英國多家診所被發現進行爭議性的「貞潔測試」服務

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， BBC確認了21家診所，並設法對其中16家進行了詢問，其中7家證實其提供「處女測試」。

BBC進行的一項調查發現，英國多家醫療診所正在為女性提供有爭議的「處女測試」或「貞潔測試」。

世界衛生組織（WHO）和聯合國都認為這種侵入性檢測侵犯了人權，它們希望禁止這種檢測。

批評人士說，該測試是不科學的，它無法證明某人是否是處女，並可能演化成一種凌辱或虐待。

這種測試主要包括陰道檢查，以判斷女性處女膜是否完整。

BBC《Newsbeat》和「巾幗百名」（100 Women）欄目的調查發現，許多私人診所打出「處女膜修復」的廣告，在聯繫這些診所時，它們往往也提供所謂的「處女測試」，價格在150英鎊（1317元人民幣）至300英鎊（2634元人民幣）之間。

BBC確認了21家診所，並設法對其中16家進行了詢問，其中7家證實其提供「處女測試」，還有幾家不願表明他們的立場。

他們都表示可以進行處女膜修復手術，費用大約在1500到3000英鎊左右。英格蘭國民保健機構（NHS England）的數據顯示，在過去五年中，有69次處女膜修復手術記錄在案。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 女權活動人士表示，提供處女膜修復手術診所的主要顧客大多是穆斯林。

女權活動人士表示，提供處女膜修復手術診所的主要顧客大多是穆斯林，她們擔憂如果自己在新婚之夜被發現「不潔」將導致嚴重後果。

「Newsbeat」欄目曾獲悉由慈善機構「卡瑪尼瓦納」（Karma Nirvana）幫助一名婦女的故事，該組織為所謂基於家庭名譽的虐待和強迫婚姻受害者提供支持。

「我的父母對我的感情非常惡劣，他們希望我有一段包辦婚姻，」這名女子說。

「逃跑是我唯一的選擇」

「有一天，社區裏的一位老人看到我和朋友們出去玩，他們對媽媽說，其中一名男孩是我的男朋友。社區裏有很多關於這個的謠言。」

隨後，她的父母脅迫她進行「處女測試」。

「我的父母和他們想要我嫁的男子家人說，我必須進行處女檢測，以證明我仍然是處女，這樣才能繼續結婚。」

「我很害怕，不明白這是什麼意思。我覺得逃跑是我唯一的選擇——所以我就這麼做了。」

普裏婭·馬諾塔（Priya Manota）負責接聽「卡瑪尼瓦納」組織的熱線電話。

「我們接到一些女孩對此表示擔憂的電話。可能是因為她們擔心自己的家人髮現她們有過一段戀情，或者她們不是處女。也可能是家人強迫她們做檢查，但她們很擔心結果。」

圖像來源，Red Table Talk / Facebook 圖像加註文字， 去年，美國說唱歌手T.I.在一檔播客節目中承認，他每年都帶女兒去做處女測試，以檢查處女膜是否完好，這一事件引發眾怒。

「導致基於名譽的虐待和強迫婚姻的原因往往是由於在一段關係中選擇自己的伴侶，以及處於親密或性關係中。我們知道，在慈善機構裏在極端情況下很多受害者是被殺害。對於其他受害者來說，可能是他們被家人拋棄。」

中東婦女與社會組織（Middle Eastern Women and Society Organisation）創始人哈拉萊赫·塔赫裏（Halaleh Taheri）在今年早些時候向BBC介紹了另一個案例，在這個例子中，一名摩洛哥學生被告知她的父親已僱人謀殺她，她因此躲在倫敦。

自2014年來英國留學後，這名現年26歲的女子認識了一名男子，兩人隨後同居。

但當其父親發現他們的關係後，要求她回到摩洛哥，在那裏帶她去診所做「處女測試」，發現她的處女膜已經不再完整。

她後來逃回倫敦，但現在生活在不斷的恐懼中，擔心父親可能會找到她的藏身之處。

據世衛組織，目前至少有20個國家有處女測試。該組織表示，目前還沒有證據表明這項測試可以證明一名婦女或女孩是否發生過性行為。這是因為處女膜可以撕裂的原因很多，包括使用衛生棉條和運動。

去年，美國說唱歌手T.I.在一檔播客節目中承認，他每年都帶女兒去做處女測試，以檢查處女膜是否完好，這一事件引發眾怒。

鑷子和假血

與此同時，BBC還發現有人在網上以50英鎊的價格出售處女膜修復包，聲稱可以恢復貞潔。

其中一套售價104英鎊（913元人民幣）的工具包發自德國，它含有60毫升的陰道緊致凝膠、塑料鑷子、一個血液膠囊和三個似乎裝有假血的小袋。賣家沒有提供說明如何使用這個工具包。

圖像來源，Rachel Stonehouse 圖像加註文字， BBC發現網絡上有很多賣家在銷售處女膜修復包，聲稱可以恢復貞潔。

阿什法克·汗（Ashfaq Khan）博士是一名婦科醫生，他經常會接到人們希望進行處女測試和處女膜修復的請求。

「我不明白為什麼這在英國不違法，它應該被定為非法，」他說道。

「首先，處女膜部分缺失意味著你不是處女的想法就是錯誤的。處女膜可能因為各種原因破裂，如果我說『它被撕裂了，我需要修復它』，然後我就可以給你一個證書，這意味著我給的是一個假證書。」

除了貞潔測試，目前市場上還出現了其他的生殖器整形手術，如陰唇整形術，包括縮短或重塑陰唇。它在英國各種背景的年輕女性中越來越受歡迎。

活動人士說，人們對這些手術的長期效果知之甚少，他們擔心女性在選擇手術前沒有得到足夠的心理支持。

「教育我們的社區」

他認為需要採取更多行動來反對這種做法。

「我們（應採用）推動女性割禮（FGM）問題的出色方式，此前世界多國領導人都強調了女性割禮問題，」他對「Newsbeat」欄目說。

「對我來說，這是另一種犯罪，我們將自己與一種在倫理和道德上都不正確的程序聯繫在一起。」

圖像來源，AFP

英國衛生大臣馬特·漢考克（Matt Hancock）曾針對處女膜修復服務表示，他將研究如何結束這種「可怕的做法」，但衛生部拒絶就可能實施的禁令發表評論。

今年早些時候，中東婦女與社會組織發起了一場禁止「處女測試」的運動，並呼籲圍繞這一話題開展更多的教育。

該組織創始人哈拉萊赫·塔赫裏說：「雖然我們希望最終能禁止處女膜修復，但在沒有適當教育的情況下禁止這種做法只會弊大於利。這些做法能有市場的唯一原因是這種關於貞潔的落後心態。」