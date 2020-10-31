「首任007」肖恩·康納利去世 老照片再現藝術人生高光時刻
肖恩·康納利的影迷遍布世界各地，不分男女老少。在許多「007」忠實觀眾眼裏，他就是那個風流、無敵的英國王牌特工詹姆斯·邦德（James Bond），冷戰時期西方特工的完美化身。他10月31日在巴哈馬群島家中去世，享年90歲，消息即刻通過社交媒體和傳統媒體傳遍世界。
康納利小時候全家擠在一棟公寓樓的一間房間裏，廁所公用，沒有公共熱水。他13歲輟學，沒有學歷證書，先是打工，然後應徵加入海軍。三年後因胃潰瘍退伍回老家。他把「蘇格蘭萬歲」和「媽媽&爸爸」紋在身上。很快他在愛丁堡有了「硬漢」的名聲，因為有一次他孤身一人打退了六個黑社會盜賊。當時，退伍兵康納利為了謀生，當過卡車司機、保安，還給愛丁堡藝術學院當模特，業餘時間練健美、踢足球。
因為球藝精湛，一度被邀加入曼聯隊，周薪25英鎊，但康納利在一個社區劇場打臨工時愛上了表演，在藝術和足球之間選了前者。他後來不無得意地說，那是他做的最明智的人生選擇之一。
康納利的特工007已經進了歷史博物館，如果按現在的標凖衡量，不乏政治不正確的細節，但在當時是時代主流，他的表演藝術也在20世紀電影史上留下濃墨重彩的一頁。