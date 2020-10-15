野生動物攝影師大獎： 俄國獸王《擁抱》奪冠 中國出品榜上有名

圖像來源，Sergey Gorshkov/WPY2020 圖像加註文字， 俄國攝影師戈什科夫（Sergey Gorshkov）的作品《擁抱》

被譽為野生動物攝影「奧斯卡」的2020年「野生動物攝影師大獎賽」結果揭曉，俄國攝影師戈什科夫博得頭籌。

獲獎作品名為《擁抱》，「主人公」是生活在俄羅斯遠東深山老林中的一隻西伯利亞虎（阿穆爾虎）。

照片中，這只神情夢幻的雌虎似乎在與滿洲里冷杉緊密擁抱。其實，它是在留下體味，宣示自己的「領土」主權。

大獎賽評審員基德曼-考克斯 （Roz Kidman-Cox）形容，光線、顏色、質感讓這幅照片儼如「油畫」。

基德曼-考克斯告訴BBC，虎尾和樹根渾然一體，虎與森林「合二為一」。

更加非同尋常的是，照片是由預先安置的隱藏攝像機拍攝的，凸顯野生動物攝影師的才華。

俄羅斯遠東出沒的西伯利亞虎現在或許只有幾百隻。鹿、野豬等獵物也越來越少，意味著虎覓食的範圍相當廣闊。拍攝到任何照片難度都相當大，更別說像戈什科夫這幅如此精美絶倫的作品了。

不要忘記，他的相機在野外放置10個多月後，才拍到這幅獲獎作品。可見，野生動物攝影師還需要極度的耐心。

當媽媽說跑步前進 -- 李善元，中國

圖像來源， Shanyuan Li/WPY2020

中國攝影師李善元的作品《當媽媽說跑步前進》「哺乳類動物動物行為」組冠軍，照片中的主人公是帕拉斯貓科動物——兔猻。

據中國媒體新華社報道，李善元是祁連山國家公園的簽約攝影師，追蹤、觀察、拍攝這種動物已經長達6年。

據報道，拍攝這幅照片時，李善元在祁連山國家公園海拔3800米的地方已觀察拍攝了四天後，突然發現對面山頂上有一兔猻棲居的巢穴。於是在原地潛伏等待數小時後看到，兔猻一家出洞覓食。

此時，一隻藏狐也埋伏在兔猻巢穴旁，警覺的兔猻媽媽立即向孩子們發出警告......

回顧2019年，野生動物攝影師大賽年度總冠軍桂冠被中國攝影師鮑永清奪得，他的獲獎作品是《狐狸和土撥鼠的生死瞬間》。

無獨有偶的是，《狐狸和土撥鼠的生死瞬間》和李善元的《媽媽說跑步前進》均攝於祁連山國家公園天峻縣境內的同一個地方。

祁連山國家公園位於中國青海、甘肅地區祁連山北麓，是中國西北地區重要的生態安全屏障和水源涵養地。

貪吃的狐狸 -- Liina Heikkinen, 芬蘭

圖像來源，Liina Heikkinen/WPY2020

來自芬蘭的Liina Heikkinen以「貪吃的狐狸」榮獲15-17歲年齡組和年輕攝影師兩項頭獎。照片中，這只嘴裏叼著雁的狐狸躲進石峰、只是為了不讓兄弟姐妹搶到肉吃。

評審員相當青睞這幅作品。基德曼-考克斯說，攝影師一定相當敬業，和小狐狸似乎「眼對眼」的構圖說明，攝影師應該是躺在地下拍攝。

擺拍的長鼻猴 -- Mogens Trolle，丹麥

圖像來源，Mogens Trolle/WPY2020

丹麥攝影師Mogens Trolle以「擺拍的長鼻猴」獲得肖像組大獎。長鼻猴瀕臨滅絶，此幅照片攝於印尼婆羅洲的長鼻猴保護區。

伴隨著年齡的增長，這只年輕公猴的鼻子也會越長越長，它的聲音會更加洪亮，或許也是昭示他在猴群中的地位。

火之河 -- Luciano Gaudenzio，意大利

圖像來源，Luciano Gaudenzio/WPY2020

野生動物攝影師大賽獲獎作品並不全是動物。

這幅照片攝於歐洲最活躍的火山--埃特納火山的北側，凸顯大自然的壯觀與力量，獲得環境組頭獎。攝影師必須冒著高溫、忍著臭氣才能靠近拍攝目標。

命懸一枝的玻璃蛙 -- Jaime Culebras，西班牙

圖像來源，Jaime Culebras/WPY2020

玻璃蛙是瀕臨滅絶的物種。這幅照片攝於厄瓜多爾一個保護區，獲得「爬行類和兩棲類動物行為」獎。

照片上，傾盆大雨中的小青蛙緊緊抓住樹枝、嘴裏還叼著一隻蜘蛛。拍攝時，攝影師要一手舉著雨傘、閃光燈，另一隻手單手操作相機。

住在隔壁的蜂 -- Frank Deschandol，法國

圖像來源，Frank Deschandol/WPY2020

照片上，這兩隻不同種類的黃蜂正在凖備返回彼此相臨的蜂窩。攝影師使用專門製造、超快快門系統，捕捉到通常「老死不相往來」的不同種黃蜂似乎正在互動的瞬間，獲得「無脊椎動物行為」獎。

照片攝於法國諾曼底地區。

金色瞬間 -- 蔡松達，中國

圖像來源，Songda Cai/WPY2020

中國攝影師鏡頭中這幅金光閃閃的小魷魚獲得「水下攝影類」最佳獎項。

蔡松達在菲律賓夜潛時拍得這一瞬間。

圖像來源，NHM 圖像加註文字， 劍橋公爵夫人在倫敦的自然歷史博物館宣佈獲獎名單

每年一度的野生動物攝影師大賽由英國BBC《野生動物》雜誌與英國自然歷史博物館於1964年聯合創辦。

這是世界規模和影響力最大、也被視為最權威的一項賽事，被譽為野生動物攝影界的「奧斯卡」。