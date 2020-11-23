電子郵件碳足跡：少寄幾封電郵能否拯救地球

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 減少電子郵件保護環境

你的電子郵件信箱經常爆炸嗎？如果每個人都能少發幾封電子郵件，不但能節省時間，還能減少碳排放保護環境。

根據2021年聯合國氣候變化大會（COP26）的英國官員表示，每個人都應該減少使用電子郵件，這樣做可以節能省碳。

英國《金融時報》的一篇報道甚至打趣地說說，如果一定要寫電郵就要字句精簡，只含有短短一句「謝謝」的電郵最好不要寄。

電子郵件也有碳排放？

大部分看不到互聯網的實體存在，還以為互聯網只存在雲端，跟自己的計算機、手機或遊戲機這些看得到摸得到的硬件不同，但事實上，你寄送電子郵件，或任何網絡連接，都是一連串消耗能源的電子活動。

你發出的這封電子郵件通過你家裏的無線網絡，訊號傳到所在地的交換機，也就是街口或轉角的綠色箱子，從那裏再傳輸到電信公司，然後訊號再傳輸到大型科技公司營運的數據中心。

這一路上所有的傳輸通路都需要耗費電源，想象一下全世界一天內收發多少封電子郵件，全數加總起來能源消耗就非常可觀。

但光是少寄幾封電郵對龐大的全球互聯網基礎設施的能源消耗來講，影響非常有限。

電子郵件會危害環境嗎？

英國再生能源公司Ovo能源此前表示，如果每個英國人每天少寄送一封只含有短短一句「謝謝」的電郵，全英國一年能減少16433噸的碳排放，相當於好幾萬次英國往返歐洲的飛行航班。

但問題是，就算上述計算凖確，和全球每年碳排放總量相比，減少一萬多噸仍然是大洋裏的一滴水，幫助有限。

2019年，英國的溫室氣體年排放量超過4.35億噸，一萬多噸相當於全英國年排放量的0.0037%，而且還要每個英國人都減少收發電子郵件才做得到。

圖像加註文字， 流媒體越來越普遍，消耗的能源也越來越多

減少收發電子郵件是節能省碳的一個好的開端，有助於吸引人們對這個問題的關注，但我們面臨更大的問題。

布里斯托大學永續發展教授普里斯特（Chris Preist）表示，我們必須檢視所有環節，寄發一封電郵涉及的耗能包括你的電腦、你家的無線網絡、服務器等，甚至興建數據中心所消耗的能源也算在內。

「但事實是，傳送電子郵件之後，上面所說的很多設備還在不斷消耗能源，你的電腦還開著，你家的無線網絡也是，任何網絡連接都還維持暢通，消耗大約類似的能源。」

「儲存那封郵件的數據中心可能會節省一點能源，少傳送一封電子郵件省碳遠遠不足一克。」

要怎樣才能起到變化？

一些學者認為，與其將焦點放在小小的電子郵件，不如關注電子遊戲，流媒體視頻和雲端儲存等會造成更大影響的網絡服務。

但是這些問題更加複雜且存在爭議性，如何計算和估計這些網絡服務的能源消耗和碳排放，誰改為哪些能源消耗和碳排放負責。

許多大型科技公司，例如Google宣稱已經實現「碳中和」，他們通過補助環保項目來抵消提供用戶包括電子郵件和YouTube在內的網絡服務所造成的碳排放。

普里斯特表示，真正能起到更大作用的是減少電子產品的消費，加長每件電子產品的使用時間，還有就是減少不必要的旅遊交通，不論是飛行或是開車。