肺炎疫情：新冠長期症狀 哪些人風險更高？

圖像來源，VICKY BOURNE 圖像加註文字， 維姬3月得病，到10月份還沒好。

新冠病毒在全球肆虐至今，已經造成超過四千萬人感染、超過一百萬人死亡。

而在那些已經康復的人當中，有些雖然出院了，但後遺症依然存在，幾個月後，還是無法像感染之前那樣正常生活。醫學界目前把這種現象稱為「新冠長期症狀」（直譯長新冠，long covid）。

根據BBC記者看到的研究資料，大約每20名新冠患者中就有1人病程長達至少8個星期。

科學家說，年長以及本身就有各種基礎病的人患新冠長期症狀的風險更高。

英國倫敦國王學院的研究還顯示，女性、體重過重以及有哮喘病的人也會增加新冠長期症狀的風險。

科學家分析了眾多新冠病人的數據，希望能預測長期病症的一些規律，研究結果將發表在互聯網上。

根據數據分析，任何人都有可能受新冠長期症狀的影響，但有些情況則可以增加風險。

高風險因素

圖像來源，VICKY BOURNE 圖像加註文字， 女性本身也是長新冠的高風險因素之一。

雖然任何人都有可能患新冠長期病症，但倫敦國王學院的史蒂夫斯博士（Dr. Clair Steves）對BBC健康與科學事物記者詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）表示，在發病後第一周就表現出5種以上症狀是其中關鍵因素之一。

新冠病毒可以影響人體全身的器官，症狀不僅僅是咳嗽。

比如， 一名新冠感染者如果出現了咳嗽、疲勞、頭疼、腹瀉以及嗅覺失靈多種症狀，那這名患者比僅僅只有咳嗽症狀的新冠病人患長期病症的風險更高。

同時，風險也隨著年齡的增加而上漲，尤其是50歲以上、以及是女性。

史蒂夫斯博士表示，最初的數據顯示男性患者出現重症，甚至死亡的風險率較高；但看來女性患新冠長期病症的風險更高。

除了哮喘和肺病以外，沒有發現其他病史與新冠長期症狀有關。

新冠長期病症表現

每個新冠長期病症患者的表現都不盡相同，但他們的一個共同特點就是疲倦。

48歲的維姬今年3月感染新冠。起初就是發燒，還有一點咳嗽。但後來出現呼吸困難，最後急救人員不得不給她輸氧治療。

雖然維姬最後並不需要住院治療，但到現在仍沒有徹底康復。

目前，維姬的健康狀況有所改善，但她的視力受到影響。而且，有時還會出現更加嚴重的病症，就連出去遛遛狗都感覺非常疲勞，沒法同時說話。

不僅如此，維姬還發現，她還有類似關節炎似的症狀，兩周前又突然失去嗅覺和味覺。

維姬表示，就好像她體內的炎症無法徹底消失，不時冒出來搗亂一樣。

維姬的情況並非個別現象。研究估計：

每7個人中就有1人病程至少持續4周

每20人中就有1人病程至少持續8周

每45個人中就有1人至少病12周

預測機制？

國王學院的研究人員還建立了一個計算機數碼模型，旨在從一開始就能辨別出哪些人更有可能受新冠長期病症的影響。

當然，他們的模型並不完美，但成功預測69%出現新冠長期症狀的患者，同時還預測大約四分之一的人雖然很快痊癒但之後也出現長期症狀。

史蒂夫斯博士表示，預測很重要，因為這樣他們就能夠鑒別那些可能受影響的人，或許能幫助他們採取預防性措施。更關鍵的是，可以跟蹤治療，為他們提供所需的康復計劃。

同時，領導新冠症狀研究的斯派克特教授（Prof Tim Spector）表示，如果疫情短時間內無法得到控制，「我們不但要關心死亡率，還要考慮那些新冠長期症狀患者的福祉，這一點也很重要。」

英國衛生大臣漢考克則表示，這一研究結果也將提醒公眾、特別是年輕人，不能掉以輕心，尤其是（新冠）可能造成的潛在、長期影響。

目前，人們對新冠長期症狀的了解仍然非常有限，英國政府已經發行了一部新教育片，旨在加強公眾的認識。