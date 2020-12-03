南非彩票開出5,6,7,8,9和10連號，20人中獎引發調查

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 南非國家彩票開出了一組不同尋常的號碼，有20人中了頭獎（資料照片）

南非國家彩票開出了一組不同尋常的號碼，有20人中了頭獎，引發有關欺詐的指控。

周二（11月1日）的強力球彩票開出了5、6、7、8、9連續的5個號碼，而強力球本身，你可能已經猜到了——是10。

彩票組織者說，出現這個序列並不意外，但有人聲稱這是一場騙局。目前，調查正在進行中。

多名中獎者共同分享頭獎是極其罕見的。

組織者稱，有20人購買了中獎彩票，每人贏得570萬蘭特（37萬美元，243萬人民幣）。

另外79名彩票購買者因猜中從5到9的順序，但錯過了強力球，每人贏得6283蘭特。

南非強力球彩票中獎機率是42,375,200分之一。人們需要從50個球中選出5個球進行組合，再加上額外從20個球中選擇的一個強力球。

在周二的電視直播中，抽出的數字概率與其他任何組合都是一樣的。但該遊戲中出現多個贏家的情況很少，此次可能與這個特殊的數字組合有關。

「恭喜今晚的20位強力球中獎得主，」彩票運營商伊圖巴（Ithuba）在推特上寫道。「這些數字可能出乎意料，但我們看到很多玩家選擇玩這個組合。」

周三（12月2日），很多人在社交媒體上分享了自己的想法。

推特用戶「Mr Tee」聲稱這是一場「騙局」，另一名用戶「Lungaz」表示，「這絶對不可能是巧合」。

還有一些人呼籲對周二的彩票中獎結果進行調查。彩票監管機構南非國家彩票委員會（NLC）表示，開獎結果是前所未有的，該機構將進行調查。