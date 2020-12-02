新冠疫苗：英國率先批准輝瑞疫苗大規模使用，高危人群幾天內開始接種

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英國成為全球第一個批准輝瑞/BioNTech新冠疫苗大規模使用的國家。

英國監管機構MHRA（Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency）表示，該疫苗可提供高達95%的保護率，可於下周安全上市。

高危人群可在幾天內開始接種，比如養老院裏的老人。英國已訂購4000萬劑該疫苗，能供2000萬人接種，每人兩針。大約1000萬劑疫苗應該很快供應，其中第一批80萬劑將在未來幾天內運抵英國。

英國大約50家醫院已凖備好注射，此外還有一些諸如會議中心的疫苗接種點也已經凖備就緒。

英國衛生大臣馬特·漢考克（Matt Hancock）對BBC說，「我現在有信心，從春天開始，從復活節開始，一切都會好起來。明年夏天每個人都會開始慶祝。」

這是有史以來研發最快的疫苗，從概念到批准上市只花了10個月，完成了通常需要十年才能走完的研發步驟。

專家說雖然可以開始接種疫苗，但人們仍需保持警惕，並遵循社交疏離原則來阻止病毒傳播。這意味著要繼續堅持保持社交距離，戴口罩，並對可能感染病毒的人進行檢測，並要求他們隔離。

輝瑞疫苗原理

輝瑞疫苗屬於核糖核酸疫苗，是一種全新的疫苗，此前從未在人類身上注射過。

科學家抽取病毒內部的部分核糖核酸編碼蛋白，附加脂質之後導入人體細胞；疫苗輸入人體細胞，表達新冠病毒刺突蛋白的基因；人體免疫系統隨即產生抗體並激活T細胞以消滅被感染細胞。

該疫苗必須儲存在零下70℃左右的環境中，用乾冰包裝，用特殊箱子運輸。疫苗一經送達，可在冰櫃保存5天。

誰先接種？

專家們已經制定一份臨時優先接種名單，目標是保護高風險人群。他們是住在老人院的老人和相關護理人員，其次是80歲以上的老人和其他衛生和社會護理工作者。

他們將收到第一批疫苗，有些在聖誕節前可以到達。隨著2021年的到來，更多疫苗可以供應，50歲以上人群以及已有基礎疾病的年輕人都可以進行大規模免疫接種。

每人需要接種兩針，兩針間隔21天，第二劑是加強劑。

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻加註文字， 初期數據顯示，輝瑞（Pfizer）和德國醫藥公司BioNTech研製成的新冠疫苗有效率高達90%。

其他疫苗進展如何？

還有一些其他疫苗也可能很快被批准使用。

Moderna公司的一種疫苗採用與輝瑞疫苗相同的mRNA方法，也提供類似保護率。英國已預購700萬劑Moderna疫苗，該疫苗可能在春季凖備就緒。

英國已從牛津大學和阿斯利康公司訂購1億劑新冠疫苗。該疫苗使用的是一種無害病毒，經過改變後變成與新冠病毒類似的病毒。

俄羅斯一直在開發另一種名為 「衛星五號 」（Sputnik-V）的疫苗，而中國軍方也批准使用由中國康希諾生物公司生產的疫苗。兩者工作方式都與牛津疫苗類似。