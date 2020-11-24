新冠疫情：牛津疫苗研發成功 三款疫苗各有優勢

圖像來源，OXFORD UNIVERSITY/JOHN CAIRNS 圖像加註文字， 牛津/阿斯利康製藥合作的疫苗目前在最後試驗階段

英國牛津大學研發的新冠病毒疾病疫苗經過大型試驗後顯示出70%的保護作用。但研究人員表示，如果更改疫苗劑量的話保護力可以提高到90%。

這是研究新冠病毒疫苗的最新重大成果，此前輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）研發的疫苗都有95%的保護力。

但是比起這兩種疫苗，牛津研發的疫苗造價更為便宜，儲存更方便，更容易運送到世界各個角落。

如果獲得監管機構的使用許可，牛津疫苗對全球新冠病毒疫情可以發揮很大的作用。

試驗結果如何？

通常疫苗要經過10年的研發過程才會成功，而牛津大學的疫苗只研發了大約10個月的時間。

超過兩萬人參與疫苗的試驗，其中約半數的參與者在英國，其餘在巴西。

疫苗試驗出現兩種結果：接受兩次劑量疫苗的人當中，只有30個確診病例，而那些接受安慰劑注射的人有101個確診病例。

研究人員表示，平均算來疫苗起到70%的保護作用，比一般的季節性感冒疫苗更高。

那些接受真正疫苗的人，就算是確診，也沒有人併發新冠病毒疾病重症，也沒有人需要住院治療。

但是，對大約3000人所做的分析顯示，如果將兩次疫苗的劑量做出稍微修改，第一劑疫苗劑量減半，第二劑全量疫苗，那麼保護作用就能提高到90%。

分析也顯示，仍然具有傳染力的無症狀患者人數也減少了。

圖像來源，OXFORD UNIVERSITY/JOHN CAIRNS 圖像加註文字， 超過兩萬人參與牛津疫苗的試驗

三種疫苗較量長短

輝瑞和莫德納研發的疫苗都有95%的保護率，而牛津研發的疫苗只有70%的保護率，可能有人對此會感到失望。

但是，任何能取得50%以上防禦力的疫苗都算是成功，70%的保護率也比一般的季節性流感疫苗要更好。

不論如何，牛津研發的疫苗仍然是對抗新冠病毒疾病的有效疫苗之一，而且和輝瑞及莫德納疫苗相比，牛津疫苗還有其他的優勢。

牛津研發的疫苗和其他大多數的疾病疫苗相同，可以在冰箱的溫度下（攝氏2至8度之間）儲存，這意味著該疫苗能夠輕鬆運送到世界各個角落。

相比之下，輝瑞疫苗必須在-70C的環境下儲存，輝瑞已經開發出內含乾冰的疫苗包裝，能在常溫下保存10天不需要特殊冷凍處理，但是疫苗在注射前還必須和另外一種溶液混合。

莫德納疫苗在-20C的環境下可以保存6個月，在家用冰箱裏可以保存最多30天，在室溫下能保存12小時。

這項要求限制了這兩種疫苗向世界各地的運送分配工作。

此外，在價格方面牛津疫苗也更具優勢。牛津研發的疫苗售價大約只有3英鎊，和一杯咖啡差不多，而輝瑞疫苗價格約15英鎊，莫德納疫苗約25英鎊。

總部位於美國馬賽諸塞州劍橋的莫德納生物科技公司是一家商業公司，因此他們的疫苗價錢也最貴，而輝瑞製藥已經表示，只要新冠病毒疫情不退，就不會靠新冠疫苗賺錢。

牛津疫苗的生產合作伙伴阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）表示，不會靠賣疫苗賺錢，生產出的疫苗提供任何國家使用，因此價錢最低。

在英國，疫苗價格由政府負擔，在NHS全民醫療系統內接受任何種類疫苗都不需自行付費。

何時能開始注射疫苗？

在牛津疫苗方面，阿斯利康製藥公司凖備生產30億劑疫苗供全世界使用，英國政府已經預定了1億劑疫苗。

如果獲得監管機構許可的話，最快可以在年底以前開始施打疫苗，但絶大多數人要等到明年才能接種疫苗。

在輝瑞疫苗方面，英國政府已經預定了4000萬劑，足夠2000萬人使用，相當於英國人口的三分之一。

預計其中1000萬劑會在年底之前到貨。接受輝瑞疫苗的人必須注射兩次疫苗，相隔21天。