肺炎疫情：解答澳洲「新冠病毒存活28天」的五個問題

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 研究結果凸顯勤洗手、清潔手機屏幕的重要性

疫情爆發以來，我們對身邊東西的恐懼也在增加。

如今，世界各地的公共場所都出現了這樣的場景——人們試著用胳膊肘開門，通勤者在火車上小心翼翼行走以避免抓扶手，上班族每天早上第一件事是擦桌子......

日前，澳大利亞研究人員說，在鈔票、手機屏幕、不鏽鋼等光滑表面，新冠病毒的傳染性可能保持長達28天。

目前許多國家正面臨來勢兇猛的疫情第二波。澳洲的研究結果發佈後，立刻引發廣泛關注。不過，學術界亦出現質疑聲音。

主要爭議點是什麼？

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻加註文字， 肺炎疫情：那些追蹤新冠病毒未知感染者的「病毒偵探」

澳大利亞一家全國性科研機構說，導致新冠肺炎Covid-19疾病的SARC-COV-2病毒生命力之頑強遠遠超出從前的想象。

但是，該項實驗是在實驗室光線昏暗的環境中展開的。此前的研究已經發現，紫外線可以殺死病毒。

此外，一些專家也對現實生活中因接觸污染物品感染新冠病毒的風險提出質疑。

新冠病毒的主要傳播渠道為密切接觸者的呼吸道飛沫，比如咳嗽、打噴嚏、講話。

但是也有證據顯示，新冠病毒可以通過氣溶膠傳播。美國疾病研究控制中心還曾說，有可能因接觸留有病毒的金屬、塑料物體表面而導致感染，不過這種情況並不普遍。

澳洲新研究到底說了什麼？

從前實驗室的研究表明，新冠病毒可能在鈔票、玻璃等表面存活2-3天，在塑料、不鏽鋼等表面最長可存活6天。

但是，澳大利亞聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）發現，新冠病毒生命力「非常頑強」，在比如手機屏幕、塑料或紙質貨幣等光滑表面可以存活28天。

不過，實驗的前提條件是：溫度在20攝氏度（相當於室內常溫）、光線昏暗。

相比之下，流感病毒在相同的條件下可以存活17天。

研究結果刊登在最新出版的《病毒學雜誌》上。

這項研究還發現，溫度升高、新冠病毒存活時間會縮短，溫度升到40度時，某些材質表面的病毒在24小時內傳染性即消失。

病毒在光滑、無孔材料的表面比在多孔材料--比如紡織品--表面存活時間要更長。

引發哪些異議？

威爾士卡迪夫大學感冒研究中心前任主任艾克爾斯（Ron Eccles）教授對澳大利亞的研究提出批評。他說，「新冠病毒存活28天」的說法會在公眾中引發「不必要的恐慌」。

艾克爾斯教授說，病毒通常是因為咳嗽、打噴嚏時噴出的黏液、或者通過不潔手指觸摸散佈到物體表面，（澳洲）這項研究沒有使用人類黏液作為病毒傳播的媒介。

艾克爾斯教授還說，新分泌的黏液不利於病毒存活，因為它包含大量白細胞，這些白細胞負責製造可以殺死病毒的酵素，而且也可能包含可以消滅病毒的抗體和其他化學物質。

「在我看來，傳染性病毒只能在物體表面的黏液中存活數小時，而不是數天。」艾克爾斯教授說。

美國羅格斯大學微生物學戈德曼（Emanuel Goldman）教授在今年7月出版的醫學雜誌《柳葉刀》上發表的文章寫到，（新冠病毒）通過無生命表面傳播的機會非常小。

他說，那些發現嚴重風險的研究通常是在「與真實生活差別很大」的情況下展開的。

就在上星期，加利福尼亞大學醫學教授甘地（Monica Gandhi）還曾說，新冠病毒不會通過接觸污染表面傳播。

我們應該怎樣看待？

新研究結果至少凸顯經常清潔手機的重要性。

BBC科學記者格什（Pallab Ghosh）分析

新冠病毒主要通過空氣傳播。研究表明，病毒的傳染性在空氣懸浮微粒中可以保持三個小時以上。難以肯定的是，通過鈔票、手機屏幕等渠道傳統的可能性到底有多大。

之前曾有研究專注病毒在不鏽鋼表面存活的時間，但各項研究結果差異相當大：從常溫下3天到14天不等。

（澳洲）新研究專注病毒在玻璃、紙質或者塑料貨幣、以及鋼等表面可存活的時間。他們發現，20攝氏度條件下，28天後在所有材料表面均可發現殘留病毒，遠遠超過從前的研究結果。

不過需要注意的是，這項研究是在「病毒友善」環境下展開的，光線昏暗、恆溫、恆濕。現實生活中，病毒很可能沒有這麼好的條件。

即便如此，研究仍然提醒我們，除了要勤洗手，也要定期清潔屏幕，盡量不要觸摸臉部，以最大程度地減少感染的風險。

為什麼要研究病毒的存活時間？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 疫情中許多商家加強清潔

CSIRO負責人馬歇爾博士（Larry Marshall）說，明確病毒存活時間可以幫助人們做出「更精凖地預測」、更有效地預防病毒傳播。

研究項目的負責人說，新冠病毒在低溫條件、不鏽鋼表面存活的能力也有助於我們理解，為什麼冷藏間、肉製品加工廠頻繁爆發疫情。

全球許多國家的肉製品加工廠、屠宰場都曾發生群體感染。其他的解釋還包括，員工需要近距離接觸、工作環境溫度低濕度大、機器噪音導致工人需要大聲講話等。