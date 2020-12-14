美國「黃道12宮殺人案」 半世紀密碼信被破解

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1969年警方公布的嫌犯畫像

美國聯邦調查局（FBI）證實，所謂「黃道12宮殺手」（Zodiac Killer）51年前發送給《舊金山紀事報》的一封信件已被破解。該信有340個密碼符號，被稱為「340密碼」（340 cipher）。這位從未被捕的兇手在1960年代後期，用槍及刀械殺害了五人，使得1960年代舊金山灣區陷入恐慌。

這封信是兇手大開殺戒期間發給報紙的幾個信件之一。

密碼由來自美國、比利時和澳大利亞的三人團隊解開。解密後的信息寫道：「我希望你們在試圖逮捕我的過程中，得到很多樂趣。我不怕毒氣室，因為它會盡快使我進入天堂。現在我有足夠的奴隸為我工作…」但這封信解密後仍無法透露兇手身份。

在YouTube上解密者之一，來自美國弗吉尼亞州的網頁設計師奧蘭柴克（David Oranchak）表示，他與澳洲應用數學家布萊克（Sam Blake）和比利時的倉庫經理、身兼數碼破解工程師的艾克（Jarl Van Eycke）共同破解了這封信的密碼。

奧蘭柴克形容，這則訊息是「來自那位『黃道12宮兇手』的垃圾，只不過是想引人注意」，由成排的大寫字母和符號組成。密碼破譯團隊使用人腦智力和計算機軟件解密了這封信。並將他們的努力成果獻給了受害者及其親屬。

美國聯邦調查局確認破解密碼成功後，表示將繼續為那些遇害者尋求正義。根據《舊金山紀事報》，這不是兇手寄出的第一個密碼信。還有兩封信還有待譯碼，其中一封可能包含兇手的名字。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 有兩部電影的靈感來自這起謀殺案。分別是2007年的《索命黃道帶》(Zodiac)由小勞勃道尼（Robert Downey Jr）和傑克·葛倫霍（Jake Gyllenhaal）飾演。

這宗連環謀殺案始於1968年12月，有一男一女在車上被槍殺。1969年7月，另一名男子和女子被槍殺，但該男子倖免於難。

當年晚些時候，有一對男女在湖邊被刺傷，只有男子活下來。

1969年10月，一名出租車司機在舊金山被槍殺。

從未被證實身份的兇手，後來投書報紙聲稱自己謀殺了37人，但調查人員在7個受害者案件的基礎上展開調查，其中5個是兇殺案。