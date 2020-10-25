新冠病毒 — 人類在它面前為何如此脆弱

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一種簡單的病毒讓全世界陷入停頓——肆虐全球的新冠病毒疫情讓我們每個人都深有感觸。

我們以前也曾受到過病毒的威脅，也曾出現疫症大流行，但是這個世界並沒有因為每一種新的病毒感染而封城禁足，也沒有因為流感季節而關門閉戶。

那麼這種新冠病毒究竟是什麼？它的生物構成究竟有什麼特異之處對我們的身體和生命構成獨特的威脅？

偽裝大師

在病毒感染的最初階段，病毒可以欺騙身體。

新冠病毒可以在人們的肺部和呼吸道中活動猖獗，但是人體的免疫系統卻完全沒有察覺，仍然以為一切正常。

英國劍橋大學的保羅·雷納爾教授（Paul Lehner）說：「這種病毒非常狡猾，它能在鼻腔裏製造大量病毒，卻讓身體毫無反應感覺良好。」

我們身體中的細胞一旦受到病毒的挾持就會釋放出被稱為「干擾素」的化學物質，它是向身體其它部分和免疫系統發出的警示訊號。

雷納爾教授說，然而新冠病毒有一種「令人難以置信的能力」將人體的這種化學預警關閉，「新冠病毒的這種能力如此高超以致於你完全不知道自己已經感染生病」。

他說，在實驗室中看被病毒感染的細胞，完全看不出這些細胞已經被感染，但是檢測卻顯示它們「被病毒折磨得痛不欲生」。而這還僅僅是新冠病毒打出的一張「王牌」而已。

「殺完就撤」

人體感覺不適的前一天也正是身體中的新冠病毒達到峰值的時候。但其實病毒已經在身體中至少活躍了七天，這時病人才需要住院治療。

雷納爾教授說：「這是非常精密的進化策略--你受病毒感染時並不需要臥牀休息，而是出門消遣。」

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也就是說，病毒就像是危險的肇事司機，迅速逃離了車禍現場，在我們發現它甚至因它喪命時，它已經早就轉移到下一個受害者身上。

雷納爾教授說，用直白的語言來形容，「新冠病毒才不管」人是死是活，「它就是殺完就一走了之的病毒」。

新冠病毒與2002年的薩斯病毒形成鮮明的對比。薩斯病毒是在人們身體出現不適之後才最具傳染性，因此隔離也就容易得多。

人體毫無防備的新病毒

還記得上一次全球病毒大流行嗎？2009年，人們對豬流感H1N1 非常驚慌。

不過這種病毒其實完全沒有人們預想中的致命性，因為年長者已經具備了某些保護機制。這種新病毒與人們以前遇到的病毒很相似。

還有四種其他的人類新冠病毒造成常見的傷風感冒症狀。

曼徹斯特大學的特雷西·哈塞爾教授（Tracy Hussell）說：「現在這種新冠病毒是新出現的，所以我們對它沒有預先免疫機制。」

哈塞爾教授說，這種正式名稱為薩斯-新冠-2（Sars-CoV-2）的病毒，新就新在「強力震撼人體免疫系統」。

人體對此新病毒缺乏抵抗力，就如同當年歐洲人將天花帶到美洲，給原住民帶來滅頂之災一樣。

對老年人來說，要從頭開始建立起對某種病毒的免疫能力很困難，因為他們的免疫系統已經在衰退放慢。

要學會對抗新的感染需要免疫系統不斷嘗試和糾錯。

但是隨著年歲的增長，身體產生的T細胞庫的多樣性越來越少，而T細胞是免疫系統的核心組成，因此要找到能抵禦新冠病毒的細胞也就愈發困難。

對身體產生的作用非比尋常出人意外

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新冠病毒最先影響肺部，而且能夠影響整個身體。

倫敦國王學院的馬烏羅·基阿卡教授（Mauro Giacca）說，新冠病毒很「獨特」，而且「與任何其他普通病毒造成的疾病不同」。

他說這種病毒不僅僅殺死肺細胞，而且讓肺部壞死。受感染的細胞被發現聚集成堆不能正常運作，這些壞死的細胞似乎很難消除。

基阿卡教授說，在嚴重感冒之後肺部可以「完全重新恢復運作」，但是新冠病毒感染後「這種恢復卻不會出現」。

他說：「這是不同尋常的一種感染」。

新冠病人的血液凝結問題很嚴重，極為奇怪，有報道說醫生無法給病人輸液因為管道很快就被凝血堵住。

倫敦國王學院的貝弗裏·亨特教授（Beverly Hunt）說，在某些新冠病人的血液中發現的凝結化學物質比正常人高出百分之200、300 甚至400。

她在BBC的「健康內幕」（Inside Health）節目中說：「在我長期的醫生生涯中，我還從來沒有見過任何一組病人有過這麼濃稠的血液」。

這些對整個身體造成的影響，可能是因為病毒感染了血管緊張素轉化酵素2（ACE2 ）受體。這種受體在人體各處都有，包括血管、肝、腎以及肺。

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病毒在某些病人身上造成發炎，使免疫系統超負荷運轉，給身體其他部分造成損害。

新冠與肥胖症

如果有肥胖症，新冠造成的病情更嚴重，腰圍越粗重症甚至死亡的機率都越大。

這也很不尋常。

劍橋大學的教授斯蒂芬·奧拉希利爵士（Stephen O'Rahilly）說，新冠病毒與肥胖症之間的關係，是我們在其他病毒感染疾病中沒有看到的。

脂肪覆蓋在包括肝臟等器官在內的身體每個部分，造成的新陳代謝紊亂與新冠病毒相結合時似乎引發更為嚴重的後果。