圖輯：美國歷任總統和夫人在白宮留下的獨特標記

圖像來源，White House 圖像加註文字， 現任美國第一夫人梅拉尼婭·特朗普辦公室宣佈白宮網球館翻新工程進入最後階段。白宮網球館和兒童花園的翻新從2019年10月開始。

老宅舊樓一般都會有歷年來在那裏居住的家庭留下的痕跡、標記，作為美國總統官邸和年代久遠的歷史建築，白宮也不例外，歷年來除了維修翻新，還添了不少。

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白宮網球館的歷史可以追溯到第26任總統泰迪·羅斯福（Teddy Roosevelt，1901 -1909）時代。1924年，時任總統卡爾文·柯立芝（Calvin Coolidge）的兒子在白宮網球場打球時手上的水泡導致血液中毒，最後不治身亡。

1991年，喬治·H·W·布什在白宮與到訪的時任韓國總統盧泰愚打球。

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先後入住白宮的歷任美國總統和第一夫人都在這幢建築物的內外留下獨具個人特色的印跡。舉世聞名的玫瑰園（Rose Garden）是1913-1921年住在白宮的第28任總統托馬斯·伍德羅·威爾遜（Thomas Woodrow Wilson，1913-1921）的夫人艾倫開闢的。

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白宮的兒童花園是林登·約翰遜總統（Lyndon B Johnson）和夫人1968年送給白宮的禮物。

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JF·肯尼迪總統（John F Kennedy）的夫人傑奎琳則在南草坪上闢出一片用她自己名字命名的花園。

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第44任總統奧巴馬（Barak Obama）的夫人米歇爾·奧巴馬（Michelle Obama）建了個蔬菜園，身體力行倡導自己的健康飲食計劃。

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老羅斯福總統除了修網球場，還有一項創新，那就是白宮家庭劇場，第一家庭可以在那裏放電影招待客人。奧巴馬總統2009年曾在那裏招待客人看「超級碗」NFL橄欖球聯賽。

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還有迷你高爾夫球場，是1954年德懷特·艾森豪威爾（Dwight Eisenhower）總統留下的；他酷愛高爾夫球。

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保齡球館是哈里·杜魯門總統（Harry Truman）1947年收到的生日禮物，現在那裏是白宮戰情室。

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1969年，時任總統理查德·尼克松（Richard Nixon）讓人在通往白宮北門廊的汽車道下面新添一個 單球道保齡球設施。

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第32任總統弗蘭克林·D·羅斯福（Franklin D Roosevelt）為白宮添了個室內游泳池。他年輕時患脊髓灰質炎，後來一直坐輪椅。游泳池建成後他也在那裏做理療。

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後來，尼克松總統把這個室內游泳池改建成白宮新聞發佈會議室。1994年，克林頓總統任期最後一年，」第一貓「索克斯在新聞發佈會議室講台上凝神。

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傑拉爾德·福特總統（Gerald Ford， 1974 - 1977）為白宮添了個室外游泳池，就在橢圓型辦公室窗外。他有一段時間幾乎天天在那裏游泳。

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1993年，時任總統比爾·克林頓（Bill Clinton）讓人修了條1/4英里長（約402米）的跑道，以便他可以不受干擾地跑步鍛煉。不過，克林頓本人幾乎沒有用過幾次，倒是他的繼任喬治·W·布什（George W Bush）用得更頻繁。