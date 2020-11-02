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科技如何為擱淺的海豚帶來一條生路
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科技如何為擱淺的海豚帶來一條生路
50 分钟前
美國一些沿海地區的淺灘，對海豚而言是危險的陷阱。一旦擱淺，會危及生命。但那裏的一支救援隊利用科技，使海豚救援的存活率大幅提升。
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