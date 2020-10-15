美國大選中不可忽視的演藝界名人的作用和影響力

圖像加註文字， 支持拜登的美國名人

距離美國大選還有不到3個星期，除了兩位總統候選人特朗普和拜登及其團隊馬不停蹄、忙得不亦樂乎之外，美國一些演藝界名人們也在為他們所支持的候選人不懈餘力地搖旗吶喊。

擁有1.4億粉絲的斯威夫特在著名時裝雜誌《V Magazine》的社論中，敦促粉絲為拜登及其副手哈里斯投票。

特朗普當然也有其名人支持者，曾著有美國名人與政治一書的作者兼記者勞倫斯（Cooper Lawrence ）告訴BBC駐華盛頓記者洪德里克（Holly Honderich），歌手搖滾小子（Kid Rock）、演員詹姆斯·伍茲（James Woods）以及史考特·白歐（Scott Baio）等都是特朗普的擁護者。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 搖滾小子是特朗普的支持者

勞倫斯表示，一直以來美國名人都有議政參政的傳統，並非什麼新生事物。

勞倫斯說，好萊塢名人更傾向於自由派；而共和黨名人更願意自己直接參政，例如已故總統里根（Ronald Reagan）、加州前州長施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）以及現任總統特朗普。

民主黨名人則更願意為自己黨派的候選人助選和拉選票。

名人效應

例如，2008年民主黨初選候選人之爭那次，由於美國著名脫口秀主持人奧普拉·溫弗裏（Oprah Winfrey）力挺奧巴馬，並呼籲其粉絲支持奧巴馬，為奧巴馬贏得了大約100萬額外選票，擊敗了對手希拉里·克林頓。

研究人員稱之為奧普拉效應。勞倫斯表示，當時有人甚至開玩笑說，是奧普拉挑選了總統。

名人還可以鼓勵其粉絲積極參與投票。例如，在社交媒體推特上擁有2.8億粉絲的美國流行歌手愛莉安娜·格蘭德（Ariana Grande）上周敦促其粉絲趕緊在截至日期之前登記投票。

圖像加註文字， 斯威夫特號召粉絲支持民主黨

結果在格蘭德所在的弗羅里達州，短短幾個小時之後，官方選民登記網站由於訪問人數過多而癱瘓。最後，有關方面決定把登記投票的最後期限延長一天。

格蘭德在推特上表示，如果你或你認識的家人和朋友還沒有登記投票的話，趕緊行動。她還說，弗羅里達是搖擺州，它有可能影響此次美國大選的結果。

由此可見，名人有一呼百應的感召力。

但是，勞倫斯表示儘管名人在敦促其粉絲投票上影響力巨大，但研究顯示他們還未能到說服選民該把手中的一票投給誰的境地。

幫倒忙

不過，有時就算有許多大腕明星和名人的支持，也未必就能確保贏得總統寶座。

上屆民主黨候選人希拉里就是一個最好的例子。當時的希拉里背後有許多好萊塢大腕名人的支持，包括喬治·克魯尼、賈斯汀·提姆布萊克（Justin Timberlake ）、詹妮弗·安妮斯頓（Jennifer Aniston）、嘎嘎小姐（Lady Gaga）、金·卡戴珊以及斯嘉麗·約翰遜（Scarlett Johansson）等。

雖然當時希拉里贏得了多數選票，但還是輸給了共和黨的特朗普。

圖像來源，Getty Images

甚至有人說，眾多明星為希拉里站台反而幫了倒忙。

當時，希拉里還經常出現在諸如碧昂斯（Beyonce）、詹妮弗·洛佩茲（Jennifer Lopez）等許多大牌歌手的音樂會上拉選票。

然而即使這樣，她還是未能爭取到之前曾投票支持奧巴馬的一些美國非裔選民的選票。

不僅如此，選擇現身明星音樂會拉選票也更讓有些選民認為希拉里是不體恤民情的少數精英派。

同樣，在2018年的美國中期選舉中，儘管歌手斯威夫特力挺田納西州的2名民主黨候選人，其中一位為布雷德森（Phil Bredesen），並極力攻擊共和黨候選人瑪莎·布萊克本（Marsha Blackburn），結果布萊克本還是擊敗了布雷德森，成為參議員。

社交媒體改變交流方式

圖像來源，KEVIN MAZUR 圖像加註文字， 另一位民主黨的支持者Billie Eilish

首先，勞倫斯表示，這些名人每天活躍在社交媒體上，他們會貼出各種個人化的視頻、照片等跟粉絲直接互動和交流。這會讓粉絲們覺得他們好像認識自己的偶像一樣，造成一種親密感的假象。

勞倫斯表示，這樣就讓粉絲們很容易信任他們。勞倫斯解釋說，比如，她對卡戴珊的了解比對自己隔壁的鄰居還多。

因此，如果卡戴珊告訴粉絲應該選拜登，那很可能會左右他們的決定，尤其是當你對政治不太了解的情況下。

其次，年輕人更可能會在社交媒體上追隨他們的偶像。而從歷史上來看，這一群體投票的比例較低。

但當他們想行駛自己手中的投票權時，他們更可能投民主黨。

根據皮尤研究中心最近一項研究顯示，千禧一代以及Z世代（Generation Z）的人（24-39歲）當中，只有十分之三對特朗普的工作表示滿意。

因此，爭取這一年齡段的支持大有文章可做。

此外，勞倫斯表示，大約40年的研究表明人到30歲時政治觀點就基本形成了。