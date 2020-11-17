香港海龜「吞下了塑膠手套」， 海洋污染中求生的瀕臨物種

林祖偉

BBC中文

圖像來源，Dr. Brian Kot/Aquatic Animal Virtopsy Lab 圖像加註文字， 香港過去十年發現80多具海龜屍體。

【警告：一些圖片或會令人不安】

香港一批科學家過去一年多研究在香港水域擱淺的瀕危受保護海龜，發現身亡的海龜體內，含有大量海洋垃圾，包括塑膠手套、膠袋、包裝紙等等。

團隊強調，由於海龜屍體腐爛程度嚴重，難以判斷死因，但海洋垃圾問題值得人們關注。

7隻身亡的海龜

獲香港漁護署批准， 香港城市大學臨牀動物醫學系及海洋污染國家重點實驗室的專家自去年8月開始協助解剖及研究在香港擱淺的海龜，希望查找海龜的主要死因，也是全球第一個團隊，以影像解剖的方式去研究死亡的海龜。

團隊研究的12隻擱淺海龜來自兩個品種：綠海龜和在香港極為罕見的棱皮龜，均是瀕危受保護動物。綠海龜以前會在香港深灣的海灘生蛋，根據專家估算，每年在香港會發現約20至30隻擱淺或死亡的綠海龜。棱皮龜是世界最大的海龜品種，並非每年也能夠在香港目睹牠們，而多數發現的時候，都只剩下屍體。

這12隻海龜大多在香港東部或南部水域被發現， 當中7隻已經身亡，包括6隻綠海龜和1隻梭皮龜，全部均是十歲以下，尚未成年。

除了一隻海龜身上有明顯遭船隻撞擊的痕跡，其牠海龜則大部分發現體內有大量海洋垃圾，不排除死因與海洋污染有關。

圖像來源，Dr. Brian Kot/Aquatic Animal Virtopsy Lab 圖像加註文字， 這只龜的龜殼有明顯的撞擊痕跡。

圖像來源，Dr. Brian Kot/Aquatic Animal Virtopsy Lab 圖像加註文字， 其中一隻龜解剖後發現完整手套。

圖像來源，Dr. Brian Kot/Aquatic Animal Virtopsy Lab 圖像加註文字， 海龜體內有不同種類的塑膠廢料。

負責研究項目的城大臨牀動物醫學系客座助理教授葛展榮對BBC中文表示，海龜本身有能力從體內排走細小的垃圾，曾經見過有活海龜排出塑膠手套，但如果海龜體內積存過多或過大的垃圾，牠們的腸道可能會出現潰瘍，或是有消化不良，營養吸收不足的問題。

他說，有一隻海龜，體內由喉嚨上食道、到胃部和大腸小腸都有海洋垃圾，更見到有完整的塑膠手套。

葛展榮說，「香港這麼小的地方，都有海龜的存在，而那只有10隻、8隻的海龜，都可以發現有海洋垃圾，這不是一個外國紀錄片在見到的東西，原來香港海龜也面對同樣問題，可以反映海洋污染在地區和國際上，都是非常嚴重。」

這批海龜體內的一些包裝紙上繁體及簡體字都有。 但葛展榮說，垃圾來源地有待進一步研究，「海龜是一種會遷徙的動物，並非住在香港，之前追蹤一些海龜發現，牠們會遊到台灣小琉球群島、或是東沙南沙一帶或是海南島與南中國海域，要確實知道垃圾來源需要進一步研究，會是調查的方向。」

2016年針對香港的海龜研究發現，只有25%的海龜體內含有海洋垃圾，在城大團隊發現這個比例有所增加，顯示可能有需要更關注海洋污染問題。

香港漁護署對BBC中文表示，綠海龜出沒範圍廣闊，在香港出生的綠海龜成年後大部分時間在香港以外的覓食地生活，所以並沒有在香港周邊海域出沒的綠海龜統計數字，但從2010年至2019年，署方合共發現83隻死亡海龜包括綠海龜，但由於屍體大多腐爛，難以判斷死因，而近月發現的死海龜即使體內有塑膠，也無法判定死因。

署方強調，在香港，所有海龜品種都是瀕危物種，任何人如非按照法例規定進口、出口、再出口或管有瀕危物種，均屬違法，一經定罪，面臨最高1,000萬元罰款及十年監禁。

而署方亦指出，綠海龜等海洋生物面對不少生存挑戰，包括捕魚活動、海上交通和海洋垃圾等，署方積極與其他部門積極改善海上垃圾問題，例如安排潛水員在深灣水域清理棄置魚網和垃圾，亦設置遙距監察攝影系統，監察海面垃圾。

圖像來源，Dr. Brian Kot/Aquatic Animal Virtopsy Lab 圖像加註文字， 影像解剖顯示其中一隻海龜食道脹大。

圖像來源，Dr. Brian Kot/Aquatic Animal Virtopsy Lab 圖像加註文字， 影像解剖顯示其中一隻海龜腸道疑因異物出現問題。

瀕危動物的資源錯配

香港生態教育及資源中心的科學事務經理張瑪珊對BBC中文表示，相比中華白海豚，香港很多人事實上並不知道當地有海龜出沒，又或者覺得不需要盡力保護。中華白海豚因為其在區內的獨特性及其外表比較討好，成為了保育界的「明星動物」，多年來也是香港最受關注的瀕危動物，港府及坊間也把焦點投放在中華白海豚身上。

「很多人來參加我們的海龜保育活動時，都會說不知道有海龜來香港生蛋，他們都覺得很震驚，還以為這是傳說來的，顯示大家對海龜的保育關注比較低，」她說，「一些明星物種得到更多資源，這會產生資源錯配的問題，你看到中華白海豚有海豚保護區，又有特設的海豚海岸公園，但綠海龜呢？牠們受到的注意則少很多。我們都希望政府加大力度，在教育和執法上，更加保護這種唯一會在香港繁殖的海龜，否則牠們又少了一個容身之所。」

香港南丫島深灣曾經是綠海龜生蛋繁殖的地方， 自1999年開始，港府把深灣沙灘及附近水域劃為具特殊科學價值地點，每年6月至10月劃為限制地區，不准人進入，設有專員24小時駐守，和定期清理該區的垃圾。

過去20年，綠海龜在該處產卵超過2000顆，但署方自2012年開始，並沒有發現綠海龜在深灣沙灘產卵。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 綠海龜是瀕危受保護動物。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 海龜一般會在成年後回到出生地產卵。

環保團體質疑，當局執法力度不足，沙灘附近仍然有很多人為活動，可能因此嚇退了想回來生蛋的海龜。

漁護署對BBC中文表示，署方一直透過各項保育措施保護綠海龜及牠們的產卵地，近期亦建議將深灣限制地區擴展至鄰接的海灣水域，並把限制期由每年5個月，延長至每年的4至10月。

張瑪珊表示歡迎政府擴大保護區的範圍，相信措施會有一定成效，因為綠海龜一般在20至30歲會重回出身地交配生蛋繁殖，期望看到以前在香港出世的海龜能夠回家產卵，但促請當局要確保足夠的執法力度，阻止該區有太多非法的人為活動。

她亦指，海龜體內有海洋垃圾顯示政府有需要正視海洋污染問題。她所屬的組織定期會舉行清潔海灘活動，該組織估計約8成香港海洋垃圾來自中國大陸。 在新冠疫情開始後，口罩及醫護手套等垃圾明顯增加。

張瑪珊指出，香港基於其地理位置，是各地海洋垃圾飄流過來的集中地，呼籲港府能夠牽頭協調，為區內能夠更多跨地合作，共同制定減廢指標，並可投資一些清潔海洋的科技，以更好保護區內的瀕危動物。