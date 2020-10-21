網絡黑客比特幣捐款：「不義之財」還是「劫富濟貧」

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網絡世界也有「劫富濟貧」的羅賓漢？一個靠網絡犯罪獲利的黑客團體向慈善組織捐款，引發諸多疑點和道德法律難題。

被稱為「黑暗面」（Darkside）的黑客團體宣稱他們向多家大型公司敲詐，得手了數百萬美元，但現在想要做點事「讓世界變得更好」。

該團體在暗網（dark web）上張貼了他們用比特幣捐款給兩家慈善組織的稅務收據。其中一家「兒童國際」（Children International）表示，他們不要來源是非法所得的捐款。

圖像來源，Web 圖像加註文字， 黑客在暗網上張貼比特幣捐款收據

黑客捐款的錢從哪裏來的？

「黑暗面」黑客團體此前表示，他們對多家有賺錢的大型企業進行勒索軟件攻擊，勒索軟件入侵並挾持這些公司的信息技術系統，等到這些公司支付贖金後才放手離開。

黑客團體現在表示，他們認為這些錢要有一部分用做慈善才公平。

他們向兩家慈善組織，「兒童國際」和「水項目」（The Water Project）分別捐贈了0.88比特幣，相當於10,000美元。

「兒童國際」慈善組織的工作支持兒童、家庭和社區，工作遍及菲律賓、哥倫比亞、厄瓜多爾、贊比亞、多米尼加墨西哥和美國等地。

該組織對BBC表示，「如果捐贈款項和黑客有關，我們不會要。」

「水項目」的工作致力改善撒哈拉沙漠以南非洲地區的清潔用水，該組織尚未回應有關詢問。

圖像加註文字， 加密貨幣捐款平台The Giving Block推文感謝捐款

道德難題

黑客團體用網絡犯罪所得通過加密貨幣捐款給慈善組織帶來了新的道德和法律難題。

網絡安全公司Emsisoft的威脅分析專家卡洛（Brett Callow）表示，「犯罪者如此捐款目的不得而知，也許這樣做能夠減少他們的罪惡感？或者他們希望成為劫富濟貧的羅賓漢，而不是毫無良心的網絡敲詐犯罪者。」

加密貨幣調查專家格拉德維爾（Philip Gradwell）表示，「如果你戴著面具到慈善商店捐款現金10,000英鎊，並索取稅務收據，一定有人會問你的真實身份，加密貨幣也應該如此。」

他說，如果允許匿名捐款，就有可能會出現來源不明的捐款，增加了洗錢的存在機會。

法律難題

「黑暗面」黑客通過比特幣向慈善組織捐款所使用的平台也有可能成為執法機構擔憂的漏洞。

黑客使用的是專門接受加密貨幣慈善捐款的網絡服務組織The Giving Block，目前有67個不同的非營利性機構接受人們通過該組織以加密貨幣捐款，包括拯救兒童（Save The Children）和雨林基金（Rainforest Foundation）。

The Giving Block加密貨幣捐款平台在2018年創立，該組織在網站自我介紹說，他們是「唯一非營利性的接受加密貨幣捐款的平台」，鼓勵加密貨幣用戶以比特幣或其他加密貨幣向慈善組織捐款，借此取得高額減免稅負優惠。

該組織對BBC表示，他們並不知道上述兩筆捐款是來自網絡黑客犯罪，他們正在查詢以確定這些捐款是否真為非法所得。