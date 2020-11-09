平壤酒店：穿越時光回到過去，獨特魅力吸引懷舊遊客

圖像來源，Nicole Reed

許多到訪朝鮮的遊客，第一次踏進他們入住的酒店時都有種時光穿越感。BBC韓語記者李允寧（Julie Yoonnyung Lee）寫道，最近有本新書記錄平壤酒店獨特的20世紀70年代建築風格，展現了難得一見的朝鮮文化。

到訪遊客的遊覽路線通常都由官員精心安排。朝鮮的旅遊業由國家控制，旅客受監控。他們只被允許進入 批准的景點，這意味著他們都要遵循同樣的行程。

但去年春天，來自澳大利亞的作家詹姆斯·斯卡林（James Scullin）和攝影師妮可·里德（Nicole Reed）在平壤住了5個晚上，參觀了11家國際酒店。他們現在已出版新書《平壤酒店》（Hotels of Pyongyang）。

也是導遊的斯卡林一共去過平壤八次，他告訴BBC，酒店往往是比較中立的空間，遊客不會受（像在景點）一樣的管制。

朝鮮雖然基本與世隔絶，但對遊客仍具吸引力。這些酒店的建築和室內設計風格為外界了解朝鮮提供契機。

圖像來源，Nicole Reed

朝鮮的酒店都由政府經營，所以很少有品牌或廣告。斯卡林說："這點真的很奇怪，因為我們已經習慣了（品牌和廣告），是我們生活的一部分。這讓我好奇澳大利亞全球化前的樣子。"

他稱這些酒店為 「保護良好的舊時代遺跡」，其中許多在上世紀七八十年代在朝鮮戰爭中被摧毀後由東德和蘇聯修建。

圖像來源，Nicole Reed 圖像加註文字， 這些建築承襲了蘇聯風格。

斯卡林說，即使今天這些影響在酒店的建築和設計方面都表現得很明顯。

誰會來這裏

由於朝鮮與世界大部分地方相對隔絶，許多人都以為朝鮮的酒店會空空蕩蕩，無人問津。

然而，當斯卡林和里德去年訪問時，他們發現情況並非如此。酒店裏擠滿中國遊客。

斯卡林說：「我們的照片確實給人荒蕪酒店的印象，但事實並非如此。賓館裏賓客滿座。當你在朝鮮旅遊，早上8點起牀後就會坐上大巴去博物館和紀念碑。你不能在酒店睡覺或留在酒店，因為參加了導遊團。我們的項目很好，我們有私人導遊將旅客從一個酒店送到另一個酒店。」

圖像來源，Nicole Reed 圖像加註文字， 酒店是國有的，有很小的商標。

他回憶說，在新冠疫情爆發前，朝鮮的旅遊業似乎很繁榮。每年約有10萬名遊客，其中大部分是中國人。同期的非中國遊客數量在8000至1萬人之間。

斯卡林發現，他遇到的所有中國遊客都是出於同樣原因來到朝鮮：回憶上世紀70年代的中國。

圖像來源，Nicole Reed

「通過訪問朝鮮，他們基本上是在訪問自己的歷史。很多東德、俄羅斯和前東方國家的遊客都會因為類似原因到訪。我們西方人參觀這裏，因其太獨特、太不同了。」

朝鮮酒店什麼樣子

酒店裏有酒吧、泳池和水療，不過不提供Wi-Fi和客房服務。事實上，酒店的旅遊基礎設施已有幾十年歷史，這並非大多數國際遊客所期望的。

不過，雖然外部建築看起來死板統一，內部設計卻可以豐富多彩，有時也會有奇思妙想。

斯卡林說，高麗酒店就是一個例子。酒店的卡拉OK房看起來像 「70年代的東西"，「這很有趣，因為它與朝鮮相悖，」他解釋說，「想象一下設計師可能從未去過西方或日本，這意味著這個看起來奇怪的房間完全出自想象。」

圖像來源，Nicole Reed 圖像加註文字， 卡拉ok廳的設計