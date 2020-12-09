疫情封鎖期間與妻子吵架，意大利男子離家獨行450公里

圖像來源，Getty Images

意大利一名男子與妻子吵架之後走出家門試圖冷靜情緒，結果卻獨自步行了450公里。

在社交媒體上，意大利人已經將他戲稱為「阿甘」——名字來自於1994年的著名美國電影《阿甘正傳》（Forrest Gump），當中由湯姆·漢克斯（Tom Hanks，湯·漢斯）飾演的主人公頭腦簡單，但是卻獨自慢跑數千英里，橫跨了整個美國。

當地警察在意大利中部亞得裏亞海岸城市法諾（Fano）截停了這名男子的「史詩級」徒步遠行，當時他已經步行了一個星期，從北部的科莫市一直走到那裏。

這名48歲的男子因為違反了該國的疫情宵禁令，被警察罰款400歐元（362英鎊）。

這個故事最先由博洛尼亞市的《錢報》（Il Resto del Carlino）報道，然後很快就被意大利媒體爭相報道。

你的器材不支持播放多媒體材料 視頻加註文字， 肺炎疫情：對比疫情前後的威尼斯 居民終可欣賞水鄉風貌

社交媒體上的一些評論稱這名男子的舉動很英勇，同時批評了罰款的決定。一條評論稱，這名男子應該得到獎賞而不是罰款，而且應該得到一雙新鞋。另一條評論則稱讚他在生氣的時候選擇出門冷靜，而不是訴諸暴力。

該男子向警察表示：「我是徒步走來的，沒有使用任何交通工具。」他還說：「沿途我遇到了一些人給我提供食物和飲料。」

平均每天走60公里的他說：「我還好，就是有點累。」

在一個寒冷的夜晚，警方發現他在沿海高速公路上漫無目的地遊蕩。

警方在數據庫中查看他的身份信息之後發現，他的妻子已經報警說他失蹤，於是他們聯繫了她，她來到了法諾把丈夫接走。

意大利報道並沒有提及，妻子在得知丈夫被罰款400歐元之後作何反應。