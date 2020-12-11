美國印度裔少女憑什麼獲《時代》周刊首屆「風雲兒童」稱號

圖像來源，TIME/PA WIRE 圖像加註文字， 美國少女拉奧獲2020《時代》年度風雲兒童稱號

美國一名15歲的印度裔少女獲得2020年美國著名《時代》周刊的首屆年度風雲兒童稱號。

這位名叫吉坦賈利·拉奧（Gitanjali Rao）的少女是一名小科學家和發明家。

拉奧從五千多名8到16歲獲競選提名的美國兒童中脫穎而出。

解決世界問題

圖像來源，DISCOVERY EDUCATION 圖像加註文字， 拉奧2017年曾獲得美國傑出少年科學家獎。

拉奧希望能「解決世界各種問題」。拉奧還表示，希望能鼓勵其他人為解決世界眾多問題而獻計獻策。

拉奧的一些發明包括一種能夠檢測飲用水中鉛污染的儀器，以及一個能夠識別網絡霸凌的應用程序軟件。

拉奧表示，如果她能做到，別人也可以做到，任何人都能做到。

在接受美國演員安吉麗娜·朱莉為《時代》周刊所作的採訪中，拉奧表示她看上去不像人們平時印象中的那種典型科學家。因為，她在電視中看到的科學家往往都是年紀較長的白人男子。

拉奧說，她最初的目標是想發明科學技術裝置，但現在她不但想解決全球的許多問題，而且還希望能激勵和鼓舞其他人也能這樣做。

來自美國科羅拉多州的拉奧告訴《時代》周刊，有太多的世界問題需要解決, 尤其是他們這一代年輕人所面臨的許多問題是前所未有的，再加上以前所遺留下來的老問題。

比如，拉奧說我們目前正面對全球新冠大流行，同時，仍然有許多人權問題沒有得到解決。

此外，還有諸如如何解決氣候變化，以及網絡技術所帶來的霸凌問題等。

美國頂尖少年科學家獎

其實，在獲得《時代》周刊本年度風雲兒童稱號之前，拉奧就已經取得過傲人的榮譽。

還在她12歲的時候，拉奧就利用碳納米管傳感技術發明了能快速且廉價在飲用水中檢測鉛的裝置，並為此獲得了美國傑出少年科學家獎（2017年）。

拉奧把這種水鉛檢測裝置取名為特提斯洋（Tethys，代表新鮮水的希臘女神的名字）。拉奧還獲得了2萬5千美元（大約合16萬多人民幣）的獎金。

當時，拉奧說她長大後想成為遺傳學家或是流行病學家。

拉奧在總結自己科學實驗成果時表示，永遠不要害怕去嘗試和失敗。

拉奧說，你可以從自己的錯誤中學習。而失敗只不過是邁向成功的又一步。因此，失敗並不是一件壞事。

《時代》周刊風雲人物背景

美國《時代》周刊從1927年開始評選年度風雲人物（Man of the Year）。

每年年底，它都會評選出當年對世界最具影響力的事物。獲選對象可以是個人、夫婦、一群人、概念、地方甚至是機器。前提是只要在過去一年具有最深遠的影響力就行，而且無論是好的或是壞的影響。

1999年《時代》把它改名成（Person of the Year）。

去年，瑞典環保少女格蕾塔·桑伯格（又譯格蕾塔·通貝里，Greta Thunberg）由於為氣候變化所作的努力成為《時代》周刊歷屆所評選的風雲人物中最年輕的一位（16歲）。