全世界唯一的「白長頸鹿」 身上裝了GPS追蹤裝置

圖像來源，Ishaqbini Hirola Community Conservancy 圖像加註文字， 保護區的巡邏守衛擔心長頸鹿獨特的白皮膚可能使動物容易受到偷獵者的攻擊

保育人士說，世界上目前已知的唯一倖存的「白長頸鹿」，最近身上被安裝了全球定位系統（GPS）的追蹤裝置，希望能將阻擋非法盜獵者的獵殺。

動物保育組織說，園區巡邏守衛能實時監測這只雄性長頸鹿的活動。這種白長頸鹿因為患有有一種罕見的遺傳病，稱為白變症（leucism），導致皮膚色素的喪失。

今年三月，盜獵者殺死了這只白長頸鹿的兩個家庭成員之後，人們認為牠是世上僅存的最後一個白長頸鹿。

保護區的守衛擔心這只長頸鹿可能與他的家人（一隻雌長頸鹿與牠八個月大的小長頸鹿）遭受同樣被獵殺的命運。

被獵殺的兩隻白長頸鹿的屍體在肯尼亞（Keyna，台灣譯肯亞）東北部加裏薩縣的一個保護區內被發現，而這只雄性長頸鹿現還在那裏獨自生活。

負責監管該地區野生動物情況的伊沙格比尼－希羅拉社區保育組織（Ishaqbini Hirola Community Conservancy）稱，這個電子跟蹤設備已於11月8日安裝在這只長頸鹿的一隻角上。

圖像來源，Ishaqbini Hirola Community Conservancy 圖像加註文字， 今年三月，盜獵者殺死了這只白長頸鹿的兩個家庭成員之後，人們認為牠是世上僅存的最後一個白長頸鹿。

該組織在周二（11月17日）發表的一份聲明中說，GPS將每小時更新長頸鹿的下落，使護林員能夠「保護這只獨特動物的生命安全，免受偷獵者的襲擊」。該組織的經理穆罕默德·艾哈邁德諾爾（Mohammed Ahmednoor）感謝保育人士在保護長頸鹿和其他野生動物方面的協助。

他說：「最近，這只白長頸鹿的放牧範圍得到了良好的降雨，導致植物生長茂盛，提供牠充足的食物。」

肯尼亞主要的保護機構肯尼亞野生動物協會說，它們很開心能協助保護「罕見的野生動物，譬如目前已知僅存的白長頸鹿」。

2016年3月，白長頸鹿在肯尼亞首次被正式發現，兩個月前有人聲稱在鄰國坦桑尼亞也見過牠們。一年後，有關牠們的消息再次成為頭條新聞，因為一隻雌長頸鹿，與牠的小長頸鹿在肯尼亞加裏薩縣保護區被鏡頭捕捉到。

圖像加註文字， 顯示肯尼亞加裏薩縣（右陰影部分）的地圖。

長頸鹿原生長於非洲15個國家以上的區域，是地球最高的哺乳動物。 但牠們也被偷獵者獵捕，以獲取皮革、肉和其他身體部位。