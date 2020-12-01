維生素D：健康益處、如何補充、預防新冠等五個你需要了解的問題

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 冬季應適量補充維生素D。

英國政府最近宣佈要給英格蘭地區250多萬老、弱、體虛的高危人群免費發放維生素D補充劑，讓他們在冬季補足所需。

維生素D有助於維持骨骼、牙齒和肌肉的健康。

人體皮膚通過日照合成維生素D，但老年人和膚色深的人往往需要額外補充，特別是在新冠疫情期間，人們呆在室內的時間更長。

英國衛生官員說，即使在正常的冬季，每個人都應該在10月到來年3月份之間每天補充10微克的維生素D。

因此，包括養老院在內的所有高危人群今年冬季都會得到政府免費的維生素D補充劑。

到底是否需要補充維生素D？

圖像來源，APOMARES 圖像加註文字， 深色皮膚女性更容易維生素D不足。

其實，英國國家醫療服務體系NHS之前就建議，在冬季日照減少以及人們在室內時間增多的情況下適當補充維生素D，推薦量為成人每日10微克。

正如前面所說，維生素D對維持健康骨骼、牙齒和肌肉十分重要，如果缺少維生素D可能會導致兒童佝僂病，成人則會出現骨質疏鬆症。

此外，還有研究顯示維生素D可以增強免疫力，並有助於預防感染。

比如，一些研究表明，當我們患普通感冒和流感時，如果體內的維生素D水平充足則有助恢復，但這方面的研究證據有時不總一致。

維生素D有助於預防新冠嗎？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠期間人們呆在室內時間更長，更容易產生維生素D不足。

根據英國國家健康與服務優化研究院（NICE）的研究評估顯示，沒有有效證據顯示維生素D補充劑可以預防或治療新冠病毒。

但專家們認為，在新冠期間維持體內維生素D正常水平對人的總體健康有益。

有些研究人員甚至認為，有些新冠病人治療效果不佳可能與體內維生素D不足有關。但問題是一些其他基礎病，比如心臟病也可能會影響新冠患者的治療效果，因此很難做出結論性判斷。

利物浦大學名譽醫學教授羅德斯表示，維生素D有消炎效果。一些研究顯示，它可以減少人體免疫系統對病毒的過激反應。

這一點可能在那些新冠危重患者身上尤其關鍵，因為新冠危重病人由於其免疫系統為抗擊病毒而發起的「細胞因子風暴」往往會導致肺部嚴重損傷。當然，這方面還需要更多的研究。

維生素D是不是多多益善？

那是不是應該多補充維生素D， 越多越好呢？

專家表示，雖然維生素D補充劑很安全，但也不要過量補充。否則，從長遠來看可能是危險的，特別是一些慢性腎病患者，最好要諮詢醫生的建議。

具體劑量：

1到10歲兒童每天不能超過50微克。

12個月以下嬰兒每天不能超過25微克

成人每天劑量不應超過100微克，推薦量則為每日10微克。這其中包括孕婦和哺乳期女性。但深色皮膚孕婦和高風險妊娠女性可能需要更高劑量。

但如果醫生讓你服用更高劑量維生素D則應遵照醫囑。

英格蘭公共衛生署（PHE）還建議一些人常年服務維生素D，特別是如果你：

很少出門

住在養老院

或是出於宗教等原因出門時總是遮住身上大部份皮膚

深色皮膚

飲食對維生素D有什麼影響？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一些早餐麥片中加了維生素D。

維生素D補充劑很容易買到，許多超市和藥店都有出售。而通常大多數維生素D補充劑是維生素D3，即通過皮膚日曬合成的那部分維生素，維生素D2可以從一些植物食品中獲得。

雖然均衡飲食可以確保人體免疫系統的正常運作，但沒有哪一種單一營養、食物或補充劑可以大大提高你的免疫力。

而維生素D是很難完全依靠飲食來補充的，換句話說飲食不足以滿足人體所需的維生素D需求。

但這不等於說你不需要吃均衡飲食，因為它對維持你良好健康有利。

這些健康食品包括富含維生素D的魚類和雞蛋，一些強化維生素D的早餐麥片、酸奶和人造黃油等。

那多曬太陽好不好？

既然曬太陽有助於增加維生素D，那是不是日光浴越多越好呢？

雖然曬太陽的確對增加維生素D有好處，但太陽也可以灼傷皮膚，甚至導致皮膚癌。因此，需要從整體健康考慮，既要安全又不能過度。