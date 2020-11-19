新冠疫苗接種在即，你該了解的四大問題

圖像加註文字， 新冠肺炎疫苗有望成為近年研發過程最快的疫苗。

隨著多國製藥公司研發的新冠肺炎疫苗進入後期試驗階段，各國開始凖備接種計劃。

其中，美國製藥公司Moderna、輝瑞製藥和德國BioNTech聯合開發的疫苗、中國中維生物技術公司等數款疫苗都已經進入第三試驗階段，在志願者身上注射疫苗，測試它們能否有效在人體培養免疫力。

輝瑞製藥預計在今年內可以提供約5000萬支疫苗，產量在明年可以提升至13億支。但在開展大規模接種計劃前，仍然有多個問題需要解決。

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻加註文字， 肺炎疫情：新型冠狀病毒的疫苗什麼時候能夠凖備好？

疫苗對預防新冠肺炎的效用如何？

Moderna早前公布的初步數據顯示，其最新研製的新冠疫苗可以達到將近95%的效能；另外，輝瑞製藥和BioNTech聯合開發的疫苗據報能夠達到90%的效能。

外界普遍認為這兩種疫苗的測驗結果都比預期好，但這個數字並不一定代表疫苗在實際環境下的效率，這是因為這兩個數字只反映在實驗室內可控環境下的「效能」（efficacy），而不是廣泛使用時的「效力」（effectiveness）。

根據美國疾病控制和預防中心（Center for Disease Control and Prevention）的資料，當一種疫苗進行試驗階段時，首先會以較嚴謹的方式挑選參加試驗的人，這些試驗對象通常本身不會有嚴重疾病或其他健康狀況，確保研究人員可以凖確量度疫苗的效能，而不受其他因素影響。 Moderna、輝瑞和BioNTech的數字就是指在這個情況之下，得出的疫苗試測結果。

疫苗在實際應用時，可能會受接種對象的年齡、身體狀況、本身有沒有疾病等因素影響疫苗的「效力」。疫苗研發公司在進行人體測試時會盡量擴大測試規模，以得知疫苗對不同群體的效能，但這並不可以完全模擬實際的環境。

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻加註文字， 初期數據顯示，輝瑞（Pfizer）和德國醫藥公司BioNTech研製成的新冠疫苗有效率高達90%。

接種疫苗有多長的有效期？

美國拉霍亞變態反應與免疫學研究所（La Jolla Institute of Immunology）一項研究初步顯示，當一個人透過染上新冠肺炎或接種疫苗發展出抗體後，對這種病毒的免疫力可以長達數年，讓公眾不用短時間內重覆注射疫苗，就能讓更多人接種，加快在各國人口培養對新冠肺炎病毒的免疫力。

這項研究的結果仍然需要進一步確認，但《紐約時報》指其他類似的研究也有差不多的發現。其中華盛頓大學（University of Washington）早前發現，一個人感染新冠肺炎疫毒或接種疫苗後，會發展出一種「記憶細胞」，在身體內存活最少三個月，讓這些人的免疫系統隨時產生可以對抗新冠肺炎病毒的抗體。

《紐約時報》引述另一名有進行類似研究的多倫多大學（University of Toronto）研究員戈默曼（Jennifer Gommerman）說，小部份新冠肺炎患者康復後對病毒只會短時間內有免疫力，但她認為這些人注射疫苗後，仍然可以對病毒有長期的免疫力。

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻加註文字， 新冠疫情：一群冒險協助加快研發疫苗的志願者

為何不同疫苗需要不同的儲存環境？

現時新冠肺炎疫苗需要與其他疫苗一樣，儲存在十分低的溫度，確保它不會變質。

例如，輝瑞和BioNTech的新冠肺炎疫苗據報需要儲存在攝氏零下70度的環境，但一般醫務所通常沒有可以達到這個溫度的冷凍設備，因此這兩家公司計劃發貨的時候，會以保冷盒裝載疫苗，並以乾冰保冷。醫務所人員需要每五天補充一次乾冰，這樣就可以把疫苗保存約兩星期。

Moderna疫苗的一個關鍵優勢是，它不需要像輝瑞疫苗那樣超低溫儲存，這使運輸，分銷更容易， 增加接種計劃的靈活性。Moderna希望它能在2至8攝氏度的正常冰箱溫度下穩定30天，在零下20攝氏度下可保存多達六個月。

美國期刊《科學》雜誌指出，這兩種疫苗都是利用信使核糖核酸（mRNA），引發人體細胞對新冠肺炎病毒發展出免疫能力。但這種信使核糖核酸十分脆弱，如果遇上稍為高一點的溫度就會分裂失效。

研究員為了確保信使核糖核酸較不易失效，會把它注射進一個脂類微粒（lipid nanoparticle）做成的保護層。這種脂類微粒會自然在體內分解，令它隨疫苗注射入人體後不會在肝臟累積。

隨著新冠肺炎疫苗發展，許多公司都不斷發展出可以接近常溫下儲存的疫苗，方便儲存和運輸。其中，德國公司CureVac 10月公布，它研發的疫苗只需要儲存在攝氏5度的環境，仍然可以保持三個月的有效期。

疫苗的儲存環境對各國政府籌備接種計劃有很大的影響，如果新冠肺炎疫苗必須儲存在超低冷環境，要把它們運輸到電力和乾冰供應都未必足夠的偏遠地區或發展中國家，就會變得困難。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 改善疫苗儲存所需的環境，對各國人口接種疫苗的速度有很大影響。

購買疫苗要多少錢？

各家藥廠目前對新冠肺炎疫苗的定價不一，目前已知的價錢從英國藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）約三至四美元一支，至Moderna 50至60美元由兩支疫苗組成的療程不等。

外界對疫苗定價討論其中一個焦點是富裕和貧窮國家之間，如何攤分採購疫苗的成本。

英國《金融時報》引述微軟（Microsoft）創始人、現在是比爾及梅琳達·蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）聯合主席的比爾蓋茨（Bill Gates）說，他認為應該把各國應付的費用以三層攤分：富有國家付出最多、中等收入國家付一點、貧窮國家只負擔輕微的成本。

目前全球有171個經濟體加入由世界衛生組織牽頭的疫苗保障機制，其中有包括中國在內的79個高收入國家，但美國沒有參加。

為達成2021年為全球提供20億劑疫苗的目標，這些高收入國家需要預付疫苗款。世界衛生組織的資料顯示，截止九月全球各國已經答應為計劃提供約10億美元的資金，包括英國約7.52億美元、加拿大約3.32億美元、德國約1.17億美元等。