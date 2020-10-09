AR為狗狗「增強現實」：美軍研發軍犬用穿戴式裝置

圖像來源，COMMAND SIGHT / US ARMY 圖像加註文字， AR眼罩附帶顯示器和攝像頭

狗狗也戴上增強現實（AR）穿戴式裝置，但這可不是在玩遊戲。

美國陸軍對外展示專為軍犬設計的增強現實（AR，或譯為擴增實境）眼罩，軍犬能通過這個穿戴式裝置接受指揮執行任務。

一般情況下，軍犬能執行前導偵察任務，包括搜索爆炸物或其他的潛在危險，但需要接受人類在一旁指揮。

這個專為軍犬設計的AR頭戴裝置能夠讓操作員遠距離向軍犬提供指引，安全執行任務避開危險。

美國陸軍研究實驗室（US Army Research Laboratory）和一家名為「Command Sight」的公司合作研發軍犬AR頭戴裝備技術，希望未來能廣泛運用。

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遠端指揮

按照目前的操作模式，士兵和軍犬共同執行任務，士兵利用手勢、動作、聲音或激光筆指示軍犬，士兵和軍犬必須維持近距離才能工作。

但是美國軍方表示，如果這個AR眼罩的原型能夠廣泛運用的話，士兵就不一定非要在近距離才能指揮軍犬。

戴上這個頭戴裝置，軍犬能夠看到眼罩內的視覺導引，經過訓練後能夠追隨這個視覺導引前進，依據指揮前往某個特定地點或位置。

與此同時，AR眼罩也能傳回軍犬眼前的實時畫面，指揮人員通過這個遠端視頻隨時下達後續指令。

美國陸軍研究實驗室的斯蒂芬·李（Stephen Lee）表示，「一般人類配戴的AR眼罩能讓使用者和眼前的增強現實進行互動，但軍犬配戴的AR眼罩是用來指揮和引導軍犬的。」

他說，增強現實的技術對狗狗發揮不同的作用，美國軍方負責軍犬訓練的部門認為增強現實技術非常具有潛力。

軍犬配戴眼罩並不是新鮮事，過去在惡劣環境下執行任務的軍犬也會配戴護目鏡，但增強現實系統的運用則是一個創新的發展。

每只狗佩戴的AR眼罩都是量身定做的，內附有視覺導引，狗狗經過訓練後會跟著眼罩內的視覺導引前往特定位置，對眼罩內的視覺提示做出反應。

「初始階段」

圖像來源，COMMAND SIGHT / US ARMY 圖像加註文字， 佩珀自己養的羅威納犬也參與了研究

「Command Sight」的創辦人佩珀（AJ Peper）表示，這個項目仍屬於「初始研究階段」，但是初期結果顯示「非常有希望」。

佩珀自己養的一隻名叫馬特（Mater）的羅威納犬（Rottweiler）也參與了AR眼罩的研究。

英國防衛智庫皇家聯合研究所（Royal United Services Institute）的布朗克（Justin Bronk）對BBC表示，研發狗狗配戴的AR眼罩穿戴式裝置雖然聽起來有點「浪費經費」，但實際上可能很有用。

「通過AR眼罩給狗狗發送視覺提示，指引狗狗執行命令，這樣人就不需要跟在狗的身邊，這個技術顯然在很多情況下都有需要。」