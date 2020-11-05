好萊塢影星德普新舊訴訟案那些撲朔迷離的細節

圖像來源，EPA/Getty Images 圖像加註文字， 艾梅柏·希爾德稱，德普至少在14個場合下對她使用暴力。

2016年5月，30歲的女演員艾梅柏·希爾德（Amber Heard；又譯「安柏赫德」或「安芭赫德」）抵達洛杉磯一家法院，申請針對她丈夫、好萊塢明星約翰尼·德普（Johnny Depp；又譯「強尼戴普」或「尊尼特普」）的限制令。

當她走出大樓時，她發現自己被一群攝影師、記者及攝像團隊包圍。她的臉頰上看上去有一個印記。法庭上，她還展示了一些似乎是面部淤青的照片。

她稱德普曾「暴力地」攻擊她，曾在發怒的情況下用「極端武力」將一部手機扔到她臉上。她還提出其他家暴指控。她表示，自己忍受了「太多的情感、言語及肢體虐待」，以及「憤怒、敵對、侮辱性及威脅性的襲擊」。德普否認曾施虐。

法庭批准了限制令，之後不久，這段婚姻也宣告結束。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 希爾德與德普在2015年結婚，第二年離異。

四年後，二人再次回到法庭，不過這次是在倫敦。但是，這次並不是艾梅柏·希爾德的官司——她沒有選擇出現在這裏。這次的官司是德普對英國報紙《太陽報》（The Sun）提起的誹謗訴訟。

這起官司的核心是他聲稱有關其肢體虐待的指控是一場「精心設計的騙局」。為了證明這些指控非實，德普聘請了英國最著名的誹謗官司律師之一。

在接下來的三週期間，希爾德每天前往法庭時都會遇到她前夫的粉絲，他們相信自己心目中的英雄才是受害者，是希爾德襲擊了德普。在法庭上，她的故事、相片、回憶與朋友們的證言被向全世界公開，德普的團隊和支持者們稱，這些都是為虛假證明德普為「毆妻者」的陰謀的一部分。2018年4月，《太陽報》在有關德普的報道中使用了「毆妻者」的說法。

密切關注這起官司的並非只有粉絲和媒體。律師界也想知道，如果德普勝訴，這會對控告遭受家暴的女性們有何影響。

法庭外，約翰尼·德普每天抵達時都會引起一陣歡呼。但他的行為和生活方式也被放到放大鏡下檢視。現在，一位法官判決，《太陽報》的指控「基本屬實」。

從法庭到媒體

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 德普抵達法庭時被媒體與粉絲包圍。

「你想要一個約翰尼·德普口罩嗎？」

一名拿著紙箱的女性遞給我一枚小的棕色信封。裏面是一條黑白色的頭巾，以及一張來自約翰尼·德普的感謝便簽。這名女士還是德普隨行隊伍中的一員，當我周圍的粉絲和圍觀者們開始研究他們的新頭飾的時候，她消失在法庭中了。

這是一樁奇怪的官司。

英國其他地區正在封鎖當中，倫敦市中心的公交車和街道上人流稀少，然而在皇家高等法院（Royal Courts of Justice）外有一群人，有時規模甚至超過200人。一些人帶著口罩，但當約翰尼·德普抵達時，所有保持社交距離的嘗試都不見了，大家擠成一團，只為看到他一眼。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 德普粉絲聚集在法庭外，希望可以見到他一眼。

在高等法院內的情況甚至更為奇特。

皇家高等法院規模宏大，為哥特式風格，十分莊嚴。這裏有許多石拱門，公眾說話要輕聲細語。在7月時這裏幾乎是空的。我之所以說幾乎，是因為當時還是有一些人的——一些忙著穿越警衛的記者，還有在走廊和通道中徘徊的一些德普粉絲。

一名女士把她的手臂展示給我看，那上面被一副約翰尼·德普的紋身圖案覆蓋。還有另一名男士，每天都會以影片《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）中「傑克船長」傑克·斯派羅（Jack Sparrow）的形象出現。

每天上午10點鐘左右，他們會聚集在13號法庭門口。當德普經過時，他們會表達他們的支持。在官司即將結束之際，德普還給他們所有人一個擁抱。在他走入法庭時，可以聽到他們小聲喊著「約翰尼、約翰尼」的聲音。

10分鐘後，他出現在證人席，試圖向高等法院法官證明，自己不是一個「毆妻者」。

「毆妻」指控

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 二人在2015年共同出席活動。

這些指控令人震驚。希爾德稱，她在超過14個場合遭他襲擊。她稱她有時擔心自己生命受到威脅，被虐待至鼻子斷裂、眼睛淤青、嘴唇撕裂。她表示，這些惡毒且發生在酒醉後的虐待曾經持續多天。甚至還有第15項指控因為創傷過大、過於私人，以至於不能公開聆訊。

這感覺像是一個刑事審判。德普被控多次襲擊他的前伴侶，有關這種暴力的指控可以讓他人進監獄。但這並不是一場刑事審判。

我們很容易忘記，這其實是一場關於德普與《太陽報》的發行公司「新聞集團」（News Group Newspapers）之間的誹謗訴訟戰，因為沒有《太陽報》的人被傳訊至證人席。寫下那篇文章的記者丹·伍頓（Dan Wootton）在文章中稱，有「大量證據」證明德普為「毆妻者」，而他甚至不在庭審文件引用的76人名單上。

而那76人名單本身已經十分轟動。這起官司始於德普與艾爾頓·約翰爵士（Sir Elton John）之間就成癮危害交流的一封郵件，之後牽扯出了一系列鼎鼎有名的人物。這個故事使得好萊塢一線明星的私人世界被轟炸得四分五裂，詹姆斯·弗蘭科（James Franco）、瑪麗蓮·曼森（Marilyn Manson）、埃隆·馬斯克（Elon Musk）、薇諾娜·瑞德（Winona Ryder）、凱特·摩絲（Kate Moss）和凡妮莎·帕拉迪斯（Vanessa Paradis）的名字在其中都有出現。

我們看到了一系列文字信息，也看到了電梯裏的會面畫面。富豪們通常不惜動用百萬美金保護他們的隱私，而這兩人卻在披露與個人隱私有關的秘密。如果不是感覺會有更大的損失，沒有明星會願意這樣做。對於德普來說，這事關重塑他的聲譽。

為何在倫敦？

圖像來源，Julia Quenzler 圖像加註文字， 法庭速繪顯示德普在法庭。

但為什麼這場戰爭發生在英國？

那篇署名為丹·伍頓的文章原本在標題中寫有「毆妻者」，但這條標題之後被修改了。儘管如此，這篇文章給了德普一個機會，讓他可以將他前妻的指控放在法庭上檢驗，而且還是英國法庭。

如果要解釋英國與美國法律之間的所有差異，我們需要更多篇幅，但最重要的一點是，如果你在倫敦寫了誹謗性的內容，你必須證明你寫的是事實。

在美國，被誹謗的人必須證明指控並非事實，這二者有很大不同。著聽上去是細微的法律差異，但可以讓局面完全反轉。

英格蘭與威爾士的誹謗法在2013年收緊，但對有錢人來說，這裏仍然是全世界與媒體打官司最好的地方之一，而狀告媒體是一場有錢人的遊戲。如果你想要的贏下一樁誹謗訴訟，你要選擇在哪裏提起訴訟，而律師們通常會建議你買一張飛往希斯羅（Heathrow）的機票。

如果你想要了解這對德普的名譽來說有多重要，你可以看一下他的代價是什麼。過去的他生活中都是保安和私人飛機，走上法庭意味著告別這一切。

如果你想知道德普的生活是什麼樣的，這起官司讓世人看到了他享有特權卻古怪的一面，暴露了他的脾氣和酗酒以及嗑藥的過去。

演員、維權人士及運動家

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在庭審最後一天，希爾德發表聲明。

2009年，22歲的艾梅柏·希爾德在影片《朗姆酒日記》（The Rum Diary）的片場第一次遇見了約翰尼·德普。當時他比她年長23歲，與歌手兼演員凡妮莎·帕拉迪斯正處在一段長期戀情中。而希爾德當時的妻子是藝術家Tasya Van Ree。

兩年之後，德普跟交往14年的伴侶帕拉迪斯分居了，希爾德與德普一起生活在洛杉磯市中心的一座頂層公寓中。2015年2月，希爾德與德普結婚，而一年剛過，這段婚姻便宣告結束。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 約翰尼·德普與凡妮莎·帕拉迪斯共同出席2005年奧斯卡頒獎禮。

在那之後，艾梅柏·希爾德成為了一名運動人士，在家暴及性虐待問題上大力發聲。聯合國人權運動（The UN Human Rights Campaign）封她為人權冠軍，以表彰她在倡導女性權利方面的努力。她成為了美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union ）的女性權利大使，還在《華盛頓郵報》（Washington Post）與《紐約時報》（New York Times）上發表演說及發表文章，談論自己遭受家庭暴力的經歷。

在「我也是」（Me Too）運動時代，她是其中的一名領頭人物，通過揭露自己遭遇好萊塢最有權勢人物之一的虐待的過往，為在沉默中遭受痛苦的女性發聲。艾梅柏·希爾德的頭銜是演員、模特、維權人士及家暴倖存者。

當約翰尼·德普稱她的指控是謊言的時候，德普不僅是在挑戰她所說的話，他還在打擊她公眾形象的基礎。這事關許多利害關係。

這其中的整個過程將這對情侶的私人生活放在公眾的殘忍檢視之下，這也是對所有希望利用法庭恢復名譽的人的一個警告。

這很明顯是一段問題諸多的關係，但對這起官司起決定作用的，是證明誰對誰做了什麼。