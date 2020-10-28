女性自慰：英國歌手莉莉·艾倫開放式討論挑戰禁忌話題

圖像來源，WOMANIZER 圖像加註文字， 英國歌手莉莉·艾倫從來不害怕說出自己的內心話

「如果你肚子餓了，你不會等到你的伴侶回家再一起吃東西。」

英國歌手莉莉·艾倫（Lily Allen） 說的不是肚子餓或是吃東西，而是自慰，她認為時至今日女性仍然因為自慰而受到不公平看待。

莉莉從來不害怕說出自己的內心話，但是她覺得沒有多少知名度高的女性會討論自慰這個話題。

她在BBC廣播一台節目中表示，「大部分的人都會做，但它卻是個禁忌話題，為什麼我們不能自在地，沒有罪惡感的來討論這一話題？」

女性情慾

女性不應該為談論性和情慾而感到任何羞愧，這個說法普遍都能接受，但並不代表人們對女性自慰能有開放的態度。

莉莉說，「談到女性自慰，人們總會說『你缺少男人的關愛，所以你一定是沒人要，或者是你的男人無法滿足你的慾望』，但這些都是過時的錯誤觀念。」

她表示，女性的身體構造有其原因，女性有能夠享受性高潮的性器官。

「你可以自己來，或者和伴侶一起享受，這可以是一種互相依賴的關係，但也可以是自己做的到的。」

莉莉表示，女性越早發現自己，在親密關係中的溝通交流也就越容易。

圖像來源，WOMANIZER 圖像加註文字， 莉莉把自己的工作頭銜稱為「首席解放官」

莉莉認為，如果有些人感到羞愧和焦慮，最好的辦法就是「講清楚說明白」，她自己在2018年出版的自傳中就非常坦率直白的分享了自己對性事和性玩具的態度。

她現在還為包括震動按摩器在內的女性專用的性玩具代言，並把自己的工作頭銜稱為「首席解放官」（Chief Liberation Officer）。

35歲的莉莉表示，她這個世代的人年紀越大就越難以啟齒談論自慰，不知道更年輕世代的人是否比較容易討論這個話題。

「情慾工具」

莉莉表示，她希望自己年輕的時候能有更多機會接觸到女性自慰相關話題的開放式討論。

「我覺得當時自己很孤獨，對這個話題沒有做好凖備，20多歲的時候，我覺得每個人都在做，但是沒人談論，我自己也沒有談論。」

「青春期時候的我感覺自己被物化，好像是男人的情慾工具。一直到我開始自慰，愛自己，後來使用性玩具之後，我才開始考慮到自己的需求，現在我35歲，我覺得自己更健康了。」