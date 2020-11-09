心理健康：從耳垢檢測體內的精神壓力激素

圖像來源，ANDRES HERANE-VIVES 圖像加註文字， 人體耳垢含有許多生物信息

你以為耳垢是討人厭的噁心分泌物嗎？研究人員說耳垢可能是探視你精神健康的一扇窗口。

對37名參與者進行的研究發現，可以通過耳垢分泌物來測量皮質醇的增長。

皮質醇又被稱為壓力荷爾蒙，是大腦應對壓力發出的警告訊號，影響人體的幾乎所有系統，包括免疫系統、消化系統和睡眠質量。

研究作者赫倫-韋弗斯（Herane-Vives）表示，通過耳垢的分泌來測量皮質醇的增生，能夠為診斷抑鬱症和焦慮等多種心理疾病提供一個更好的辦法。

他還開發出一種不會傷害耳朵鼓膜，又能有效清除耳垢的新型拭子。

圖像來源，ANDRES HERANE-VIVES 圖像加註文字， 這種帶有「剎車」的拭子不會傷害耳朵鼓膜

客觀生物數據

赫倫-韋弗斯是倫敦大學學院（University College London）認知神經科學研究所（Institute of Cognitive Neuroscience）的精神病學家。

他表示，對於耳垢和皮質醇之間的關聯進行研究，是希望最終能夠為精神疾病的診斷找到一個「客觀的生物測量方法」。

理論上說，出現精神健康問題症狀的人應該要測量其體內皮質醇，這有助於診斷他們的病請。

但是目前關於精神疾病的診斷大多數是主觀的，如果能得到客觀的生物數據，精神病醫師就能更凖確地做出診斷。

赫倫-韋弗斯說，好的診斷是「提供正確治療的唯一辦法」，可以用來確定抗抑鬱藥物對哪些人有幫助。

醫生可以從病人的血液裏測量皮質醇，但只能得到病人抽血當時血液裏的皮質醇概略情況，而且抽血本身就會給病人帶來壓力，所以有時候檢測可能存在誤差。

毛囊和耳垢

於是赫倫-韋弗斯想到，看能不能從其他含有皮質醇的人體組織來測量體內皮質醇的長期變化，例如頭髮。

他之前研究過從頭發毛囊中測量皮質醇，但那需要3公分長的頭髮，問題並不是每個人都有3公分長的頭髮。

赫倫-韋弗斯說，人的耳垢裏的皮質醇含量要更為穩定，就好比蜜蜂將糖分儲存在蠟狀的蜂巢裏面，在室溫下保存。

人的耳垢也是如此，累積許多人體荷爾蒙和其他物質，比頭髮樣本中含有更多皮質醇。