南非發現200萬年前頭骨化石 提供人類進化新信息

圖像來源，LA TROBE UNIVERSITY 圖像加註文字， 在南非發現的一個200萬年前的頭骨為人類進化提供了更多信息

澳大利亞研究人員稱，在南非發現的一個200萬年前的頭骨為人類進化提供了更多信息。

這塊頭骨來自羅百氏傍人，羅百氏傍人是直立人的近親，而直立人被認為是現代人類的直系祖先。

這兩個物種生活在同一時期，但羅百氏傍人滅絶得更早。

研究團隊稱，新發現令人興奮。

「大部分化石都是零散的一顆牙齒，所以能發現這樣的化石非常罕見，也非常幸運，」利斯（Angeline Leece）博士對BBC表示。

2018年，墨爾本大學的研究人員在南非約翰內斯堡北部德里默倫（Drimolen）考古遺址發現了這塊頭骨碎片。2015年，在該地幾米外，曾發現一塊兒童直立人頭骨。

圖像來源，LA TROBE UNIVERSITY 圖像加註文字， 墨爾本大學的研究人員在南非約翰內斯堡北部德里默倫（Drimolen）考古遺址發現了這塊頭骨碎片。

然後，考古學家們在過去幾年對化石進行了拼湊和分析。他們的研究結果發表在周二（11月10日）的《自然生態與進化》雜誌上。

研究人員馬丁（Jesse Martin）對BBC表示，處理化石碎片就像處理「濕紙板」，並說他用塑料吸管吸掉了最後一點污垢。

互相競爭

據稱，三種早期人類同時生活在南非，並且相互競爭。

馬丁表示，就這點而言，頭骨的發現是人類譜系內「微進化」的一個罕見例子。

圖像來源，LA TROBE UNIVERSITY 圖像加註文字， 澳大利亞研究人員花了300多個小時才將頭骨拼湊在一起

羅百氏傍人牙齒大腦部小，不同於直立人的大腦小齒。據信前者主要是吃硬的植物，比如塊莖和樹皮。

利斯說，隨著時間推移，羅百氏傍人很可能進化到，在咬和咀嚼食物時能夠發出並承受更大的力量。

科學家稱，氣候變化導致環境更潮濕，可能減少了羅百氏傍人的食物供應。

同時，牙齒較小的直立人更有可能同時吃植物和肉。「這兩個截然不同的物種，代表了不同的進化實踐。」利斯說。