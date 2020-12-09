日本新生兒數創下新低 政府資助「AI媒人」扭轉局面

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 日本是世界上生育率最低的國家之一。

日本計劃通過資助人工智能配對相親計劃，幫助國民尋找愛情，以提高該國不斷下降的出生率。

從明年開始，日本政府將提供補貼，資助已經在運行以及新啟動的人工智能配對相親項目。

去年，日本新生嬰兒數跌破86.5萬，創下歷史新低。

日本的生育率為全世界最低的國家之一，這個快速老齡化的國家長期以來一直在尋找扭轉局面的方法。

日本政府最新的一招就是加強人工智能技術的應用。

據法新社報道，明年日本計劃向地方政府撥款20億日元（1900萬美元），專門用以提高出生率。

在日本，不少企業提供婚介服務，但主要是基於人的經驗。現在有些企業也開始引入人工智能系統，希望能對客戶提交的標凖化表格，進行更深入的分析。

但現有系統功能有限，僅僅能考慮收入和年齡等指標，而且只有在這些指標完全匹配的情況下才會輸出結果。

日本媒體稱，這筆資金可以使地方政府有能力引入成本更高的先進系統，將興趣愛好和價值觀等因素也納入分析範圍。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 去年，日本新生嬰兒數跌破86.5萬，創下歷史新低。

「我們計劃向正在運營或開始啟用人工智能配對相親項目的地方政府提供補貼，」一位內閣官員向法新社表示。「我們希望這些支持能幫助扭轉日本出生率下降的趨勢」。

日本人口在2017年達到1.28億的峰值，預計本世紀末將從下降到不足5300萬。

政策制定者正在努力確保該國不斷萎縮的勞動力，能夠滿足不斷擴大的社會福利成本。

日本天普大學的社會文化和醫學人類學家堀口佐知子（Sachiko Horiguchi）認為，比起補貼人工智能相親服務，政府還有更好的方法來提高出生率，比如幫助低工資的年輕人。

她指出，最近一份報告表明，較低的收入水平與日本年輕人對浪漫關係失去興趣之間存在關聯。

「如果他們對約會不感興趣，即使配上對，也很可能是無效的，」堀口博士告訴BBC。「如果我們真要依賴技術，讓可負擔的人工智能機器人來接管家務或育兒任務，可能更有效。」

分析人士長期以來指出，日本缺乏對職業母親的支持，日本社會強烈期望女性在做好本職工作的同時，還要承擔所有的家務並撫養孩子。

政府近年來鼓勵更多女性從事全職工作，但性別差距卻越來越大。