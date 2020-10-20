新冠疫情：倫敦、巴黎到波士頓 餐館如何應對冬季戶外用餐

圖像來源，Christina Orso 圖像加註文字， 美國波士頓伍茲山四號碼頭（Woods Hill Pier）餐廳的戶外圓頂小屋

對於波士頓餐廳老闆坎蒂（Kristin Canty）來說，面臨的選擇是殘酷的：想辦法讓顧客坐在戶外而不被凍僵，否則就面臨關門的風險。

在經歷了戶外用餐高峰季節後，北半球的餐館和酒吧正面臨一個兩難問題：在冬天如何留住那些想呆在戶外的顧客，並且讓他們保暖。

專家稱，新冠病毒在室外的傳播速度比在室內低。正因如此，餐館正努力滿足那些認為在戶外更安全的顧客之需要。

坎蒂是美國波士頓伍茲山四號碼頭（Woods Hill Pier）餐廳的老闆，她建造了可以容納多人的戶外圓頂小屋。

「我們希望它們能延長我們的戶外用餐季，」坎蒂對BBC說，「目前能否收回我的投資很難說，這取決於今年冬天的天氣，以及它們能支撐多久。」

該餐廳位於海港，戶外圓頂小屋可以讓顧客一邊欣賞風景一邊吃飯，同時保持社交距離。

「如果能取得巨大成功並且能夠維持下去，我們甚至可以在明年複製，那麼也許投資就是值得的，」她說。

坎蒂表示，事實證明，這些建築很受顧客歡迎，其他餐廳也向她詢問過這些建築。

「有些人想訂購它，有些人訂了蒙古包，有的人用塑料和加熱器把庭院圍了起來，還有人購買了大帳篷。所有人都需要好好利用他們的空間。"她說，"我們都在努力創新，讓顧客回來，並在這樣的環境中感到安全。」

「對抗英國天氣」

在倫敦，許多餐館已經開設了戶外用餐區域，並正想辦法擴大區域範圍。

在倫敦北部的托特納姆，比弗敦釀酒廠投資建造了一個大帳篷。「比弗敦啤酒廠的酒吧間在7月重新開放，這是數月來的第一次。歡迎人們回來品嚐他們的第一杯酒，這真是太棒了。」比弗敦體驗經理韋特（Meghan Waites）說。

圖像來源，Beavertown 圖像加註文字， 比弗敦釀酒廠

「在冬天的幾個月裏，我們希望酒吧間能全力運作，我們將搭建帳篷和室外供暖來對抗英國的天氣。」

珀藝45酒店總經理斯坎倫（John Scanlon）說，他們的餐廳CUT已經在戶外用餐區域增加了加熱器和毯子。他們還用很高的屏風把用餐區與街道隔開，讓環境盡可能私密。

「我希望一年四季都能這樣做，這樣想在戶外吃的顧客都可以在戶外吃，」他說，「如果可以選擇，越來越多的食客希望坐在外面。」

奧爾德姆（Cy Oldham）則為她在芝加哥開的酒吧買了加熱器和其他一些東西。

「芝加哥以嚴酷、寒冷和多風的冬天聞名。所以我想說，如果這樣能度過兩個月，也是值得的。」她說。

奧爾德姆想出的主意是，印製品牌毛毯，以及提供一系列熱飲。「把所有東西都考慮在內，煤氣、加熱器、毯子、熱咖啡台，這些我大概花了1萬美元。」

圖像來源，Cy Oldham 圖像加註文字， 奧爾德姆為她在芝加哥開的酒吧買了加熱器和其他一些東西

她說，顧客的反應非常好。「在上城區的人非常高興能有一個地方可以去，因為他們看到其他所有地方都關了。」

但所有這些支出不是一次性的。「我每天都要支付這些費用，每次我去加丙烷罐，這又是一筆額外的費用。」她說。

環保爭議

確實，對加熱器的需求已經大幅增長，一些餐館說他們現在已經無法訂購。

美國戶外加熱器製造商AEI corporation的首席執行官阿諾德（Pete Arnold）表示，今年的需求比往年同期「至少翻了一倍」。

他對美國石英財經網（Quartz）表示：「我們在這個行業經營超過55年，從未見過像過去90天一樣的需求。」

儘管這些加熱器在保暖方面效果顯著，但遭到環保人士的批評，他們稱這些加熱器使用了過多的能源，造成了不必要的碳排放。

法國等一些地方已經禁用這些加熱器，不過在法國這項規定在明年才生效，法國生態部長蓬皮利（Barbara Pompili）將室外供暖或空調成為「生態失常」（ecological aberration）。