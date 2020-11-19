聖誕節：小型貓頭鷹意外藏身雲杉潛入紐約

圖像來源，Ravensbeard Wildlife Center

對於一隻小鳥來說，這幾天可是個大日子。

人們在紐約洛克菲勒中心的聖誕樹上救下一隻磨鋸貓頭鷹，目前牠正在紐約州的野生動物保護區休養恢復。

工人們將這些雲杉從離奧農塔（Oneonta）170英里的地方運到紐約市，作為聖誕節的盛大裝飾，但在樹上發現這只可愛的小鳥。

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻加註文字， 哈利波特對印尼的貓頭鷹"下詛咒"？

「簡直像電影裏的情節，」瑞文斯比爾（Ravensbeard）野生動物中心主任卡利什（Ellen Kalish）表示。她目前負責照顧這只貓頭鷹。

這只羽翼豐滿的隱藏者現在被命名為洛克菲勒。牠被交到卡利什手上，並帶到野生動物中心。卡利什和她的團隊開始給牠補充營養，餵給牠老鼠。小洛克菲勒在三天的公路旅行中不吃不喝，卡利什說，令人驚奇的是它竟然挺了過來。

周三晚上，洛克菲勒被帶到獸醫那裏接受X光掃描在內的各種檢查。卡利什說，考慮到牠過去一周的冒險旅程，牠的似乎狀態很好。

「到目前為止，他表現得沉著和謹慎。非常警惕，眼睛閃亮，」她說。「而且可愛程度簡直爆表。」

圖像來源，Ravensbeard Wildlife Center

儘管洛克菲勒身材矮小，但牠其實已經是一隻成年貓頭鷹了。卡利什說，磨鋸貓頭鷹是美國東北部體型最小的貓頭鷹，通常長度不超過8.3英寸（17-21厘米）高。

「它們是一個非常有趣的物種，」卡利什說。牠們在夜間活動，這意味著除非有人刻意尋找，否則通常不會看到牠們。其中一些會向南遷徙過冬，也有一些根本不遷徙。

一旦確認洛克菲勒的健康狀況沒有問題 ，卡利什的團隊將把它放回野外。「我們的目標是釋放任何可以釋放的鳥類，」她說。

卡利什介紹，大約有200萬隻磨鋸貓頭鷹遍及美國，洛克菲勒如果暫時不能回到奧農塔，也不會有事。「牠們每年都會找到新的伴侶，繼續生活，」她說。

圖像來源，Ravensbeard Wildlife Center

2020年充斥壞消息，而拯救這只小貓頭鷹「是一個需要分享的故事」，卡利什稱。

而勇敢的小貓頭鷹洛克菲勒也為今年那棵聖誕樹帶來一些亮點。