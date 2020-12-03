新冠疫苗：哪些因素左右個人接種決定？如何識別網絡謠言？

特麗普.瑪茲姆達爾（Tulip Mazumdar）

BBC健康事務記者

圖像來源，Getty Images

一些新冠疫苗即將推出，但也有人越來越擔心，網上的錯誤信息可能會使人一些人反對接種疫苗。

世界衛生組織表示，全球不僅在抗擊新冠疫情，也在與所謂的「信息大爆炸」（infodemic）作鬥爭。世衛用這一術語描繪當今世界信息過多的狀況，更重要的是，在海量信息中，有些是虛假信息，這使得人們難以做出關乎自己健康的決定。

世衛現在正試圖回答人們對疫苗的擔憂，並幫助人們評估他們在社交媒體上看到的信息。

21歲的妮娜與82歲的祖母住在倫敦，她也有這樣的擔憂。她說，自己對於新冠疫苗感覺「五味雜陳」。

妮娜是一名製作人，她還不確定自己未來是否會接種疫苗。但是她認為大量的信息讓人們難以理解疫苗背後的科學原理。

「顯然，跟所有人一樣，我也希望這種病毒盡快消失，」她說，「但同時，我不確定我多信任這種疫苗，因為它來得太快了。」

某種程度上，她的觀點受到了在社交媒體上看到的東西影響，儘管她也表示自己是從「傳統」新聞來源中尋找信息的。

「推特、Instagram和TikTok上有很多觀點，我認為人們很容易受到影響，」她說。

對疫苗的信心

新冠疫情爆發不到一年，研究人員以創紀錄的速度開發出了疫苗。

世界衛生組織正在監測200多個疫苗試驗的數據。該組織傳染病辦公室主任布賴恩德（Sylvie Briand）說：「目前有幾種基於不同技術的疫苗正在凖備中。」

這些疫苗正在經歷和此前的疫苗相同的安全測試。

「做第三階段（人體）試驗是非常昂貴的，但許多國家一起買單，」布萊恩德說，「當你有足夠的資金時，這個過程會快得多。」

新冠病毒疫苗研發速度之所以如此之快，主要有以下三點原因：

在新冠病毒出現前開發了新技術，加速了疫苗研究過程

數十億美元資金投入到了疫苗研究中

尋找抗擊新冠病毒的方法一直是全球各國的首要任務

問題則部分在於，在科學家對病毒和如何控制病毒有所發現的同時，疫情信息一直是零散的。研究人員說，這為錯誤信息的泛濫創造了空間。

倫敦衛生與熱帶醫學院教授拉森（Heidi Larson）說：「人們在尋找信息，他們面對的是混亂的組合，有可靠信息，也有許多有疑問、有破壞作用或徹底錯誤的信息。」拉森研究全球對疫苗的信心課題已有20多年。

圖像加註文字， 拉森

儘管對疫苗猶豫不決一直是一個問題，但她非常擔心，錯誤信息似乎對人們接種新冠疫苗的意願產生了影響。

她的團隊最近在英國和美國進行了一項關於疫苗信心的研究。英國受訪的4000人中，54%的人表示肯定會接種疫苗，但是向他們展示了有關疫苗安全的不準確說法後，數字下降了超過6個百分點。

收入較低的人群、黑人和少數族裔背景的人最有可能拒絶接種新冠疫苗。

如何識別網上不準確的信息：

評估消息來源：誰分享了信息？他們從哪裏得到的信息？

不止讀標題：標題可能故意聳人聽聞

找到作者：在網上搜索他們的名字，看他們是否真實可信

查看日期：信息是否是最新？是否與當前事件有關？

找到支持證據：他們有事實來支持自己的說法嗎？

看看你自己的偏見：它們會影響你對信息是否可信的判斷嗎？

資料來源：世界衛生組織

拉森教授正與世界衛生組織和全球各國政府一起，與一些大型科技公司合作，試圖打擊錯誤信息。

擁有Instagram和WhatsApp的臉書表示，它刪除了可能導致「直接傷害」的信息，包括虛假的新冠病毒治癒方法。臉書稱，它禁止了那些不鼓勵民眾接種疫苗的廣告，並減少了看到疫苗欺詐的人數。

但是，在網上還是很容易發現、分享關於新冠病毒和疫苗的錯誤信息。