「首任007」肖恩·康納利去世 老照片再現藝術人生高光時刻

圖像來源，Ronald Grant

肖恩·康納利的影迷遍布世界各地，不分男女老少。在許多「007」忠實觀眾眼裏，他就是那個風流、無敵的英國王牌特工詹姆斯·邦德（James Bond），冷戰時期西方特工的完美化身。他10月31日在巴哈馬群島家中去世，享年90歲，消息即刻通過社交媒體和傳統媒體傳遍世界。

康納利小時候全家擠在一棟公寓樓的一間房間裏，廁所公用，沒有公共熱水。他13歲輟學，沒有學歷證書，先是打工，然後應徵加入海軍。三年後因胃潰瘍退伍回老家。他把「蘇格蘭萬歲」和「媽媽&爸爸」紋在身上。很快他在愛丁堡有了「硬漢」的名聲，因為有一次他孤身一人打退了六個黑社會盜賊。當時，退伍兵康納利為了謀生，當過卡車司機、保安，還給愛丁堡藝術學院當模特，業餘時間練健美、踢足球。

因為球藝精湛，一度被邀加入曼聯隊，周薪25英鎊，但康納利在一個社區劇場打臨工時愛上了表演，在藝術和足球之間選了前者。他後來不無得意地說，那是他做的最明智的人生選擇之一。

圖像來源，Rex Features 圖像加註文字， 康納利1930年8月25日出生在蘇格蘭愛丁堡，父親是工廠工人，母親是家庭清潔工。他13歲離開學校，打過的小工包括送牛奶、砌磚牆和給棺材上漆拋光。

圖像來源，Shutterstock 圖像加註文字， 他在愛丁堡藝術學院給美術系學生當模特時，一位學生後來回憶，康納利「美得無以言表」。

圖像加註文字， 英國廣播公司BBC1957年的電視劇 Blood Money中 ，康納利的表演贏得讚許。在那之前，他1953年在倫敦參加宇宙先生大賽時聽說音樂劇《南太平洋》（South Pacific）在招群眾演員，去試試運氣，成功了。第二年，他開始扮演巴茲·亞當斯中尉。《血錢》本來選中演主角的美國演員不願到倫敦來，導演的妻子推薦康納利，說"姑娘們會喜歡他的......" 。

圖像加註文字， 美國演員羅伯特·漢德森（Robert Henderson）鼓勵康納利下功夫自學成材，為他提供了在易卜生、莎士比亞和肖伯納戲劇中參演的機會。《血錢》讓他得到影評界和影視圈的注意，後來不再在舞台、銀幕和電視劇裏跑龍套。他1961年在BBC的《安娜·卡列尼娜》中飾演弗龍斯基伯爵。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1958年，康納利在《春夢留痕》（Another Time， Another Place）中跟好萊塢女星拉娜·特納（Lana Turner）搭檔，星運上升。然後，007邦德系列來了。1962年，第一部邦德系列影片《諾博士》（《第七號情報員》，Dr. No）問世，康納利成為首任007。在選邦德的扮演者時，又是一位製片人的妻子向丈夫大力推薦康納利。原著作者弗萊明一開始不看好這個出生於愛丁堡工人家的"特技替身男"，但看了影片後立刻改變看法，在後來的作品中還專門為007設置了一半蘇格蘭血統背景。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 《來自俄羅斯的愛》，導演特倫斯·揚在排練現場指導牀戲。卡車司機、泥瓦匠、健美男康納利怎麼把貴族學校伊頓公學畢業的頂級特工007演得惟妙惟肖？舉手投足，口音語調，眼神表情和肢體語言無不透著"貴族紳士"氣，還有讓美女特工無法抗拒的魅力？答案是他的導演朋友，特倫斯·揚（Terence Young），專門帶他出入各種高檔場所，指點他的舉手投足和談吐。

圖像來源，Ronald Grant 圖像加註文字， 康納利是007特工系列電影歷任主角中的第一位，共演了6部。但 《金手指》拍完後，他對知名度和隨之而來的紛擾開始生厭，到1967年已經決定退出這個系列。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 《雷霆谷》（007之雷霆谷、金剛永破火箭嶺，You Only Live Twice，1967年），基本上將風流特工007的形象定了型。康納利拍了6部邦德片，還有一部007番外，《巡弋飛彈》（Never Say Never）。他後來逐漸對這個角色心生厭倦，也越來越擔心自己的戲路越走越窄，被定型。

圖像來源，Ronald Grant 圖像加註文字， 1967年，康納利決定不再演007，但製片人千方百計說動了他，1971年以創紀錄的薪酬拍了《金剛鑽》。他和夫人用這筆錢設了蘇格蘭國際教育信託，資助尚在拼搏的蘇格蘭藝術新人。《以玫瑰的名義》是康納利擺脫特工007 和避免被刻板定型的努力之一，從效果來看算是成功的。這個角色為他贏得英國電影電視學院獎（BAFTA）。後來還得過奧斯卡最佳男配角獎。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 他還因為在《聖戰騎兵》（Indiana Jones）、《獵殺紅十月》（The Hunt for Red October）、《石破天驚》（The Rock）和《世紀特工》（《復仇者》The Avengers）等影片中的表演獲英、美學院大獎和金球獎或提名。圖為《復仇者》一個鏡頭。

圖像來源，Moviestore Collection/Shutterstock 圖像加註文字， 1988.年，康納利因《義膽雄心》（The Untouchables）獲奧斯卡最佳男配角獎、金球獎最佳男配角獎和英國電影電視學院獎提名。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2006年，康納利從《義膽雄心》主角、搭檔哈里森·福德手中接過美國電影學院終身成就獎。不過，他對好萊塢沒有好感，也不喜歡好萊塢的生活方式。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2008年，康納利出版《蘇格蘭人》（ Being A Scot）。康納利生前大量時間住在西班牙、葡萄牙、希臘、加勒比海的宅邸輪流住，但堅稱對蘇格蘭的赤子之心從未改變。因為直言支持蘇格蘭獨立，他的封爵姍姍來遲，拖到2000年。

圖像來源，PA 圖像加註文字， 康納利承認自己脾氣不好，易怒易躁，這跟自己的凱爾特人基因有關。他和第一任妻子，澳大利亞演員戴安·西蘭托1975年離婚，傳聞有家暴和各種出軌。第二任妻子是他在摩洛哥遇到的藝術家米希琳·洛克布魯恩。