美國大選前一天小行星撞地球？BBC幫你查明真相

圖像來源，Getty Images

如果你最近有看新聞，可能聽說過人類的民主制度正受到一顆小行星的威脅，據報一顆小行星會在11月2日、美國總統大選投票的前一天，撞上地球。

但事實上，這顆被命名為2018 VP1的小行星撞上地球的機率只有0.41%。

即使真的命中，它的直徑也只有大約兩米，所以會在大氣層中解體，連弄亂總統候選人頭髮的機會都沒有。

這顆小行星是2018年被發現的，是美國國家航空航天局（NASA）近地天體研究中心（Center for NEO Studies）持續觀測的2.3萬顆近地天體的其中之一。

近地天體是太陽系中軌道接近地球的天體（距離太陽約兩億公里之內），只有極少數近地天體是彗星，超過99%的都是小行星——太陽系形成過程中遺留的殘骸物質。

如何計算？

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要計算出小行星撞地球的機率，近地天體研究中心要收集世界各地天文台觀察小行星的資料，分析計算小行星圍繞太陽的軌道，有越多的觀測資料，就越能凖確計算小行星的未來軌道路線。

如果有直徑超過140米的小行星靠近地球750萬公里（大約是地球和月球距離的20倍），那就會被列為有潛在危險。

目前，美國國家航空航天局登記在列的有2100顆小行星屬於上述的潛在危險範圍。

直徑140米的小行星如果撞上地球，受災範圍可能擴及像全英國那麼大的一個地區，更小一點的小行星也會造成很大的影響。

例如2013年2月在俄羅斯上空爆炸的車裏雅賓斯克小行星（Chelyabinsk meteor）造成的損害之大就出乎意料。這顆只有20米長的小行星造成類似爆炸的衝擊波，導致地面上1500人受傷，大多數是被窗戶碎玻璃所傷。

圖像來源，Chase Stone 圖像加註文字， 隕石撞地球還不足以把恐龍從地球上徹底抹掉，撞擊的地點、時間，還有角度，缺一不可

機會有多大？

近地天體研究中心的丘達斯（Paul Chodas）表示，像2018 VP1 這樣的小行星很常見，並不足為慮。「兩米長物體撞上地球的事每隔幾個月就會發生。」

像車裏雅賓斯克小行星那樣大小的小行星撞地球的事件，大概是每80年發生一次。「直徑達140米有潛在危險的小行星，大概兩萬年才有一次撞上地球的機會。」

造成恐龍滅絶的小行星，據信直徑達10公里長，大概是1億年才有一次撞上地球的機會，但丘達斯說並不能套用這個機率來預測未來，因為這是機率而非規律。

幸運的是，小行星體積越大，就越容易被發現。丘達斯說，體積大、潛在危險性高的小行星在距離地球很遠的地方就能夠被發現，給人類「數十年的時間」預警。

如何避險？

這個預警時間足夠給科學家凖備「偏離任務」，設法讓小行星偏離撞地球的路線，例如發射一個太空飛行器推撞小行星，讓它偏離軌道。

另外也有構想是發射一個核裝置將小行星擊落，但是隨著天文望遠鏡越加精密，人類越來越密集的掃描太空，小行星撞擊地球的機會也越來越少。