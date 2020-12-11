SpaceX星艦試飛降落墜毀爆炸 馬斯克卻感到滿意

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 雖然星艦墜毀爆炸，但馬斯克對試飛取得的成果感到滿意

美國SpaceX公司發射星艦（Starship）原型機升空，但降落時未能減速，重摔著陸後爆炸墜毀。

不過，創辦人伊隆·馬斯克（Elon Musk）卻對試飛任務取得的成就感到滿意。

代號為SN8的星艦原型機有50米長，上面並未載人，原定任務是短暫飛行至12500米的高度。

在星艦發射升空之前，馬斯克就已經為大家澆了冷水，警告試飛可能會發生錯誤。

但是馬斯克對SpaceX星艦抱以厚望，相信它開發成功後會成為SpaceX公司的未來。

按照他的構想，星艦開發成功未來將載人和貨物進入軌道，並可能成為地球和月球之間，甚至是前往火星的交通工具。

圖像來源，SpaceX 圖像加註文字， 星艦在發射升空之前的畫面

馬斯克表揚了所有的工作人員，表示試飛任務取得了「所有我們需要的數據」。

他在推特上說，「火星，我們來了！！」

SpaceX公司在德州博卡奇卡（Boca Chica）設有星艦發射點，該公司在這裏試驗一系列的星艦原型機，他們的理念是試飛每一個原型機直到失敗，甚至爆炸墜毀為止。

SN8是第一個嘗試飛到高空次軌道飛行的星艦原型機，試飛計劃讓原型機在空中操作，模擬以機腹水平狀態進入地球大氣層，然後翻轉為垂直角度著陸。

大部分的計劃實現了，一開始發射順利，穩定爬升高度，然後開始以水平狀態下降高度。但是在翻轉為垂直角度時，事情開始發生錯誤。

原型機在接近降落點的時候速度太快，重摔著陸後爆炸成一團火球。

圖像來源，SpaceX 圖像加註文字， 星艦原型機安裝了3個猛禽火箭發動機

馬斯克在推特上解釋，「在降落時燃料箱壓力太低，導致著陸速度太高墜毀。」

但是星艦試飛項目仍然會繼續下去，事實上馬斯克已經有其他的星艦原型機凖備好取代SN8的位置。

星艦最終將安裝在一個名為超級重型（Super Heavy）的助推器上面發射升空，兩者相加有118米的高度，配備有28個猛禽火箭發動機，可以產生70百萬牛頓（meganewton）的推力。

按照設計，星艦和超級重型助推器都是可重覆使用的，因此每次任務完成後都要再返回重新降落地球。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 馬斯克一向以雄心壯志和過分樂觀著稱

馬斯克的SpaceX公司已經用獵鷹火箭為衛星公司，美國空軍和美國國家航空航天局載送人員和貨物。今年6月，馬斯克表示星艦計劃是他下一階段的首要目標。

他認為，星艦的概念能改變整個太空飛行的經濟學。星艦能夠運載超過100噸的重量，這能夠包括衛星，人員，以及在月球和火星上建設基地的材料。

美國國家航空航天局已經要求馬斯克考慮，是否能夠在未來幾年之內讓星艦降落在月球表面上。

但是馬斯克的目標更為廣大，他已經表示要在未來4至6年之內展開載人星艦火星航程。