隨時間推移而減少。但新冠病毒僅在2019年底才出現，然後於今年初開始全球大流行，因此缺乏長期數據研究。

布萊特林教授說：「我們特意要求跟進觀察25年，我當然希望只有很少一部分人會遭遇超過一年的症狀，但我可能是錯的。」

但令人擔憂的是，即使新冠患者似乎現在正在康復，他們也可能面臨終身風險。

患有慢性疲勞綜合症的人更可能再次患有該綜合症，並且擔心將來的感染可能會引發更多症狀。

斯林教授說：「如果新冠長期症狀遵循相同模式，我希望患者會恢復。但如果是朝另一種冠狀病毒感染方向發展，這可能每年冬天都會發生。」

將來仍可能出現更多問題。世界衛生組織警告說，新冠病毒引起的廣泛炎症可能導致年輕人出現心臟問題。

如果我有長期新冠症狀，該怎麼辦？

英國國家醫療服務體系（NHS）制定的「新冠康復計劃」對尤其需要住院治療的人群提供建議：

保持自己的節奏，以免壓力過大，並確保充足休息

做好計劃，將費力的活動分散在一周不同的時間進行

做事有優先順序：考慮您需要優先做什麼以及可以推遲做什麼