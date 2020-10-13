第一個給計算機寫程序的英國19世紀「理工女」

圖像來源，Ann Ronan Pictures/Print Collector/Getty Images 圖像加註文字， 愛達·洛芙萊斯（Ada Lovelace，又譯阿達·洛芙蕾絲，勒芙蕾絲）為巴貝奇分析機創建了一套運行程序，其中關鍵成分現在仍在使用

愛達·洛芙萊斯（Ada Lovelace）是誰？

她是19世紀英國一位成就卓著的數學家，浪漫派詩人拜倫勳爵的女兒，後來成為伯爵夫人。

普遍認為，她是計算機程序創始人，史上第一位程序員。

用現在的說法，她是開先河的「程序媛」、技壓理工男的「理工女」、學霸。

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愛達於1815年12月10日出生，不久父母離異，她跟母親生活。

她的母親安娜貝拉·米爾班克（Annabella Milbanke）本人熱愛數學，堅持讓女兒從小開始學習邏輯、科學和數學。

這些學科在19世紀對於女性幾乎是禁區，對這些學問感興趣並願意鑽研的女性極為罕見。

愛達從小對機器著迷，19歲時嫁給了一位名叫威廉·金（William King）的貴族青年。他曾經教過她數學。 丈夫被冊封洛芙萊斯伯爵後，愛達·金夫人成為洛芙萊斯伯爵夫人。

1833年，她遇到了發明家和機械工程師查爾斯·巴貝奇（Charles Babbage），十分投緣，成為好友。

巴貝奇提出了差分機與分析機的設計概念，其設計具有現代計算機的所有基本要素，分析機被認為是早期計算機的雛形，巴貝奇因此被視為計算機先驅。

洛芙萊斯對這個分析機極感興趣，悉心研究，1842年為這部機器編寫了算法，1843年在英國科學期刊上發表。

後人視之為第一套算法、最早的計算機程序。

圖像來源，DeAgostini / Getty Images 圖像加註文字， 巴貝奇的分析機（計算機）模型

她在論文中介紹了如何為巴貝奇分析機創建代碼，用來處理字母、符號和數字。

她還為這部機器創建了一種重覆一系列指令的方法，這個過程被稱為「循環」，至今計算機程序還在使用。

她建立了循環和子程序概念，為計算程序擬定算法，寫出了人類歷史上第一份「程序設計流程圖」。

為了紀念這位伯爵夫人在計算機領域開先河的貢獻，美國國防部1980年把歷時20年研製成功的高級程序語言命名為Ada語言。

那是公認第四代計算機語言的主要代表。

圖像來源，The Print Collector/NY Public Library/Interim 圖像加註文字， 愛達·洛芙萊斯和查爾斯·巴貝奇共同研製世界上第一台計算機。

但是，分析機從模型變成現實，又經過了100多年的時間。

1940年代，英國科技奇人艾倫·圖林（ Alan Turing）受洛芙萊斯那些論述和設想的啟發，開始研製第一台現代計算機。

洛芙萊斯於1852年11月27日因治療宮頸癌失血過多而去世，享年36歲，被安葬在諾丁漢父親拜倫的墓旁。

她對計算機科學的貢獻當時無人關注，直到她去世後才被人發現。如今，愛達·洛芙萊斯是成為科技界傑出女性的象徵。

為了鼓勵更多女生把科技事業作為人生追求，英國女權活動人士2009年發起倡議，每年規定一天作為主題日，舉行各種活動慶祝自然科學和工程技術領域中越來越多優秀的」理工女「跟」理工男「齊頭並進。

這一天被命名為「愛達·洛芙萊斯日」，簡稱ALD，定在每年10月份第二個星期二。

2020年ALD前一周，兩名歐美女科學家以「基因剪刀」對基因編輯領域做出的貢獻獲諾貝爾化學獎。

法國的埃瑪紐埃勒．沙爾龐捷（Emmanuelle Charpentier）和美國的珍妮弗．道德納（Jennifer A. Doudna）發現了基因技術中最有效的工具之一，即「CRISPR/Cas9基因編輯技術」，使得極其精確地改變動物、植物和微生物的DNA成為可能。