馬拉多納：一代人的偶像，毀譽不一的傳奇人生

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 迭戈·馬拉多納91次代表阿根廷國家隊出場，打入34球。

時而令人著迷，時而聲名狼藉，一個球技出眾卻又野蠻乖張的天才，迭戈·馬拉多納（Diego Maradona，馬納當拿）是一個毀譽不一的足壇偶像。

作為這項運動最具天賦的球員之一，這個阿根廷人是極其罕見地兼具靈氣、技巧、視野和速度的球員，令萬千球迷神往。

他也同樣曾經因為那個極具爭議的「上帝之手」入球令球迷憤怒，後來又沉迷於毒品，在球場內外經歷一個個人生危機。

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻加註文字， 馬拉多納：三分鐘回顧阿根廷足壇傳奇的一生

小個子足球天才

60年前，迭戈·阿曼多·馬拉多納（Diego Armando Maradona）出生於布宜諾斯艾利斯的一個棚屋區。從一個貧民窟的少年變成一個足壇超級巨星，一些人認為他甚至比巴西的球王貝利（Pele，比利）更偉大。

這個阿根廷人職業生涯當中參加過491場比賽，打入259球。他與貝利來自南美洲兩個互為球場死敵的國家，後來在一次票選當中競爭20世紀最偉大球員的榮譽，最後國際足聯修改了投票規則，讓二人並列當選。

馬拉多納從年輕時就表現出驚人的天賦，帶領一支叫做「小洋葱頭」（Los Cebollitas）的少年隊連續136場不敗，並在16歲零120天的時候就第一次代表國家隊出場。

身高僅5尺5寸（1.68米）的他矮小敦實，並不是你想象中典型的運動員。

但是他行雲流水的球技、身體靈活性、視野、球感和傳控球能力，足以彌補並且超越體形和步速上給他的局限。

在球場上，他或許能夠揮灑自如地擺脫來勢凶狠的對方防守球員；但是在生活裏，他卻常常躲避不開各種麻煩。

「上帝之手」和那個世紀入球

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1986年世界杯，馬拉多納以這種方式「擊敗」了希爾頓，這次犯規逃過了裁判的法眼。

馬拉多納代表阿根廷國家隊出場91次打入的34個入球，並不足以概括他整個跌宕起伏的國家隊生涯。

他在1986年的墨西哥世界杯帶領他的國家贏得冠軍，四年後又闖入決賽。

在1986年的四分之一決賽上，兩個短暫的瞬間集中體現了他身上的爭議性。這種爭議在他後來的人生裏從未遠離。

對陣英格蘭隊的比賽，由於兩國在四年前剛剛爆發過福克蘭群島（阿根廷稱「馬爾維納斯群島」）戰爭，本身已經充滿火藥味。而之後在球場上發生的事情，將令事情更加充滿張力。

比賽進行到第51分鐘仍然互無進球，這時候馬拉多納在與對手門將彼得·希爾頓（Peter Shilton，施路頓）的一次起跳爭球當中伸出拳頭，將球打進球門。

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他事後對這一記逃過裁判法眼的犯規進球是這樣形容的：「一半是馬拉多納的頭，一半是上帝的手。」

四分鐘之後，他又完成了一記後來被稱作「世紀入球」的破門——他在己方半場得球，隨即開始了一段充滿魔性的連環帶球突破，在多名對方球員的圍追下穿越迷宮一般殺入禁區，最後盤過希爾頓再將球打進。

「你不得不說，這是壯麗的。這個進球毫無疑問，簡直就是純粹的足球天賦，」BBC評述員巴里·戴維斯（Barry Davies）說。

英格蘭隊後來扳回一球，但是阿根廷晉級了。馬拉多納說：「這遠不止是贏得一場比賽，重要的是把英格蘭人踢出局。」

那不勒斯的英雄向毒品低頭

馬拉多納曾兩次打破轉會費紀錄——1982年從家鄉的博卡青年（Boca Juniors，小保加）轉投西班牙巴塞羅那時的身價是300萬英鎊，兩年後轉投意大利俱樂部那不勒斯（Napoli，拿玻裏）則是500萬鎊。

在聖保羅體育場（Stadio San Paolo），他乘坐直升機降臨時，有8萬球迷在場迎接。一個新英雄到來了。

他在意大利成就了俱樂部生涯當中的最佳時段。1987年和1990年，他幫助這支球隊贏得了隊史上第一個和第二個甲級聯賽冠軍，並在1989年贏得了歐洲足協杯（UEFA Cup），從而受到這裏的球迷瘋狂愛戴。

第一次奪冠的慶祝派對，當時持續了五天，數十萬人擁上街頭，不過馬拉多納卻被這種關注和期望所淹沒了

「這是一個偉大的城市，但是我幾乎無法呼吸。我想要自由地到處去，我就是個跟其他人一樣的小伙子，」他說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬拉多納在意大利南部小城那不勒斯成為偶像，在188場比賽當中打入81球。

他與當地的克莫拉（Camorra）犯罪社團糾纏不清，在可卡因毒癮中越陷越深，並被捲入了一宗親子官司。

1990年世界杯決賽1比0負於德國隊之後一年，他又在一次藥檢中呈陽性，被罰停賽15個月。

他捲土重來，懸崖勒馬，似乎收拾好了自己，復出參加1994年在美國進行的世界杯。

但是，他在打進一球之後面目猙獰地衝向攝影機鏡頭，發狂叫喊的一幕卻令觀眾驚恐。之後他被查出曾使用違禁藥物麻黃鹼，中途被逐出世界杯賽。

退役生活

三年後，在第三次藥檢呈陽性之後，他在37歲生日那天退役，但是仍然麻煩不斷。

由於較早前用氣槍射擊記者的事件，馬拉多納被判兩年零10個月的監禁，緩期執行。

他的可卡因毒癮和酗酒導致了健康問題。他體重過高，曾一度達到128公斤，並在2004年遭遇的嚴重心臟病發，住進了重症監護室（ICU，深切治療部）。

他接受了胃繞道手術，幫助他降低體重，並在努力戒除毒癮的同時，將古巴作為避難所。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬拉多納在古巴期間拜訪時任總統菲德爾·卡斯特羅。

儘管如此，馬拉多納仍然在2008年被任命為阿根廷國家隊的主教練，並帶領球隊在兩年後的世界杯闖進四分之一決賽，但是在那場4比0慘敗給德國的比賽之後，他結束了國家隊的執教生涯。

之後，他又先後執教過多支球隊，並繼續引發各種爭議，繼續登上頭條。

在被他的一隻寵物沙皮狗咬到之後，他接受了嘴唇重建手術，並公開承認他的兒子小迭戈·阿曼多是一段婚外情中的私生子。

他混亂的生活狀態在2018年俄羅斯世界杯的一幕中可見一斑。

他當時到場觀看阿根廷對尼日利亞的比賽，他打開了一條關於他自己的標語，與一名尼日利亞球迷共舞，賽前又向天祈禱，在裏奧內爾·梅西（Lionel Messi，美斯）首開紀錄之後又瘋狂慶祝，之後在看台上睡著，又在阿根廷打進第二個進球時雙手伸出中指。

有報道稱，他當時在賽後要接受醫療救治。

時而可恥，時而鼓舞人心；充滿娛樂性，永遠肆無忌憚。迭戈·馬拉多納的一生，絶不平凡。