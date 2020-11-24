新冠疫苗：牛津疫苗設計者莎拉·吉爾伯特其人其事

圖像來源，JOHN CAIRNS/UNIVERSITY OF OXFORD 圖像加註文字， 牛津疫苗設計者莎拉·吉爾伯特

由英國牛津大學和阿斯利康製藥公司合作研發的牛津疫苗的總有效率為70%，但研究人員表示如果調試其計量可以讓它的有效保護率達到90%。

和另外幾款疫苗相比，牛津疫苗還有價格低廉、儲存方便等優勢，因此有望最先在全球推廣。

但你可能有所不知的是， 如果牛津疫苗的設計者莎拉·吉爾伯特教授（Prof Sarah Gilbert）當初跟隨自己的直覺，放棄科學研究，可能就沒有今天的疫苗了。

誰是吉爾伯特？

多年前，當吉爾伯特還是一位從事科學研究的博士生時，她曾考慮徹底放棄這一行。

作為英國東盎格利亞大學（也稱東英吉利大學，the University of East Anglia）一名年輕的生物學學生，吉爾伯特喜歡系裏多樣化的學術氣氛，但當她繼續到赫爾大學（the University of Hull）攻讀博士學位時，卻發現自己不喜歡那裏的學術環境。

吉爾伯特在今年初接受BBC訪問時表示，她發現學校的有些科研人員喜歡獨自一人就某一學科長時間鑽研，她本人不喜歡這種風格。吉爾伯特說，她喜歡試圖從不同領域集思廣益。

吉爾伯特表示，那時自己考慮過放棄科學研究，幹點別的。

但最終，吉爾伯特決定給自己的科學生涯最後一次機會，而且她也需要這份收入。正是這一決定成就了今天的牛津疫苗。

瘧疾研究

圖像來源，OXFORD UNIVERSITY/JOHN CAIRNS 圖像加註文字， 超過兩萬人參與牛津疫苗的試驗

吉爾伯特1962年出生於英格蘭的北安普敦郡，父親從事制鞋業，母親則是一名英語老師。

據吉爾伯特的一名同學講，吉爾伯特沉默寡言但性格剛毅。這或許解釋了她後來雖然對自己是否應繼續從事科學研究產生疑問，但仍沒有放棄的原因。

博士畢業後，吉爾伯特在釀造研究中心找到了一份工作，研究如何調試釀酒的酵母，之後轉為從事人類健康研究。但她從未打算成為一名疫苗專家。

1990年代中期，她開始在牛津大學從事學術研究，研究瘧疾遺傳學，最終從事瘧疾疫苗工作。

吉爾伯特還是一位三胞胎的母親，有了孩子後生活變得更複雜，但也讓她練就了幹練的生活作風。

雖然吉爾伯特支持孩子們從事自己喜歡的學科，但最後3個孩子都選擇了在大學學習生物化學。

事業快速上升

圖像來源，JOHN CAIRNS/UNIVERSITY OF OXFORD 圖像加註文字， 吉爾伯特的同事蘭博教授說，牛津疫苗小組的行動非常迅速。

與此同時，吉爾伯特在牛津的事業扶搖直上，她成為牛津著名詹納研究所的教授。為了能研製出一種對不同菌株都有效的通用流感疫苗，她成立了自己的研究小組。

2014年，她領導了埃博拉疫苗的首次試驗。而當中東呼吸綜合徵（MERS）爆發時，吉爾伯特前往沙特阿拉伯試圖研製對這種冠狀病毒有效的一種疫苗。

當新冠今年初於中國首度爆發時，吉爾伯特的MERS疫苗第二次實驗剛剛開始。

此時，她迅速意識到可以採用同樣的方法來研製新冠疫苗。

正像吉爾伯特同事蘭博教授所講的那樣，牛津研究小組雷厲風行，在中國科學家一公布新冠病毒的基因結構，牛津團隊的疫苗設計工作就基本完成了，簡直神速。

由於新冠在全球所造成的大量死亡，吉爾伯特有一種緊迫感。她每天很早就開始工作，一直到晚上很晚才結束。

牛津的新冠疫苗從設計到實驗室階段只花了幾個星期的時間，到4月初第一批疫苗就已經進入生產階段。

吉爾伯特教授形容牛津疫苗是由一系列小步驟組成的，而非一次性的重大突破。

她解釋說，從一開始他們就把疫苗看作是跟病毒的時間賽跑，而不是跟其他疫苗研製者的競爭。

吉爾伯特表示，他們是大學，不是用疫苗來掙錢的。

萬眾矚目

吉爾伯特的同學、同事以及朋友形容她是一位認真、安靜和堅定的人，非常有毅力和勇氣。

吉爾伯特的一位博士生說，她可能給人印象非常害羞和內向，院內的一些人甚至有點害怕她。 但當你了解了吉爾伯特後你會發覺根本不是這樣。

現在，全世界的目光都聚集在吉爾伯特教授以及其他幾位疫苗設計者身上。