手機與寵物：翻譯程序幫你聽懂貓言貓語

圖像來源，MEOWTALK/AKVELON 圖像加註文字， 研究人員相信，每一隻貓的叫聲都是獨特而且是針對其主人發出的叫聲

你家的貓喵喵叫，你聽得懂它想跟你說什麼嗎？現在有一款手機程序號稱能翻譯貓的叫聲。

這款名為MeowTalk（貓語）的翻譯器是由亞馬遜語音智能助理Alexa的前任開發工程師研發出來的。

手機程序能記錄貓叫的聲音，並嘗試辨認其意義，貓的主人也可以協助改善翻譯，創造數據庫讓人工智能軟件學習。

目前，該款手機程序暫時只有13個短語，包括「餵我！」，「我生氣了！」，「別來煩我！」等。

貓言貓語

研究人員相信，和人類不同，貓沒有共通的語言，每一隻貓的喵叫聲都是獨特、而且是針對其主人發出的，有些貓「話多」，有些貓比較少。

因此，貓語翻譯手機程序不使用一個通用的貓叫聲數據庫來翻譯「貓言貓語」，而是根據每一個使用者和每一隻貓咪而有不同。

如果貓的主人錄下貓叫的聲音並貼上標籤，那麼人工智能和機器學習軟件就能更好的了解每只貓的叫聲，貓語翻譯手機程序使用越頻繁，凖確度也就會越高。

貓語翻譯手機程序還希望未來能開發出貓的智能項圈，配合貓語翻譯的手機程序，可以將貓的叫聲即時翻譯，然後智能項圈就能發出人類語音說話。

圖像來源，MEOWTALK/AKVELON 圖像加註文字， BBC記者克利德爾用自己的貓做試驗（Credit: MEOWTALK/AKVELON）

貓語翻譯手機程序現在已經在Google和Apple兩種手機操作系統上架，因為才剛推出，用戶評價有高有低。

一些用戶抱怨這款手機程序有瑕疵，連線狀態異常，還有用戶懷疑貓語翻譯結果是否凖確，因為實際使用後發現不管貓發出什麼叫聲，幾乎都被翻譯成「我愛你！」

但也有許多用戶給予正面評價，Google Play商店平均評價4.3分。

有用戶說，「如果別太認真，這個手機程序還蠻有趣的，說不定以後真的能學會我的貓說的話。」

另一名用戶說，「真的很酷的概念，我的貓話很多，我需要的就是這個。」

人貓溝通

圖像加註文字， 貓據稱能夠聽懂主人叫喚他們的名字（Credit: BBC）

動物慈善團體的貓行為專家瓊斯（Juliette Jones）表示，大部分貓的喵叫聲其實是在和人類溝通，因為喵叫聲會引發主人的回應。

但是這款手機程序能讓用戶自行標籤貓叫聲的定義，因此可能有錯誤的存在。

瓊斯表示，「誤會貓叫聲的意思可能對貓和主人的關係產生不良的影響，例如貓發出呼嚕聲不一定代表舒服滿足或快樂，也可能是想要尋求主人的關注。」

瓊斯說，貓語翻譯手機程序只能拿來當作娛樂消遣用。