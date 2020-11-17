美食：用耳朵吃飯 聲音如何影響我們對食物的感受

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 薯片

吃飯還要用耳朵？你是不是頭一次聽說？

英國牛津大學的實驗心理學家斯班瑟 （Charles Spence）認為，享受美食是人體感官的全方位體驗，除了嘴巴、鼻子和眼睛外，其實還有耳朵。

斯班瑟尤其對咀嚼一些酥脆食物時所發出的聲響著迷。

多年來，斯班瑟一直在潛心研究當人們進食時大腦如何處理來自各種感官的信息。

例如，斯班瑟告訴BBC，食物所發出的脆聲、包裝的噪音、勺子刮盤子的聲音，甚至包括人們吃飯時所聽的音樂等，所有這些都對人們的美食體驗產生影響。

總而言之，斯班瑟認為吃飯比我們想象的要複雜得多。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 耳朵喜歡聽到酥脆聲

而持這樣觀點的不只是斯班瑟一人。

食品專家邁爾斯-裏基茨（Amanda Miles-Ricketts）解釋說，食品讓人愉悅的原因有多種：氣味、味道、口感和聲音，沒有什麼能比酥脆食品更讓人感到滿足的了。

圖像來源，Francesco Carta/Getty Images 圖像加註文字， 聽覺對食物的感受也不容忽視。

酥脆食品實驗

酥脆食品有許多：小點心、早餐麥片以及各種堅果等。

斯班瑟用薯片做了一個實驗，看看薯片酥脆程度的不同能否改變食者的感受。

參加試驗者吃的是同一種炸薯片，但當斯班瑟加了一種電子模擬聲音，讓薯片聽起來更清脆時，志願者覺得味道就更好。

美國哈佛大學為此還為斯班瑟頒發了一個搞笑諾貝爾獎（Ig Nobel）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香脆巧克力

但實際上，酥脆食品背後的科學大有文章。

斯班瑟回憶道，當2009年他進行這個實驗時，很難相信人們會對這個研究項目感興趣。

但自那以來，已經開始有各種相關實驗，研究食品聲音與風味的關係，結果發現，聲音越大，越新鮮。

斯班瑟說，快餐食品往往更脆，動靜更大。

大腦反應

但人們為什麼喜歡酥脆食品呢？斯班瑟認為這裏面可能有幾個原因。

他解釋說，這種聲音會引起我們大腦的瞬間反應。比如，越新鮮的蔬菜越脆，因此我們就會將脆與新鮮和健康聯繫起來。

同時，像點心、麥片與油炸食品這樣的酥脆食品通常富含脂肪，而我們的大腦「喜歡」能提供能量的脂肪，實際上，大腦本身至少有60%由脂肪組成。

斯班瑟說，這就是為什麼人們喜歡酥脆的聲音。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 理論上越脆的食品越新鮮，但並不一定。

但食品專家邁爾斯-裏基茨對此感到擔憂，她表示，不健康和上癮食品往往是酥脆食品，她還說，這絶非偶然。

根據斯班瑟的理論，人們喜歡酥脆食品的另外一個原因是當我們把食品放進嘴裏開始吃時，大腦就失去了興趣。

但如果你所吃的東西聲音很大，就會讓你把注意力集中在嘴裏的食物上，它意味著我們更喜歡酥脆食品，因為我們覺得它的味道持續時間更長。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 酥脆食品能吸引注意力

當然，人們對食物體驗的感官刺激遠不止酥脆一種聲音。

斯班瑟解釋說，比如，想象一下你開啟一聽罐頭、一瓶酒、甚至微波爐加熱食品的聲音都會影響我們對食物的體驗和味道。

音樂與食品

可以說，聲音就像一道調味品。

影響食物味道的不但有食物本身的聲響，音樂也能影響所吃食品的味道。

斯班瑟和其團隊還對音樂與食品味道之間的關係進行研究，他們認為酸、甜食品與高頻音符相配，苦味則與低頻音節更合拍。

例如，斯班瑟建議如果你在喝咖啡或是吃巧克力時不妨聽聽歌曲，它有可能讓你感覺味道更好。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 斯班瑟說，不同聲音配不同食物感受也會不同。

而邁爾斯-裏基茨指出，食品行業也越來越認識到飲食是一種多感官的體驗。

人們擔心有人可能會借此操縱消費者養成不良飲食習慣，但斯班瑟表示，我們也可以利用聲音和音樂讓人們吃得更健康。

他表示，正像什麼餐配什麼酒一樣，人們也可以用不同聲音搭配不同的食品，更加提味。